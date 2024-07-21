Чалов едет в ПАОК. В чем логика перехода в более слабый чемпионат?
Чалов уезжает. В этом нет сенсации. Вызов с зимнего сбора в кабинет Евгения Гинера и последовавшее продление истекающего контракта всего на полгода ясно дали понять, насколько серьезно форвард ЦСКА настроен покинуть РПЛ. Да, совсем не уважить президента красно-синих Федор, наверное, не мог — авторитет Гинера слишком высок, чтобы пригласить футболиста на личные переговоры и услышать отказ. Но дополнительные шесть месяцев соглашения и отступные в три миллиона евро — это максимальный компромисс, на который был готов пойти Чалов.
Так что трансфер максимально ожидаем. А вот куда — удивительно. Даже после некоторого падения уровня РПЛ в Греции чемпионат все равно остается слабее. Об этом, например, говорил Алан Дзагоев, признаваясь, что даже не в лучше физической форме вполне мог бы там выдерживать интенсивность.
Так что же двигало Чаловым? Вероятно, в первую очередь именно желание уехать во что бы то ни стало. Хоть куда. Возможно, он таким образом хочет вырваться из золотой клетки? Считает, что из ПАОК потом будет проще перебраться в более серьезную европейскую лигу, чем из ЦСКА? В том числе по политическим причинам? Но примеры Захаряна, Кузяева, затем Сафонова доказывают, что трансфер в топ-чемпионат вполне возможен и из РПЛ.
Или Федор почувствовал, что ему нужны свежие эмоции, новый вызов? Перезагрузиться, выйти из зоны комфорта. Он уже пробовал это, переходя в «Базель», и остался доволен. Пусть даже уровень чемпионата Греции немного уступает, но сам ПАОК вполне силен — чемпион страны. И по цене состава на сайте Transfermarkt не так далеко отстает от ЦСКА — 78 миллионов евро против 92. А с переходом россиянина (его оценивают в 11 миллионов евро) клубы поменяются местами.
Понятно, что привлекают и еврокубки. ПАОК скоро стартует в Лиге чемпионов матчами с боснийским «Борацем». Правда, до группы в главном клубном турнире, да и во второй по значимости Лиге Европы, пока далеко, но это все равно лучше, чем ничего.
Чалову — 26. Возраст для покорения Европы критический. Пока этот трансфер вызывает большие вопросы и сомнения. Но доверимся выбору Федора, он наверняка все тщательно взвесил, советовался с мудрыми людьми. Возможно, именно ПАОК окажется тем трамплином, с которого форвард прыгнет в топ-чемпионат.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
2
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|Локомотив
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
4
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
5
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
6
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
15
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Кр. Советов
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|3 : 2
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|0 : 4
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|0 : 0
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|3 : 1
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|1
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|1
|П
|
|
Бителло
Динамо
|2
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|2
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|0
|1