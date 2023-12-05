Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:00

«Англичане — молодцы, что восхитились зимним российским футболом. Но пусть лучше подмечают другие позитивные моменты в РПЛ». Интервью Алаева

Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Уборка снега в перерыве матча ЦСКА — «Ростов»
Уборка снега в перерыве матча ЦСКА — «Ростов».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Интервью «СЭ» с президентом премьер-лиги.

В прошедшем туре в российском футболе случилось многое: удаление Абаскаля, прыжок Бериши, игроки праздновали голы в снегу, матчи были под угрозой срыва, а встречу между «Локомотивом» и «Зенитом» и вовсе перенесли на полчаса. На актуальные вопросы в интервью «СЭ» ответил президент РПЛ Александр Алаев.

«Ростов» к нам обратился еще перед началом сезона с просьбой не назначать игры на декабрь"

— Один из главных вопросов тура: почему нельзя было ЦСКА и «Ростову» поменяться кругами?

— На самом деле вопрос очень простой. Конечно, мы понимаем, что Ростов — южный город, там надо играть в декабре. Но не все зависит от нас. Футбольный клуб «Ростов» к нам обратился еще перед началом сезона с просьбой не назначать игры на декабрь, потому что у них запланирована реновация поля. Мы понимаем, что было бы проще сыграть на юге в декабре, но тогда есть риск, что поле будет не готово ко второй части сезона.

Трактор убирает поле от&nbsp;снега, Федор Чалов в&nbsp;борьбе за&nbsp;мяч. Революционное предложение для РФС и РПЛ: давайте играть летом, а не зимой!

— Один судья Рафаэль Шафеев принимает два жестких решения: в Калининграде и в матче ЦСКА — «Ростов». В итоге видим снежный футбол. Вы довольны тем, как арбитры от РФС влияют на продукт РПЛ?

— Я не буду сталкивать РФС и РПЛ. Сейчас система работает так, что судья принимает решение, это его полномочия. Моя точка зрения была, что лучше сыграть в понедельник. Это позволило бы привести поле в порядок, расчистить его. Понятно, что это определенные неудобства болельщикам, команде «Ростов» пришлось бы оставаться на один день в Москве. Но мне казалось, было бы логичнее переждать снегопад, ночью убрать поле, как это было в Воронеже.

Там примерно такая же ситуация: завалило снегом, всю ночь расчищали. Тяжелые условия, тем не менее матч «Факела» с «Балтикой» прошел в приемлемых условиях. В понедельник в Москве было, с одной стороны, чуть холоднее, чем в воскресенье, с другой — солнце, достаточно времени убрать снег. Судья же оценивает все эти варианты. Он решил, что поле выдержит, погодные условия — приемлемые для игры в футбол. Возможно, он был прав, потому что игра состоялась согласно календарю, матч был показан в прямом эфире, никто травму не получил. Мое же мнение частное — у лиги нет полномочий переносить матчи. Мы все консультировались, обсуждали, но принято такое решение.

Снегопад во&nbsp;время игры ЦСКА и &laquo;Ростова&raquo;.

«Слава богу, что у нас есть возможность переносить отдельные матчи на весеннюю часть»

— Возможно ли, чтобы РПЛ была более независима в этом вопросе?

— Я вам скажу так: мы все, включая РФС, судей, персонально Рафаэля Шафеева, хотим, чтобы РПЛ была популярнее, чтобы зарабатывали больше. Наверное, какие-то изменения нужны с точки зрения перераспределения полномочий. Но мы командные игроки — будем обсуждать это с руководителями РФС, клубов. Я всегда говорю: любой регламент — живой организм. Его нельзя принять один раз на 20 лет вперед, он в любом случае будет меняться. Есть очень много подводных камней, всегда нужно искать улучшения. Возможно, будет момент, в котором мы готовы взять на себя ответственность. Может быть, наоборот, где-то нас РФС подстрахует, как это случилось в том числе и с календарем. Совместная работа. Мы все настроены на то, чтобы как можно меньше было таких случаев, когда мы обсуждаем, кто принял решение и почему. Хотелось бы, как всегда, чтобы обсуждали красивые голы и в целом игру.

Радость Виктора Мендеса и&nbsp;Федора Чалова, Валерий Карпин предъявляет претензии судье. ЦСКА в снежном футболе побил «Ростов». Карпину грозит дисквалификация за оскорбление?

— Видели реакцию международной прессы на вчерашний матч ЦСКА и «Ростова»? Даже Daily Mail восхитились, что в такой холод провели матч. Обсуждали это с иностранными коллегами?

— Не обсуждал этот матч ни с кем. Был погружен в текущую работу, шел тур. Не проследил за английской прессой. Но раз они отметили — молодцы. Хотя, конечно, хотелось бы, чтобы они немножко другие моменты выделяли, связанные с РПЛ.

— Следующий тур — Калининград и Воронеж...

— А также Москва, Краснодар, Сочи... Видите, какая погода. Не будем опять возвращаться: «весна-осень», «осень-весна». Надо исходить из того, что идет чемпионат и сейчас такая погода. Слава богу, что у нас есть возможность переносить отдельные матчи на весну. Будем ориентироваться исходя из конкретной ситуации на каждом стадионе. Если будут непригодные условия для игры в футбол, значит, перенесем ее на резервную дату.

Президент РПЛ Александр Алаев
Александр Алаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Уверен, мы придем к тому, что судьи станут более открытыми»

— По сути, мы потеряли Михаила Галактионова на два матча, теперь Гильермо Абаскаля, вероятно, Валерия Карпина. Как вы считаете, вредит ли это имиджу лиги?

— По поводу Карпина — это решение КДК РФС, комментировать до заседания не буду. Если возвращаться к предыдущим случаям, в том числе и с Галактионовым, конечно, это нас не красит. Такие инциденты точно не делают лигу лучше.

В то же время я не то что хочу оправдывать тренеров, но понимаю их состояние. Сложный этап сезона, завершающийся перед зимней паузой. Позади длинный путь. Эмоции на пределе. Все мы люди. Где-то тренеры и футболисты срываются, где-то не контролируют эмоции. КДК, кого сочтет нужным, накажет. А в перерыве, думаю, все наберутся сил, и таких эпизодов будет меньше.

— Вы извинялись за то, что в Калининграде было плохое качество картинки из-за отсутствия красных мячей. Может, и судьям объяснять свои решения по поводу проведения матчей?

— Я обещал не комментировать действия арбитров до конца первой части чемпионата. Но с учетом того, что это не совсем про судейство и качество их работы, отвечу. Не один раз я эту тему поднимал. Абсолютно уверен, мы придем к тому, что рефери станут более открытыми, станут давать комментарии на те или иные темы. Чем раньше мы это сделаем — тем лучше. Конечно же, судьи — такая же часть игры, как и футболисты, и болельщики, как и вы, пресса.

Дмитрий Баринов и&nbsp;Михаил Галактионов. «Если это ######## нравится кому-то, то нам — нет». «Локо» в ярости из-за судейства в Самаре

И, конечно, всем интересно мнение арбитров по тем или иным эпизодам. Много на эту тему было сказано, что есть запреты, есть практика. Но то, что я вижу из мирового опыта, в том числе в АПЛ, серии А, все идут к тому, что в эфир дают переговоры ВАР, разбирают сложные моменты, буквально в этот же день выкладывают решения. Особенно это касается Англии. А мы немножко, может быть, консервативны, уж слишком придерживаемся устоявшихся правил.

— Еще вопрос по матчу «Спартака». Как телезритель можете ли вы оценить эпизод с Беришей? Не слишком ли это было провокационно?

— Вернусь к своему тезису: все устали, эмоции, плюс понятно, что они на поле, забили гол. Наверное, были лишние действия со стороны Бериши и Абаскаля. Но что случилось, то случилось. Разберут коллеги. Опять же — это часть игры. К сожалению, так бывает, что иногда эмоции зашкаливают и приводят к таким инцидентам. Я надеюсь, что все сделают выводы и мы теперь будем меньше упоминать КДК.

Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Алаев
23
14
Читайте также
Чемпионат России по фигурному катанию-2024: основная информация
Валиева становится светской львицей. Сможет ли она остаться спортсменкой?
Der Spiegel: Путин оказался прав, заявляя, что СВО России идет по плану
Явлинский предложил примирить россиян и украинцев по примеру Франции и Германии
Онлайн-калькулятор депрессии уменьшит риски самоубийств
Добровольческие отряды перерезали снабжение ВСУ под Артемовском
Популярное видео
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Материалы сюжета: РПЛ, 17-й тур: «Локомотив» — «Зенит», ЦСКА — «Ростов» и другие матчи
Шишкин считает, что многие мужчины поступили бы на месте Абаскаля точно так же
В «Рубине» объяснили, почему вышли на матч с «Динамо» в несогласованной форме
Алаев: «Англичане — молодцы, что восхитились зимним футболом. Но пусть лучше подмечают другие позитивные моменты РПЛ»
Футболисты «Рубина» вышли на матч РПЛ с «Динамо» в несогласованной лигой форме
Алаев заявил, что эмоции Абаскаля и Бериши были лишними: «Все сделают выводы»
Мор — об ошибке Кержакова: «Зимние мячи — очень скользкие»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Антигерои тура — Бериша, Абаскаль и Кержаков». Мор — о стычке в Грозном, поражении «Зенита» и словах Карпина
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
8.12 19:00
Локомотив – Урал
 - : -
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 13
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 14 1 4
Вся статистика

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости