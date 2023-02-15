Каким будет «Локо» весной: готов ли Дзюба? Пиняев — в основе? Глушенков не впечатлил Галактионова?

Взгляд Леонида Волотко из Дубая.

Последний матч на сборах — всегда минимальная отметка, с которой можно составлять первые впечатления и прикидывать, как команда вкатится в сезон. Игроки уже не под нагрузками, как на первом сборе, а стартовый состав обычно совпадает с тем, который выйдет на ближайшую официальную игру.

За неделю до кубкового дерби со «Спартаком» «Локомотив» размялся на эмиратском клубе «Фурсан Испания» (5:0). И кажется, весной мы не узнаем красно-зеленых.

Осенью «Локо» перестраивался на схему с тремя центральными защитниками, но с приходом Михаила Галактионова вернулся к гибридной модели 4-3-3. Она же останется базовой и на вторую часть сезона, но тотально изменится по кадровому наполнению.

По последним трансферам «Локомотива» очевидная тенденция: учитывая турнирное положение, ключевая ставка в ближайшие месяцы будет сделана на опытных игроков. В первую очередь это касается Артема Дзюбы. Форвард пропустил первые два сбора (контракт подписали за два дня до начала третьего), но с первого дня работал в общей группе и начинал оба матча с первых минут.

Понятно, что игровая форма Дзюбы прямо сейчас далека от праймового состояния. В Дубае он дважды провел по 45 минут и результативными действиями не отличился, но мне сложно представить, чтобы Артем не оказался в основе на матч со «Спартаком».

«Дзюба был на российском рынке достаточно давно — когда трансферное окно только открылось. Но «Локомотив», как я понимаю, тогда его даже не рассматривал. Причем от слова «совсем». Артем пытался трудоустроиться в совершенно другие клубы. Предположу, что приобретение Глушенкова не совсем устроило Галактионова. Поэтому в «Локо» решили в срочном порядке пригласить Дзюбу», — объяснил «СЭ» экс-директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев.

Артем Дзюба. Фото ФК «Локомотив» Фото ФК «Локомотив»

По моей информации, это не соответствует действительности. Во-первых, в клубе мониторили рынок и подписали бы нападающего в любом случае. Во-вторых, Глушенкова тренерский штаб рассматривает в качестве игрока правого фланга, а не центрфорварда. Как и Камано, которого до прихода Дзюбы также пробовали в центре атаки. В итоге француз вернулся на привычный левый фланг, справа сыграет Пиняев (он очень впечатляет на сборах), а главный конкурент Дзюбы будет не Глушенков, а Игнатьев, который, кстати, тоже выглядел бодро в отведенное время (в семи неполных матчах у него 3+1). Единственная деталь, которая удивляет прямо сейчас, — пока Дзюбу минимально используют в плане работы наверху. И Камано, и Пиняев смещаются с флангов и врываются в штрафную за счет скорости и дриблинга. Навесами Артема особо никто не нагружает, хотя это вроде бы самый простой вариант игры.

Что касается Вильсона Изидора, то его в ближайшее время мы вряд ли увидим в деле: после сорвавшегося трансфера в «Лион» он не работал в общей группе и не провел ни одного матча.

Фундаментальная роль обновленного «Локомотива» — у Дмитрия Баринова. Который, кстати, тоже мог покинуть команду зимой. Но предложения от «Бешикташа» были слишком скромными, а игроку сразу дали понять, что отпускать капитана за копейки — точно не вариант в нынешней ситуации.

Дмитрий Баринов (в центре). ФК «Локомотив»

Главный плюс для игрока — весной ему больше не придется закрывать дыры в центре защиты. Галактионов вернул Баринова в опорную зону, но при начале атак тот опускается очень глубоко (фактически на место третьего центрального) и регулирует их направления. Изредка этим занимается Куликов, который с высокой долей вероятности составит пару в опорной зоне. Но главный вопрос — кто станет третьим игроком в середине поля. В заключительной игре сборов в основном составе вышел Марадишвили (и открыл счет). Миранчук появился только во втором тайме.

Сильнее всего трансформировалась линия обороны. Единственный, кто может быть спокойным за свое место, — Станислав Магкеев. А дальше — снова вопросы. Или сюрпризы: с «Фусаном» в паре со Стасом вышел 18-летний Егор Погостнов — и я не удивлюсь, если именно он сыграет со «Спартаком». Новичок Херман Конти пока далек от оптимальной формы (он отыграл 45 минут) и уровня адаптации в команде. А Кузьмичев вообще не появился на поле.

Остаются фланги обороны и вратарь, но и здесь минимум совпадений с тем, что было осенью. И если аргументы в пользу Ильи Лантратова понятны, то выбор крайних защитников довольно неожиданный. Конечно, в том случае, если Смольников и Ненахов действительно выиграли конкуренцию у Живоглядова и Тикнизяна.

Сборы Галактионова игроки «Локо» называют одними из самых тяжелых в карьере. Особенно на фоне того, что было год назад, когда Маркус Гиздоль выписал игрокам 14 выходных. В Дубае футболистов нагрузили беговой работой (Наир Тикнизян допускал, что некоторые иностранцы таких нагрузок никогда не испытывали), а также заставили следить за физической формой: в команде вернули штрафы за вес и процент жира.

У нового штаба остается неделя, чтобы внести финальные изменения в обойму и закончить трансформацию нового «Локомотива». Суперзаряженный Дзюба, реактивный Пиняев и Камано, мощная ротация и гранд, дерущийся за выживание, — весной в Черкизове мы увидим главный блокбастер второй части сезона.