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Сегодня, 16:00

Матч ЦСКА — «Ростов» чуть не перенесли из-за мощного снегопада. Карпин предупредил, что это будет не футбол

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Персонал стадиона убирает снег, Федор Чалов вместе с партнерами празднует гол.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Встреча началась по расписанию.

Домашний стадион армейцев замело, в Москве в самом разгаре сильная метель. Перед матчем с «Ростовом», глядя на состояние газона, начали появляться разговоры о возможном переносе.

Мы уже видели игру в Калининграде и филигранный прыжок Гузины в снежный сугроб. Теперь похожая ситуация произошла в столице.

Россия. Премьер-лига. 17-й тур
03 дек, 14:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
2:0
Ростов

Команды улыбались, работала техника

За полтора часа до матча команды проверяли газон на ощупь. Полузащитник «Ростова» Байрамян делал селфи на фоне снега.

Виктор Онопко рассказал, что в его карьере бывали ситуации и похуже.

Глебов с улыбкой анонсировал зимний футбол и вспомнил погоду в Томске. Капитан желто-синих родился в сибирском городе.

Тем временем армейцы продемонстрировали оранжевый мяч. Его используют впервые в этом сезоне.

За полчаса до стартового свистка на поле все еще работали тракторы. Было видно, что они не справляются со снежными завалами.

Лопату лично взял в руки главный врач армейцев Эдуард Безуглов. К сожалению, ситуация после этого не сильно улучшилась.

Карпин не видел смысла играть

Тренеры команд высказались о возможном переносе, наставник «Ростова» высказался предельно эмоционально.

«Есть ли смысл играть в таких условиях? По тому, что сейчас, конечно, нет. Это не футбол. Какой будет игра с точки зрения тактики? Это называется «бей-беги, окружай ворота», — заявил Валерий Карпин в эфире «Матч ТВ».

Владимир Федотов отметил, что с переносом можно не угадать. В ближайшие дни погода в столице не улучшится.

«Мы говорим, что будем переносить на завтра. А на завтра прогноз еще более суровый. И мороз, и тот же снег. В очередной раз можем не угадать с этим переносом. Пока ситуация складывается таким образом, что выходим на разминку, а делегат матча вместе с судейской бригадой принимают решения, как это положено по регламенту», — сказал Федотов «Матч ТВ».

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Матч состоится в любую погоду

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц заявил, что ждет решения главного арбитра, и задался вопросом, как можно играть в таких условиях.

«Как можно играть в такую погоду, ребят? Ждем решения арбитра РПЛ. Примут решение играть сегодня, будем играть сегодня. Примут решение перенести игру на другую дату, будем играть в другую дату», — сказал Аратюнянц.

Чуть позже глава РПЛ Александр Алаев заявил, что никакого переноса не будет. Главный судья Рафаэль Шафеев и делегат встречи приняли решение вывести команды на поле.

«Матч состоится сегодня», — подчеркнул Алаев.

После этого игра действительно стартовала. Что интересно, снег у ворот убирали даже во время встречи.

В перерыве Даниил Уткин пришел на флеш-интервью со снегом на голове и выпалил яркий спич.

«Это не футбол. Почему не добили со штрафного? Я не видел! Снег в глаза летит, я ничего не вижу! Как играть во втором тайме? Забить гол и дальше играть. Ну, играть — тяжело назвать это. Бить мяч вперед, и, может, что-то там нарисуется»

Похоже, сегодняшние московские матчи (а впереди еще центральное противостояние «Локомотива» и «Зенита») породят новую волну разговоров о необходимости возвращения к системе «весна-осень».

Реакция Карпина и других участников с деталями матча — в следующем материале.

Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
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ЦСКА в снежном футболе побил «Ростов». Карпину грозит дисквалификация за оскорбление?
Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
4
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
15
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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2.12 14:00
Факел – Балтика
 0 : 0
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 0 : 2
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 1 : 0
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 2 : 0
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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