Каким будет «Локо» весной: готов ли Дзюба? Пиняев — в основе? Глушенков не впечатлил Галактионова?
Последний матч на сборах — всегда минимальная отметка, с которой можно составлять первые впечатления и прикидывать, как команда вкатится в сезон. Игроки уже не под нагрузками, как на первом сборе, а стартовый состав обычно совпадает с тем, который выйдет на ближайшую официальную игру.
За неделю до кубкового дерби со «Спартаком» «Локомотив» размялся на эмиратском клубе «Фурсан Испания» (5:0). И кажется, весной мы не узнаем красно-зеленых.
Осенью «Локо» перестраивался на схему с тремя центральными защитниками, но с приходом Михаила Галактионова вернулся к гибридной модели 4-3-3. Она же останется базовой и на вторую часть сезона, но тотально изменится по кадровому наполнению.
По последним трансферам «Локомотива» очевидная тенденция: учитывая турнирное положение, ключевая ставка в ближайшие месяцы будет сделана на опытных игроков. В первую очередь это касается Артема Дзюбы. Форвард пропустил первые два сбора (контракт подписали за два дня до начала третьего), но с первого дня работал в общей группе и начинал оба матча с первых минут.
Понятно, что игровая форма Дзюбы прямо сейчас далека от праймового состояния. В Дубае он дважды провел по 45 минут и результативными действиями не отличился, но мне сложно представить, чтобы Артем не оказался в основе на матч со «Спартаком».
«Дзюба был на российском рынке достаточно давно — когда трансферное окно только открылось. Но «Локомотив», как я понимаю, тогда его даже не рассматривал. Причем от слова «совсем». Артем пытался трудоустроиться в совершенно другие клубы. Предположу, что приобретение Глушенкова не совсем устроило Галактионова. Поэтому в «Локо» решили в срочном порядке пригласить Дзюбу», — объяснил «СЭ» экс-директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев.
По моей информации, это не соответствует действительности. Во-первых, в клубе мониторили рынок и подписали бы нападающего в любом случае. Во-вторых, Глушенкова тренерский штаб рассматривает в качестве игрока правого фланга, а не центрфорварда. Как и Камано, которого до прихода Дзюбы также пробовали в центре атаки. В итоге француз вернулся на привычный левый фланг, справа сыграет Пиняев (он очень впечатляет на сборах), а главный конкурент Дзюбы будет не Глушенков, а Игнатьев, который, кстати, тоже выглядел бодро в отведенное время (в семи неполных матчах у него 3+1). Единственная деталь, которая удивляет прямо сейчас, — пока Дзюбу минимально используют в плане работы наверху. И Камано, и Пиняев смещаются с флангов и врываются в штрафную за счет скорости и дриблинга. Навесами Артема особо никто не нагружает, хотя это вроде бы самый простой вариант игры.
Что касается Вильсона Изидора, то его в ближайшее время мы вряд ли увидим в деле: после сорвавшегося трансфера в «Лион» он не работал в общей группе и не провел ни одного матча.
Фундаментальная роль обновленного «Локомотива» — у Дмитрия Баринова. Который, кстати, тоже мог покинуть команду зимой. Но предложения от «Бешикташа» были слишком скромными, а игроку сразу дали понять, что отпускать капитана за копейки — точно не вариант в нынешней ситуации.
Главный плюс для игрока — весной ему больше не придется закрывать дыры в центре защиты. Галактионов вернул Баринова в опорную зону, но при начале атак тот опускается очень глубоко (фактически на место третьего центрального) и регулирует их направления. Изредка этим занимается Куликов, который с высокой долей вероятности составит пару в опорной зоне. Но главный вопрос — кто станет третьим игроком в середине поля. В заключительной игре сборов в основном составе вышел Марадишвили (и открыл счет). Миранчук появился только во втором тайме.
Сильнее всего трансформировалась линия обороны. Единственный, кто может быть спокойным за свое место, — Станислав Магкеев. А дальше — снова вопросы. Или сюрпризы: с «Фусаном» в паре со Стасом вышел 18-летний Егор Погостнов — и я не удивлюсь, если именно он сыграет со «Спартаком». Новичок Херман Конти пока далек от оптимальной формы (он отыграл 45 минут) и уровня адаптации в команде. А Кузьмичев вообще не появился на поле.
Остаются фланги обороны и вратарь, но и здесь минимум совпадений с тем, что было осенью. И если аргументы в пользу Ильи Лантратова понятны, то выбор крайних защитников довольно неожиданный. Конечно, в том случае, если Смольников и Ненахов действительно выиграли конкуренцию у Живоглядова и Тикнизяна.
Сборы Галактионова игроки «Локо» называют одними из самых тяжелых в карьере. Особенно на фоне того, что было год назад, когда Маркус Гиздоль выписал игрокам 14 выходных. В Дубае футболистов нагрузили беговой работой (Наир Тикнизян допускал, что некоторые иностранцы таких нагрузок никогда не испытывали), а также заставили следить за физической формой: в команде вернули штрафы за вес и процент жира.
У нового штаба остается неделя, чтобы внести финальные изменения в обойму и закончить трансформацию нового «Локомотива». Суперзаряженный Дзюба, реактивный Пиняев и Камано, мощная ротация и гранд, дерущийся за выживание, — весной в Черкизове мы увидим главный блокбастер второй части сезона.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2