Матч ЦСКА — «Ростов» чуть не перенесли из-за мощного снегопада. Карпин предупредил, что это будет не футбол

Встреча началась по расписанию.

Домашний стадион армейцев замело, в Москве в самом разгаре сильная метель. Перед матчем с «Ростовом», глядя на состояние газона, начали появляться разговоры о возможном переносе.

Мы уже видели игру в Калининграде и филигранный прыжок Гузины в снежный сугроб. Теперь похожая ситуация произошла в столице.

Команды улыбались, работала техника

За полтора часа до матча команды проверяли газон на ощупь. Полузащитник «Ростова» Байрамян делал селфи на фоне снега.

Виктор Онопко рассказал, что в его карьере бывали ситуации и похуже.

Глебов с улыбкой анонсировал зимний футбол и вспомнил погоду в Томске. Капитан желто-синих родился в сибирском городе.

Тем временем армейцы продемонстрировали оранжевый мяч. Его используют впервые в этом сезоне.

За полчаса до стартового свистка на поле все еще работали тракторы. Было видно, что они не справляются со снежными завалами.

Лопату лично взял в руки главный врач армейцев Эдуард Безуглов. К сожалению, ситуация после этого не сильно улучшилась.

Карпин не видел смысла играть

Тренеры команд высказались о возможном переносе, наставник «Ростова» высказался предельно эмоционально.

«Есть ли смысл играть в таких условиях? По тому, что сейчас, конечно, нет. Это не футбол. Какой будет игра с точки зрения тактики? Это называется «бей-беги, окружай ворота», — заявил Валерий Карпин в эфире «Матч ТВ».

Владимир Федотов отметил, что с переносом можно не угадать. В ближайшие дни погода в столице не улучшится.

«Мы говорим, что будем переносить на завтра. А на завтра прогноз еще более суровый. И мороз, и тот же снег. В очередной раз можем не угадать с этим переносом. Пока ситуация складывается таким образом, что выходим на разминку, а делегат матча вместе с судейской бригадой принимают решения, как это положено по регламенту», — сказал Федотов «Матч ТВ».

Матч состоится в любую погоду

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц заявил, что ждет решения главного арбитра, и задался вопросом, как можно играть в таких условиях.

«Как можно играть в такую погоду, ребят? Ждем решения арбитра РПЛ. Примут решение играть сегодня, будем играть сегодня. Примут решение перенести игру на другую дату, будем играть в другую дату», — сказал Аратюнянц.

Чуть позже глава РПЛ Александр Алаев заявил, что никакого переноса не будет. Главный судья Рафаэль Шафеев и делегат встречи приняли решение вывести команды на поле.

«Матч состоится сегодня», — подчеркнул Алаев.

После этого игра действительно стартовала. Что интересно, снег у ворот убирали даже во время встречи.

В перерыве Даниил Уткин пришел на флеш-интервью со снегом на голове и выпалил яркий спич.

«Это не футбол. Почему не добили со штрафного? Я не видел! Снег в глаза летит, я ничего не вижу! Как играть во втором тайме? Забить гол и дальше играть. Ну, играть — тяжело назвать это. Бить мяч вперед, и, может, что-то там нарисуется»

Похоже, сегодняшние московские матчи (а впереди еще центральное противостояние «Локомотива» и «Зенита») породят новую волну разговоров о необходимости возвращения к системе «весна-осень».

Реакция Карпина и других участников с деталями матча — в следующем материале.