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«Динамо» сломало «бетон Рахимова» на 569-й минуте. Тюкавин забивает пятый матч подряд, Дюпин не догнал Рыжикова

Гол Тюкавина принес «Динамо» победу над «Рубином»
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Константин Тюкавин («Динамо»).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Бело-голубые обыграли казанцев — 1:0.
Россия. Премьер-лига. 17-й тур
04 дек, 19:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
1:0
Рубин

К минувшему туру в РПЛ нарисовалась команда-машина. Шесть матчей подряд без пропущенных голов! Пять побед и всего одна ничья — 16 из 18 очков! Рашид Рахимов породил чуть ли не монстра. Который после трети чемпионата шел в зоне стыков, а теперь в случае выигрыша у «Динамо» мог выскочить на четвертую строчку. Деля ее с теми же бело-голубыми, ЦСКА и «Локомотивом». Вы еще помните, что совсем недавно главному тренеру «Рубина» инсайдеры прочили неминуемую отставку?

«Динамо», впрочем, тоже к встрече с казанцами подходило на подъеме. Его беспроигрышная серия в РПЛ была еще длиннее — семь матчей, а с учетом Кубка — все 10 встреч, включая совсем свежую победу над «Зенитом» — 1:0.

Опасения Марцела Лички вызывала только оборона. В сборных травмировались два правых защитника — Даса и Бессмертный, не могли сыграть с «Рубином» и трое центральных защитников — давно лечится Майсторович, всего одну тренировку после реабилитации провел Маричаль, оставшийся в запасе, а Фернандес в игре с ЦСКА получил четвертое предупреждение. Так что в центр обороны пришлось переводить Фомина, которого мы всю жизнь наблюдаем в полузащите.

«Бетон Рахимова» наверняка одобрил бы сам Курбан Бердыев — гений оборонительного футбола, самый главный предшественник на посту тренера «Рубина», приведший казанцев к двум чемпионствам. Справятся с ним бело-голубые или обломают зубы?

Сухая серия татарского клуба и Дюпина оборвалась в седьмом матче (если точнее, то на 569-й минуте). Превзойти рекорд Бердыева не удалось — при нем татарский клуб не пропускал именно семь встреч подряд (Рыжиков тогда повесил замок на 665 минут).

Чтобы забить, хозяевам пришлось разыграть сложную комбинацию с двумя «стенками» Нгамале и Скопинцева с идеальным прострелом левого защитника — Тюкавину оставалось подставить грудь, чтобы внести мяч в пустые ворота. Форвард не останавливается и после подписанного на днях до 2028 года контракта — он забил в пятом матче РПЛ подряд. Динамовец с восемью голами сравнялся в списке бомбардиров с Гарре, Чаловым, Сперцяном и Кордобой, а впереди только Кассьерра (13).

На гол бело-голубые к тому моменту, пожалуй, наиграли. Вспомним хотя бы удар Бителло со штрафного, после которого Дюпин с трудом перевел мяч в перекладину. Но и «Рубин» имел отличные моменты. Особенно хороший после обреза Лаксальта — гости получили выход три в одного, Даку здорово покатил Ранджеловичу, но тот из прекрасной позиции пробил совсем уж неточно. Рахимов аж выскочил на поле от негодования.

После перерыва казанцы вообще раскрепостились. Логично, ведь надо было отыгрываться, но все равно гости слишком крепко придавили москвичей к их штрафной. Чумич бил без помех — выручил Лещук, четыре угловых таили угрозы... Четверть часа второго тайма бело-голубые провалили, надо было срочно что-то менять. Хозяева это поняли, встрепенулись, а Личка добавил свежих сил — Гагнидзе и Смолов вместо травмировавшегося Лаксальта и Тюкавина.

Марцел Личка и&nbsp;Рашид Рахимов. «Динамо» обыграло «Рубин» благодаря голу Тюкавина! Онлайн-трансляция матча

У ворот Лещука стало гораздо спокойнее, а выручать приходилось уже Дюпину. До конца матча на несколько моментов «Динамо» казанцы ответили только одним, зато шикарным — Вада вошел в штрафную и совершенно верно метил в дальний угол — мяч облизал крестовину.

Одна серия прервалась, другая продолжает жить. «Рубин» пропускает и проигрывает в РПЛ впервые с 30 сентября. «Динамо» же (вместе с Кубком) идет без поражений 11 матчей подряд — с 23 сентября. Команда Лички третья — в двух очках от «Зенита» и в четырех от «Краснодара».

«Рубин» же восьмой — в трех баллах от топ-5.

Рашид Рахимов
Федор Смолов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Рубин (Казань)
Константин Тюкавин
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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Пари НН – Урал
 1 : 0
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 2 : 0
3.12 16:30
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3.12 16:30
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