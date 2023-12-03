Матч ЦСКА — «Ростов» чуть не перенесли из-за мощного снегопада. Карпин предупредил, что это будет не футбол
Домашний стадион армейцев замело, в Москве в самом разгаре сильная метель. Перед матчем с «Ростовом», глядя на состояние газона, начали появляться разговоры о возможном переносе.
Мы уже видели игру в Калининграде и филигранный прыжок Гузины в снежный сугроб. Теперь похожая ситуация произошла в столице.
Команды улыбались, работала техника
За полтора часа до матча команды проверяли газон на ощупь. Полузащитник «Ростова» Байрамян делал селфи на фоне снега.
Виктор Онопко рассказал, что в его карьере бывали ситуации и похуже.
Глебов с улыбкой анонсировал зимний футбол и вспомнил погоду в Томске. Капитан желто-синих родился в сибирском городе.
Тем временем армейцы продемонстрировали оранжевый мяч. Его используют впервые в этом сезоне.
За полчаса до стартового свистка на поле все еще работали тракторы. Было видно, что они не справляются со снежными завалами.
Лопату лично взял в руки главный врач армейцев Эдуард Безуглов. К сожалению, ситуация после этого не сильно улучшилась.
Карпин не видел смысла играть
Тренеры команд высказались о возможном переносе, наставник «Ростова» высказался предельно эмоционально.
«Есть ли смысл играть в таких условиях? По тому, что сейчас, конечно, нет. Это не футбол. Какой будет игра с точки зрения тактики? Это называется «бей-беги, окружай ворота», — заявил Валерий Карпин в эфире «Матч ТВ».
Владимир Федотов отметил, что с переносом можно не угадать. В ближайшие дни погода в столице не улучшится.
«Мы говорим, что будем переносить на завтра. А на завтра прогноз еще более суровый. И мороз, и тот же снег. В очередной раз можем не угадать с этим переносом. Пока ситуация складывается таким образом, что выходим на разминку, а делегат матча вместе с судейской бригадой принимают решения, как это положено по регламенту», — сказал Федотов «Матч ТВ».
Матч состоится в любую погоду
Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц заявил, что ждет решения главного арбитра, и задался вопросом, как можно играть в таких условиях.
«Как можно играть в такую погоду, ребят? Ждем решения арбитра РПЛ. Примут решение играть сегодня, будем играть сегодня. Примут решение перенести игру на другую дату, будем играть в другую дату», — сказал Аратюнянц.
Чуть позже глава РПЛ Александр Алаев заявил, что никакого переноса не будет. Главный судья Рафаэль Шафеев и делегат встречи приняли решение вывести команды на поле.
«Матч состоится сегодня», — подчеркнул Алаев.
После этого игра действительно стартовала. Что интересно, снег у ворот убирали даже во время встречи.
В перерыве Даниил Уткин пришел на флеш-интервью со снегом на голове и выпалил яркий спич.
«Это не футбол. Почему не добили со штрафного? Я не видел! Снег в глаза летит, я ничего не вижу! Как играть во втором тайме? Забить гол и дальше играть. Ну, играть — тяжело назвать это. Бить мяч вперед, и, может, что-то там нарисуется»
Похоже, сегодняшние московские матчи (а впереди еще центральное противостояние «Локомотива» и «Зенита») породят новую волну разговоров о необходимости возвращения к системе «весна-осень».
Реакция Карпина и других участников с деталями матча — в следующем материале.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|10
|3
|3
|33-14
|33
|
2
|Краснодар
|16
|9
|5
|2
|25-13
|32
|
3
|Кр. Советов
|17
|8
|5
|4
|36-24
|29
|
4
|Динамо
|16
|7
|7
|2
|27-21
|28
|
5
|ЦСКА
|17
|7
|7
|3
|31-23
|28
|
6
|Спартак
|16
|8
|3
|5
|23-22
|27
|
7
|Рубин
|16
|7
|4
|5
|16-20
|25
|
8
|Локомотив
|16
|6
|7
|3
|24-22
|25
|
9
|Пари НН
|17
|7
|3
|7
|15-15
|24
|
10
|Ростов
|17
|5
|5
|7
|24-29
|20
|
11
|Факел
|17
|5
|5
|7
|14-18
|20
|
12
|Урал
|17
|5
|4
|8
|18-26
|19
|
13
|Оренбург
|16
|3
|5
|8
|17-25
|14
|
14
|Балтика
|17
|3
|4
|10
|12-23
|13
|
15
|Ахмат
|16
|3
|4
|9
|16-22
|13
|
16
|Сочи
|17
|3
|1
|13
|16-30
|10
|2.12
|14:00
|
Факел – Балтика
|0 : 0
|2.12
|16:30
|
Сочи – Кр. Советов
|0 : 2
|2.12
|19:30
|
Пари НН – Урал
|1 : 0
|3.12
|14:00
|
ЦСКА – Ростов
|2 : 0
|3.12
|16:30
|
Краснодар – Оренбург
|- : -
|3.12
|16:30
|
Локомотив – Зенит
|- : -
|3.12
|19:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|4.12
|19:30
|
Динамо – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|14
|1
|3
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|13
|1
|4