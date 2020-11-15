«В Германии Тедеско обыгрывал. Надеюсь, это получится и в России». Первое большое интервью нового главного тренера «Динамо» Сандро Шварца

Эксклюзивный разговор с 42-летним немецким специалистом, который возглавил бело-голубых 14 октября и уже одержал с командой три победы в РПЛ — над «Сочи» (3:1), «Тамбовом» (2:1) и «Локомотивом» (5:1).

«Бувача знаю больше 20 лет»

— Сандро, когда появилась информация, что вы ведете переговоры с «Динамо», мои немецкие коллеги не верили. Мол, Шварца называли кандидатом в «Хоффенхайм», в «Шальке», он наверняка будет ждать шанса в бундеслиге, тем более скоро должны освободиться несколько вакансий. Что стало решающим в вашем выборе? — вопрос Шварцу.

— Начну с того, что после ухода из «Майнца» я для себя решил не привязываться к какому-то конкретному чемпионату. Не важна страна, главное — клуб, который приглашает, люди, в нем работающие. Как они видят сотрудничество, чего ждут от меня, как хотят развиваться. В последний год поступали предложения, но я не чувствовал, что пазл складывается как надо. А в истории с «Динамо» все совпало. После двух с половиной лет в бундеслиге и некоторой паузы был полностью готов к новой работе, в том числе и в другой стране. Я чувствовал, что мы находим общий язык с руководителями, что состав позволяет решать те задачи, которые перед нами стоят, и играть в тот футбол, который мы хотим видеть.

— Вот вам звонит спортивный директор «Динамо»...

— Давно знаком с Желько Бувачем, играл под его руководством, так что после информации о назначении спортивным директором в московском клубе начал следить за «Динамо» одним глазом. Потом последовал звонок от Желько, и пришло время задуматься всерьез. Мы говорили о деталях совместной работы и с каждым разом продвигались дальше и дальше. Плюс, конечно, обсуждение с семьей.

— И какое мнение высказывали родные?

— Семья поддержала. Жена отметила, что задача очень интересная, надо соглашаться. Конечно, ей с двумя детьми хотелось быть рядом со мной, но из-за коронавируса все гораздо сложнее, чем раньше, так что приходится общаться через Интернет. Сейчас хотя бы видеочаты есть, не забываем родные лица. Семья очень рада, что я получаю удовольствие от новой страны и работы в ней.

— А если бы в «Динамо» не было Бувача, какое бы вы приняли решение?

— Не могу ответить категорично. Повторю — важна совокупность факторов, внутреннее чувство, когда разговариваешь с руководителями. Понятно, что Бувача знаю больше 20 лет. Невероятно ценю его и как человека, и как специалиста, полностью ему доверяю. Но я общался перед подписанием соглашения и с председателем совета директоров Юрием Соловьевым, и с его советником Дмитрием Гафиным. Из-за пандемии пришлось это делать по видеосвязи — новый опыт. Не только ведь я выбирал, но и меня тоже. Руководителям, как и мне, было важно почувствовать, хотят ли они со мной работать. Это Бувач меня знал давно, а другие топ-менеджеры — нет.

— Писали об интересе к вам «Хоффенхайма» и «Шальке». Насколько все было серьезно?

— Ходили такие разговоры, но до конкретики, что я должен сказать — да или нет, дело не доходило.

«Есть что-то поважнее трех побед в трех матчах»

— Получив предложение из «Динамо», вы наверняка тут же включили видео. Первое впечатление от РПЛ?

— На мой взгляд, в России отзывы о чемпионате хуже, чем он есть на самом деле. Не стоит его недооценивать. Мы встречались с «Сочи» и «Локомотивом», идущими в лидирующей группе, а также с «Тамбовом», который, похоже, борется, чтобы не вылететь. И каждый раз сопротивление оказывалось крайне мощным. Нужно было показывать сто процентов своих возможностей, чтобы выиграть.

С тактической и футбольной точек зрения РПЛ на хорошем уровне. И «Динамо» мы приняли в приличном состоянии. Ни один тренер не может прийти и через две недели все полностью переделать. Базис был хороший, а мы лишь постарались изменить какие-то моменты в тактическом плане. И я приятно удивлен, насколько открыта команда для новых знаний, как охотно ребята воспринимают идеи.

В этом плане очень важны результаты первых матчей. Одно дело что-то смотреть на теоретических занятиях, переносить это на тренировки, а другое — видеть отдачу в официальных встречах. Это вызывает доверие к твоей работе, футболисты еще охотнее воспринимают все, что ты им говоришь. И для меня это стремление учиться буквально у всех динамовцев даже важнее, чем те девять очков, что мы взяли в первых трех играх.

— В «Майнце» с этим стремлением обстояло хуже?

— Не сказал бы. Все-таки в не самых простых условиях я работал с командой два с половиной года. Это очень много по меркам бундеслиги, где тренеры меняются в среднем чуть ли не раз в год. Два сезона, считаю, прошли на отличном уровне. А на третий действительно не заладилось. На то имелись объективные причины: сложилась непростая финансовая ситуация, ушли лидеры, другие выбывали из-за травм. Но я достаточно самокритичен, чтобы не снимать с себя ответственности. Если бы можно было отмотать пленку назад, пару-тройку вещей сделал бы иначе.

— Российский тренерский цех, многие эксперты — от Валерия Газзаева до Геннадия Орлова — приняли ваше назначение критично. Что, мол, за ноунейма взяло «Динамо», когда наши маститые специалисты без работы. Обидно?

— Совершенно нет. Я уважаю это мнение. Не претендую на то, что меня знают во всем мире. Нет проблем — на мою работу такие высказывания никак не влияют. Концентрируюсь на том, что зависит от меня, и постараюсь сделать так, чтобы спустя некоторое время эти же эксперты сказали: «Мы ошибались».

Мне важно, чтобы меня ценили те, кто со мной работает. Когда представляли команде, я сказал, что уважаю в людях надежность. Чтобы мы могли друг на друга положиться. Фокусируюсь на том, чтобы развивать команду и каждого игрока в отдельности, а не на том, кто и что говорит.

«Нет цели против мощных команд иметь 60-70 процентов владения мячом»

— Критики припоминали также ваш последний неудачный сезон в «Майнце», особенно поражение 0:8 от «Лейпцига». Сильно пожалели, что не сыграли в том матче в более оборонительный футбол?

— Это как раз тот момент, о котором я говорил выше, — что какие-то детали можно было бы изменить. В некоторых матчах, пожалуй, мы действовали слишком смело. Тренер всегда делает то, в чем убежден, и только по итогам может проанализировать, действительно ли это было лучшее решение.

Никто не знает, что бы произошло, сыграй мы с «Лейпцигом» аккуратнее, стало бы лучше или нет. Но делая выводы — не только по тому матчу, а по всему отрезку, — я пришел к следующему. Мы хорошо развивались два года, и захотелось быстрее сделать следующий шаг, не учитывая, что только начало сезона, а ряд ведущих исполнителей травмированы. Наверное, это стало ошибкой. Должен быть хотя бы минимальный очковый запас, надо создать базу, а потом уже двигаться вперед.

У нас же получилось, что сразу играли отважно, результат не приходил, что заставило некоторых футболистов сомневаться в правильности курса. В глобальных вещах эта история мои взгляды не поменяла, но какие-то моменты пересмотрел. Проигрывать иногда тоже полезно. Каждое поражение меня дико злит, но при этом чему-то учит. Хотя, повторю, я самокритичен, поэтому и в победных матчах ищу недостатки для их исправления. И в «Динамо» три последние встречи дали много пищи для размышлений.

Поэтому и пауза в работе после «Майнца» была необходимой — чтобы разложить все по полочкам. Мы сохранили место в бундеслиге в первый и второй сезоны. Развивали футболистов, покупая за скромные суммы, а продавая за очень большие (Диалло в «Боруссию» за 28 миллионов евро, Гбамина в «Эвертон» за 25 миллионов. — Прим. К.А.). Вводили в состав молодежь из академии. Тот же Баку при мне дебютировал в бундеслиге, а теперь тренируется в расположении сборной Германии. Я доволен всем перечисленным. Но мог ли сработать лучше? Да, мог! Так всегда в жизни.

— Ваша смелая игра в «Майнце» кого-то порадовала, но кого-то и насторожила. Раздавались голоса — не хотелось бы от «Зенита» получить 0:8.

— Посмотрим. Можно ведь вспомнить не только поражения, но и победы «Майнца», скажем, в Дортмунде, или над тем же «Лейпцигом». Не стоит думать, что моя тактика такова: в любой встрече бежать в атаку без оглядки на собственные ворота. У нас нет цели против мощных соперников получать 60-70 процентов владения мячом.

Мое представление другое: даже против фаворитов не станем сидеть исключительно в защите, обороняясь низким блоком и выбивая мячи куда попало в надежде, что у соперника черный день. Нет, даже против сильных команд хотим обороняться активно и пытаться показать в атаке то, над чем работаем на тренировках.

«Цели? Я знаю историю «Динамо» и какое у него амбициозное руководство»

— На первой пресс-конференции вы ушли от четкого ответа на вопрос о целях на сезон. Однако ни для кого не секрет, что это попадание в еврокубки. Вы же наверняка это обсуждали при переговорах.

— Послушайте, я знаю, в какой клуб шел, какая у него славная история. Не стоит лишний раз говорить, что у «Динамо» амбициозное руководство. И я, поверьте, не менее амбициозен. Приехал в Россию не номер отбывать, а чего-то достигать с командой. И таблицу внимательно изучаю после каждого тура, даже не сомневайтесь.

При этом не вижу смысла говорить о том, что будет в следующем мае, что через два-три года. Поэтому и мой ответ оказался без конкретики, что, возможно, кому-то не понравилось. Опыт футболиста и тренера подсказывает: стоит концентрироваться на текущей работе. Заглядывая далеко вперед, ты теряешь фокусировку на сегодняшнем дне, на ближайшем матче.

Если говорить о целях, то главная для меня такова: проводить самые лучшие тренировки, чтобы развивать футболистов и доносить до них наши идеи. Только это поможет нам выступать, чтобы были довольны все — болельщики, руководители, тренерский штаб с футболистами.

— Думаете, если прямо ответить, что цель — еврокубки, это будет давить на игроков?

— Нет, дело не в этом. Более того, ничто не может давить на нас больше, чем мы сами на себя. И мы должны перед собой ставить цели выше, чем кто-либо со стороны. Потому что больше всего заинтересованы в достижении максимума. Просто я хочу, чтобы для каждого целью была наилучшая работа сегодня, именно это имеет решающее значение, а не взгляд, устремленный в май следующего года. При этом, повторю, я прекрасно знаю, чего хочет клуб.

— Замечу, что по стоимости состава сайт transfermarkt.de ставит «Динамо» на шестое место в РПЛ позади «Зенита», ЦСКА, «Краснодара», «Спартака» и «Локомотива». На бумаге эти команды выглядят более выигрышно.

— Меня не волнует бумажная стоимость игроков. Важнее другое. В «Динамо» собраны футболисты с такой жаждой узнавать новое, что у меня создается впечатление: после теории можно сразу выпускать на официальный матч, даже не отрабатывая увиденное на тренировках. Парни хотят каждый день учиться и расти, я это вижу и чувствую.

И команда доказывает, что у нас есть глубина состава. Даже с учетом потерь, которые произошли перед последним туром (не могли выйти на поле Шунин, Ордец, Нойштедтер, Грулев, Комличенко и Игбун. — Прим. К.А.), мы оставались уверенными в себе. Я сказал перед матчем: «Должны выигрывать этим составом». Для того же Заурбека Плиева был первый матч в сезоне в старте, ему объяснили, что делать при обороне и при атаке, — отлично сыграл. Голкипер Лещук всего три тренировки провел после восстановления от травмы — шикарную встречу выдал. Тюкавин в 18 лет впервые в жизни вышел в стартовом составе в РПЛ — никаких к нему вопросов, заработал удаление вратаря «Локо».

Это доказывает, что мы можем быть успешными даже при таких потерях. Это важно и для тренерского штаба, и для футболистов. Так что я не смотрю на стоимость игроков. Раз пока на сайте их оценивают ниже конкурентов, значит, будем работать, чтобы цена росла.

«Четыре динамовца в сборной России — не моя заслуга»

— Но перед подписанием контракта вы наверняка изучали состав «Динамо» и соперников. И не могли не заметить, что у оппонентов многие выступают за сборные, а у бело-голубых в национальных командах на поле, не считая голкипера Шунина, выходит только Шиманьски, да и то не всегда.

— Понимаю, о чем вы. Однако Бувач с его огромным опытом сказал: «Сандро, здесь столько сильных молодых игроков!» Я ему полностью доверяю, эти слова для меня гораздо весомее, чем число сборников.

— Двое таких молодых — Евгеньев и Лесовой — на днях добавились к Шунину и Фомину, получив приглашение от Станислава Черчесова...

— Надеюсь, никто не думает, что я взмахнул волшебной палочкой, и они там оказались. Ни один тренер в мире не сделает игрока сборной за три недели, это утопия. К сборной идут годами. Так что Рома и Даниил заслужили приглашение своей работой на длительном отрезке. Это заслуга клуба. Стоит отдать должное академии, вырастившей Евгеньева, тем, кто сумел привести в «Динамо» Лесового, всем тренерам, которые с ними работали, в том числе моему предшественнику — Кириллу Новикову.

— Что вы уже изменили в «Динамо»? Понятно, перешли от схемы с двумя опорниками на расстановку с одним...

— При этом я совершенно не стал бы исключать, что против «Спартака» в следующем туре выйдем с двумя «шестерками». Схема не так важна, как принципы игры. Мы стараемся, не теряя баланса между защитой и нападением, активно идти в прессинг. Если ситуация позволяет, то на чужой половине, если готовности нет, то хотя бы в середине поля. Голы Лесового «Тамбову» и «Локомотиву» после перехватов и быстрых выпадов — именно то, что мы хотим видеть. Не говорю, что это новое для «Динамо», но это то, что для нас важно.

«Воронин не переводчик!»

— Насколько вовлечен в тренировочный процесс Бувач?

— Он бывает на каждой тренировке, как, впрочем, и до моего прихода. Присутствует при обсуждении плана занятий, при анализе прошедших матчей. Желько — работник клуба с огромным опытом. И я был бы чокнутым, если бы не пользовался экспертизой такого специалиста.

— Возможно, вы не в курсе подоплеки вопроса. Часть болельщиков полагают, что Бувач, который ранее работал только тренером, продолжает это дело и в «Динамо», пусть и не выходя на первый план.

— (Смеется.) Да уж, такого не слышал. Видимо, такие предположения возникают, поскольку люди видят Бувача на тренировках. Но это абсолютно нормально для спортивного директора. Мы в постоянном контакте, у Желько огромный тренерский опыт. Но он не станет мне говорить — делай то и то. У него свой фронт работы, у меня свой. Естественно, все решения я принимаю самостоятельно.

— Вы на одной пресс-конференции уже рассказали о своих помощниках. Но болельщикам всегда хочется знать, кто, например, отвечает за стандарты, кто проводит видеоанализ соперника.

— Собираемся всем штабом — Волкан Булут, Андрей Воронин, Павел Алпатов, тренер вратарей Дмитрий Изотов и по физподготовке Хосе «Пепе» Верчили — и обсуждаем план каждой тренировки. Если говорить об изучении противника, то в определенный день приглашаем ребят из аналитического отдела, они нам докладывают о том, что увидели, изучая соперника.

Далее уже без них своим штабом обсуждаем, что можем противопоставить, какими слабостями и как воспользоваться. Плюс отдельное собрание устраиваем по стандартам. То есть всюду работаем в команде. И мне очень нравится, какой у нас сложился штаб из тех, кто уже до меня работал в «Динамо» и кто пришел по моему приглашению. Помощники ведут занятия, а я контролирую все со стороны. Все собрания провожу сам, кроме того, что по стандартам, — это делает Волкан.

— Ну хотя бы по этому направлению теперь понятно, кому предъявлять претензии в случае чего — Булуту.

— (Улыбается.) Не только, конечно. И тренер по вратарям принимает активное участие в обсуждениях по стандартам, и все остальные. Так что крайних мы искать точно не станем, за все отвечает главный тренер.

— Тренер по физподготовке Пепе — испанец. Его стиль работы не конфликтует с немецким?

— Нет. Пепе обладает большим опытом, он легко адаптировался под наши требования. Мы, скажем, много используем рондо (игра без ворот с нейтральными. — Прим. К.А.), которое популярно и в Испании. Раньше физические нагрузки давались через беготню, сейчас их организуют в работе с мячом. Хосе также важен для нас в плане анализа — сколько пробежали футболисты, какое количество метров с высокой интенсивностью и так далее.

— Воронин — один из любимых футболистов динамовских болельщиков последних лет. А еще хороший оратор. Даже по видео с тренировок и матчей видно, что говорит и шутит он много и охотно. Не слишком много для помощника?

— Нет-нет, Андрей совершенно не перебарщивает. И ошибается тот, кто думает, что мы брали Воронина только для того, чтобы он переводил мои слова. Нет, Воронин был большим футболистом, имеет богатый опыт, свой взгляд на футбол. Кроме того, провел отличные годы в «Динамо», многое здесь знает. Так что Андрей — очень важная часть нашего штаба. Пусть только в начале тренерской карьеры, но постоянно учится.

«Лесовой — настоящая пушка»

— Прокомментируйте выбор капитана в последнем матче с «Локомотивом». 21-летний Евгеньев — не самая очевидная кандидатура, в составе вышел целый ряд гораздо более опытных футболистов.

— Раскрою карты, как я это сделал в беседе с игроками. Для меня, скажем, Паршивлюк — топ-личность с менталитетом настоящего профессионала. То, что он делает для клуба, невероятно. Но мы знаем историю его карьеры (капитан в «Спартаке», поход на фанатскую трибуну красно-белых. — Прим. К.А.), поэтому вариант не подходил.

И есть Евгеньев. Он здорово развивается как игрок. Хорош в отборе, грамотно подключается к атакам. У него вообще получилась идеальная неделя: вызван в первую сборную России, надел капитанскую повязку в «Динамо», забил свой первый мяч в РПЛ, отдал голевую передачу Лесовому, признан лучшим игроком матча. Я говорил ребятам, что вводится правило — кто забьет первый мяч в карьере, должен оплатить ужин команде, и кто впервые наденет капитанскую повязку — тоже. У Евгеньева это совпало в одном матче, так что оплату одного ужина беру на себя.

— Кто еще входит в группу лидеров «Динамо»?

— Понятно, что капитан Шунин. Но я бы не стал очерчивать узкий круг. Ведущий игрок для меня — это в первую очередь то, что футболист показывает на поле, его менталитет трудяги. Проявления лидерских качеств жду не в тех матчах, где команде все дается, а в более сложных встречах, когда надо показывать характер, переламывать ситуацию. Вижу в команде много футболистов с таким менталитетом, с ясной головой. В том числе среди молодежи, что для нас важно. Никто не прячется за спины опытных, перекладывая ответственность на плечи троих-четверых ветеранов. Многие берут эти функции на себя. В одной игре в роли лидеров выступают одни, в другой — другие.

— Вы наверняка хорошо знаете по бундеслиге Филиппа. Не думали, что он бы мог помочь?

— Ни разу не задумывался на эту тему. Когда я пришел в «Динамо», то Максимилиана в команде не было. Смысл о нем рассуждать? Поверьте, когда я смотрю матчи «Вольфсбурга», то не думаю: «Вот бы нам его». Знаю, что это хороший игрок, находится в годичной аренде, посмотрим, что будет дальше.

— Меня больше всего в последних встречах поражает игра Лесового — настоящее открытие. А вас?

— Если говорить, что поражает, то это бы означало, что у меня были более скромные ожидания. Но я от всех жду классный футбол, в том числе от Даниила. Меня он не удивляет, знал его потенциал. Лесовой — настоящая пушка. С его скоростью, умением обыграть соперника один на один, нацеленностью на ворота мы и рассчитываем, что он будет пользоваться своими козырями. При этом, что важно, отрабатывает не только в атаке, но и в обороне. Хотя понятно, что игроки группы нападения любят видеть свои фамилии на табло, в этом плане для Даниила последние три матча получились удачными (Лесовой забивал во всех трех встречах при Шварце. — Прим. К.А.).

«В этом случае у них будут проблемы со мной»

— Вы смело вводите молодежь в состав. Знаете, что Захарян в свои 17 — самый юный игрок РПЛ, а моложе 18-летнего Тюкавина в стартовом составе выходил только один человек — Карпов из ЦСКА?

— Не в курсе этой статистики, и у нас не было цели ставить какие-то рекорды. Критерии совсем другие: кто и как себя показывает на тренировках, ведет себя как личность, проявляет характер. Я могу сказать, что у нас на занятиях приличный уровень. Но если молодежь его выдерживает, то почему ее не выпускать? Если Тюкавин забивает на занятиях против наших основных защитников, почему не дать ему шанс в РПЛ? Возраст не играет никакой роли. А молодежь в «Динамо» хорошая.

— Не опасаетесь звездной болезни? В России это явление довольно распространенное.

— В этом случае появятся проблемы со мной. Если что-то подобное увижу, то футболист быстро окажется в моем кабинете, где я покажу ему видео с тренировки или цифры по рывковой работе. Скажу: «Ты оказался в первой команде благодаря своему труду. И только благодаря ей сможешь стать лучше». Но у меня пока нет опасений, что такое случится, — не вижу по тренировкам, что кто-то склонен к самоуспокоению.

— Можете сравнить немецкую молодежь и российскую? Скажем, в «Майнце» и в «Динамо»?

— Сравнивать трудно: один лучше в одном компоненте, другой в другом. Скажу, что в целом воспитанники динамовской академии обладают очень хорошими футбольными качествами. Не только в основе — я бывал и на игре «Динамо-2». Важно только поддерживать высокую интенсивность на тренировках и в матчах. Многие вчерашние резервисты в первой команде быстро к ней адаптировались. А как только ты готов к высокой интенсивности, так можно и в премьер-лиге задействовать.

И дальше уже все зависит от футболиста, его окружения, семьи — каким путем он пойдет. Я видел много-много тех, кто сыграл один, два, пять матчей на высоком уровне. И куда меньше добираются до отметки 100 в высшем дивизионе. Вот когда проведешь сотню, тогда можешь себя считать игроком РПЛ.

«Жду крутое дерби»

— После паузы на матчи сборных вас ждет самое главное для «Динамо» дерби — со «Спартаком». Это нечто особенное?

— Конечно, знаю, что это историческое противостояние, много слышал об этом, будет множество эмоций. Наша задача — при всех сопутствующих факторах и атмосфере на трибунах не утратить рационального подхода, не потерять голову. Нам удался шикарный старт в новой команде — три победы. И теперь с нетерпением жду крутого противостояния со «Спартаком». Будем к нему тщательно готовиться.

— Стоит ждать возвращения Комличенко или Грулева? Или против красно-белых вновь в стартовом составе увидим 18-летнего Тюкавина?

— Пока ничего конкретного сказать не могу. Конечно, надеюсь, что все мои футболисты будут здоровы и готовы. И что из сборных все вернутся в добром здравии. По крайней мере, есть шансы, что те же Комличенко и Грулев восстановятся, но точнее поймем ближе к матчу.

— Это еще и первое немецкое дерби в истории РПЛ — двух тренеров из Германии. Это повысит градус противостояния?

— Я так не думаю. И без нас с этим делом все в порядке. В бундеслиге мы несколько раз противостояли друг другу: и мой «Майнц» выигрывал у «Шальке» Тедеско и наоборот. Честно — готовлюсь не к матчу с немецким тренером, а ко встрече со «Спартаком».

— Вы общались с Тедеско в России?

— Нет, пока не контактировали. Слишком много дел в «Динамо», нет свободного времени.

— В России немецкие тренеры высоко — на третьем и четвертом местах, два ваших знакомых по «Майнцу» — Юрген Клопп и Томас Тухель — первые в Англии и Франции. Германская тренерская школа сейчас лучшая в мире?

— Конечно, я высоко ценю и опыт работы под началом Клоппа, и то, что мы продолжаем общение с главным тренером «Ливерпуля». Было полезным сотрудничество с Тухелем: когда он возглавлял первую команду «Майнца», а я U19, мы часто беседовали в офисе. Но мне кажется, в каждой стране есть сильные тренеры. Мы сейчас анализируем соперников, и я вижу качественную работу российских специалистов.

«РПЛ — лига «автобусов»? Не согласен»

— Бытует такое мнение: РПЛ — лига «автобусов», что тормозит развитие футбола.

— Пока такого крена не заметил, хотя видел еще не все команды. Во всей Европе топ-клубы стараются действовать активно, но при этом не несутся вперед безоглядно, ищут баланс между атакой и обороной. И в России то же самое. Видел «Ростов» — команда играет очень активно впереди. «Локомотив» быстро переключается от защиты к нападению. Совершенно не могу сказать, что нашел здесь одни «автобусы».

— Можно ли сказать, что образец для вас — работа Клоппа? И что «Динамо» будет стремиться играть как «Ливерпуль»?

— Я не сторонник слепого копирования. Когда принимаешь новую команду, проще всего сказать: станем как «Ливерпуль», «Реал» и «Барселона» вместе взятые. Но стиль — это всегда твои представления о футболе, наложенные на конкретных исполнителей. Модель должна подходить имеющимся в составе. Самое главное — мы хотим играть активно. Думаю, это было заметно по первым трем матчам. Дальше надо развивать такое, прогрессировать. Мне не хотелось бы этих шаблонов — «Динамо» будет играть как «Ливерпуль». Хотя, без сомнений, то, с какой интенсивностью действует команда Клоппа, как футболисты выходят в атаку, мне доставляет удовольствие.

— Вас что-то поразило в России? В позитивном и негативном смысле.

— Сейчас все затмевает одна тема — коронавирус. Это сильно меняет жизнь, не дает насладиться новой страной в полной мере. Мы должны минимизировать риски, так что я практически никуда не могу выбраться. Всюду ограничения.

Хорошо еще, что в России можно какому-то числу болельщиков находиться на трибунах, — в Германии арены вообще пусты. Но все равно заполненные стадионы — это были бы совсем другие ощущения.

Из позитивного отмечу открытость и сердечность тех людей, с которыми встретился в «Динамо». Понятно, что семьи не хватает, но все работники на базе дают мне положительную энергию, я очень комфортно себя здесь чувствую. Все готовы помочь, всем очень благодарен.

— Вы всю жизнь прожили в Германии. Нет ностальгии по родине?

— По Германии и Франкфурту, где мы живем, никакой тоски не испытываю. Скучаю только по семье. Но это нормально, у меня двое маленьких детей. Сейчас слишком много работы, чтобы отвлекаться, потом последует отпуск, сборы. А весной, надеюсь, мои близкие станут жить со мной в России.