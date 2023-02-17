Дзюба и «Локомотив»: игра с огнем. Колонка Казакова

Авторская колонка известного комментатора, пресс-атташе сборной России в 2005-2015 годах — о будущем самого обсуждаемого футболиста нашей страны.

Мнение

Пожалуй, нет сейчас игрока, в которого верили бы меньше, чем в Артема Дзюбу.

И вместе с тем нет футболиста, который вызывал бы такой интерес.

Подписав экс-капитана сборной, «Локомотив» сделал роскошный подарок болельщикам. Сможет Дзюба заиграть там, вылетит ли красно-зеленый клуб вместе с бомбардиром-рекордсменом, станет ли Артем забивать или пойдет в лобовое столкновение с главным тренером — любой из этих сценариев окажется востребованной темой.

Дзюба десять дней как в «Локо». Позади две контрольные встречи, когда с ним к перерыву было 0:0 и 0:1, а без него все намного успешнее, и несколько видео, где новичок преимущественно в компании Миранчука, а неподалеку Баринов. Впереди — интригующая неопределенность.

По сути, в эти четыре месяца контракта решается то, каким запомнится конец карьеры лидера нашей национальной команды на домашнем чемпионате мира. Можно либо доказать, что уход из «Зенита» не ошибка, либо признать, что она сделана, и доиграть в лучшем клубе страны было бы идеально. Окружение форварда уверяет, что Артем все сделал правильно, бросив вызов самому себе, но здесь, опять же, все зависит от этой весны. Роналду, оскорбившись отношением к нему в «МЮ», получил в итоге невероятный контракт и королевские почести в Саудовской Аравии — и каким бы ни было личное и спортивное эго португальца, оно в итоге удовлетворено развязкой. Договор Дзюбы с «Локо» невелик во всех смыслах — и по зарплате, и по сроку. «Зенит», если помните, предлагал ему около 2 миллионов евро в год — для потерявшего былую скорость форварда это точно достойно. Но Артем выбрал путь, который на финише привел в Черкизово.

Артем Дзюба с партнерами по команде. ФК «Локомотив»

Самый интересный и важный вопрос, на который пока не дан ответ, — кто в «Локомотиве» в итоге сказал «да»? Известно, что ветерана предлагали железнодорожникам и раньше, но тогда последовал отказ. Что изменилось за эти недели? И что повлияло на позицию Михаила Галактионова?

Сравнение с попаданием в заявку сборной на ЧМ-2018 здесь некорректно. Дзюба и до того был игроком команды Черчесова, но его решение покинуть сбор перед Кубком конфедераций-2017, вызвало у тренера недоумение. Примирение состоялось за два месяца до старта чемпионата мира. И произошло это после того, как Артем публично заявил, что: а) был неправ; б) понимает, что поначалу его роль — запасной; в) он готов к этому и намерен помогать команде, даже если так и не выйдет на поле.

В «Локомотив» форвард приехал с другим заявлением: «Постараюсь доказать, что Дзюба еще тот». Эти слова наложились на реплику спортивного директора красно-зеленых Дмитрия Ульянова, который, разъясняя приобретения Артема и Игоря Смольникова, сделал акцент на опыт и титулы экс-зенитовцев. Другими словами, заслуженных ветеранов взял для раздевалки, атмосферы и приданию коллективу большего веса в борьбе за выживание.

Фраза «доказать, что Дзюба еще тот» выглядела не самой удачной, поскольку нападающий, как и клуб, сразу оказались заложниками этого обещания. Два дебютных матча Артема в форме «Локо» вызвали обратное впечатление — без него команда смотрелась интереснее, чем с ним. Да, это только начало, возможно, дело в адаптации, ином уровне готовности или чем-то еще. Но смутило то, что в футболе Дзюбы совсем не просматривалась резкость. И наивно предполагать, что в 34 с половиной года она может появиться вновь.

Михаил Галактионов. ФК «Локомотив»

Андрей Аршавин когда-то остроумно определил этот процесс так: «Тренируюсь, режимлю, но, если раньше это расстояние на рывке покрывал за два шага, теперь мне нужно сделать четыре-пять». Что-то подобное испытал на себе в Нижнем Новгороде Дмитрий Сычев — ушедшие скорость и резкость не позволяли ему показать хоть что-то. В итоге 0 голов за 16 матчей.

В Артема неверия пока нет. Кого ни спрашивали о его результативности на остаток сезона, все сходятся на четырех-пяти голах. И это тоже маркер, который вместе со словами «Дзюба еще тот», закрепился в сознании. Это вызов — и вызов приличный.

В том числе для Галактионова. Который пока на сборах, в изоляции от пристального внимания СМИ. Но сезон возобновляется совсем скоро — и после каждого матча, как и до, тренера «Локомотива» станут спрашивать о Дзюбе, его игре, результативности и всем остальном, что касается нападающего. Фабио Капелло подобное безумно раздражало, он постоянно взрывался — что, у вас нет других вопросов? Но тогда Дзюба был молод и забивал, да и Капелло тертый калач. Интересно, готов ли Галактионов к такому давлению? И хватит ли ему характера, чтобы при необходимости посадить звездного форварда на лавку?

Самый частый посыл, которым сопровождают переход Артема в «Локо»: для игрового взрыва и успешности ему необходимы стресс и желание доказать.

Но, опять же, в «Томи», «Ростове», «Арсенале» под него выстраивалась вся игра в атаке. Сейчас по контрольным матчам «Локомотива» очень сложно понять, чего хочет от команды Галактионов, какой футбол от нее хочет видеть тренер. Если тот, что мы наблюдали в исполнении молодежной сборной или «Пари НН», то очень сложно понять, как в него впишется сегодняшний Дзюба. К тому же «Локо» пока использует расстановку с одним чистым опорником, и Баринову приходится, по сути, воспроизводить функционал Глебова в «Ростове» — но после травмы полузащитник в такой манере и в такой схеме не выступал. Вытянет ли Дмитрий такую нагрузку в одиночку? И сможет ли Дзюба отрабатывать без мяча, в активном прессинге — большая загадка.

Риски большие. Причем для всех.

Артем Дзюба. ФК «Локомотив»

Для «Локомотива» — календарь, качество игры и место в таблице свидетельствуют о борьбе за выживание. Когда все говорят, что не верят в возможность вылета «Локо», то не учитывают вероятность стыков. Где можно попасть на «Балтику», «Рубин» или «СКА-Хабаровск». Есть ли понимание, как именно использовать нынешнего Дзюбу, если в «Зените» и Турции тренеры этого толком не поняли?

Для Галактионова — угроза лишиться своего места в случае неудачи. И изменить отношение к себе в сторону куда большей сдержанности оценок. Слухи о возможном появлении в Черкизове Игоря Осинькина вялотекущие, но эта тема так или иначе муссируется в футбольном мире — дополнительное давление.

Для Дзюбы... Это самый сложный момент. Артем получил возможность вернуться в РПЛ, причем в большой клуб. Пришел, когда команда находится в сложной ситуации. Значит, есть шанс что-то доказать.

Правда, непонятно, что именно он хочет доказать. После ухода из «Зенита», да даже раньше, перестав попадать в стартовый состав, Дзюба не дал ни одного интервью о себе. Интересно, что перед домашним чемпионатом мира происходило нечто подобное: Артем точно так же, как и сейчас, общался с внешним миром через «хи-хи», без попытки осмыслить происходящее в карьере на камеру или под диктофон. Но за несколько месяцев до турнира форвард впервые высказался серьезно и откровенно — и отношение болельщиков к нему прилично изменилось, в том числе и благодаря этой честности.

Но сейчас такого нет, а неверие в возрождение формируется и из-за такого игнорирования. Все знают, каким игроком он был, но никто не понимает, кто он сейчас. И какая у него мотивация.

Тем, прежним, Дзюбой Артем может быть вряд ли.

Тогда — каким? И каким именно для «Локо»?

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.