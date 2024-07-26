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«Зенит» не обыграет в Казани «Рубин», а «Спартак» уступит «Химкам». Прогнозы на 2-й тур РПЛ

Пономарев и Шпрыгин дали прогнозы на матчи 1-го тура РПЛ
Константин Белов
Корреспондент
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Футболисты Страхинья Эракович и Валентин Вада в матче «Рубин» — «Зенит»
Страхинья Эракович и Валентин Вада.
Фото Global Look Press
Противостояние экспертов и болельщиков продолжают легендарный защитник ЦСКА Владимир Пономарев и глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин.

«Крылья Советов» — «Ростов»

Владимир Пономарев — 0:0. У команд получился трудный старт, особенно у «Крыльев». Думаю, что будет много борьбы и отсутствие голов.

Александр Шпрыгин — 2:0. После сокрушительного и несправедливого по счету поражения в первом туре Осинькин в новом домашнем матче настроит и мотивирует свою молодежь на уверенную победу, а трибуны помогут.

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
26 июл, 18:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Ростов

«Пари НН» — ЦСКА

Владимир Пономарев — 0:2. ЦСКА обязан побеждать «Пари НН». Нижегородцы плохо играют в обороне, много пропускают.

Александр Шпрыгин — 0:1. Армейцы обязаны одержать трудную, но важную победу, обозначив серьезные задачи в новом сезоне.

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
27 июл, 15:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари НН
ЦСКА

«Динамо» — «Локомотив»

Владимир Пономарев — 2:1. Жду яркого и атакующего футбола. Но у «Динамо» класс игроков выше, поэтому поставлю на их победу.

Александр Шпрыгин — 2:1. Не могу быть объективен в прогнозе на матч родного клуба. Несмотря на потери в составе, особенно в обороне, игра динамовцев выглядит ярче и целостней. Это позволит вырвать победу в Петровском парке.

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
27 июл, 17:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Локомотив

«Рубин» — «Зенит»

Владимир Пономарев — 1:0. А почему бы не поставить на «Рубин»? Команда крепкая, хорошо играет, особенно против лидеров. Почему бы сенсации тура не произойти в Казани?

Александр Шпрыгин — 1:1. Казанцы, как обычно, окажут отчаянное сопротивление в матче с заведомым фаворитом, но на победу вряд ли наиграют.

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
27 июл, 17:30. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Зенит

«Факел» — «Акрон»

Владимир Пономарев — 2:0. «Факел» имеет большой опыт в выживании в РПЛ. Данный матч очень важен с точки зрения борьбы за сохранение прописки. Думаю, хозяева заберут три очка

Александр Шпрыгин — 2:0. Переполненные трибуны заставят воронежцев победить в матче с дерзким дебютантом лиги.

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
27 июл, 20:00. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
Акрон

«Химки» — «Спартак»

Владимир Пономарев — 1:0. «Спартак» пока совсем разобранный, у него проблемы с составом, внутренние скандалы, поражение в первом туре против «Оренбурга». Все против красно-белых.

Александр Шпрыгин — 1:0. «Спартак», раздираемый внутренними конфликтами, потерей ряда ведущих игроков и непониманием футболистами требований нового тренера, снова оступится.

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
28 июл, 15:00. Арена Химки (Химки)
Химки
Спартак

«Оренбург» — «Ахмат»

Владимир Пономарев — 1:1. Интересные команды, показывающие крепкий и в какой-то степени яркий футбол. Поставлю на ничью.

Александр Шпрыгин — 2:0. Оренбургские аргентинцы уверенно чувствуют себя на домашнем искусственном поле и снова выиграют, несмотря на навязанную грозненцами борьбу.

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
28 июл, 17:30. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Ахмат

«Краснодар» — «Динамо» Мх

Владимир Пономарев — 2:0. «Краснодар» у себя дома должен спокойно забрать три очка у дебютантов РПЛ.

Александр Шпрыгин — 3:0. «Краснодар» одержит крупную победу. Махачкалинцы еще не готовы держать удар в матче с серебряным призером.

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
28 июл, 20:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Динамо Мх

Владимир Пономарев
Футбол
РПЛ
Александр Шпрыгин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
2
 Рубин 1 1 0 0 4-2 3
3
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
4
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
5
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
6
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
7
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
11
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
12
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
13
 Пари НН 1 0 0 1 2-4 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
15
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
16
 Кр. Советов 1 0 0 1 0-4 0
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.07 18:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
27.07 15:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
27.07 17:30
Динамо – Локомотив
 - : -
27.07 17:30
Рубин – Зенит
 - : -
27.07 20:00
Факел – Акрон
 - : -
28.07 15:00
Химки – Спартак
 - : -
28.07 17:30
Оренбург – Ахмат
 - : -
28.07 20:00
Краснодар – Динамо Мх
 - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 2
Солтмурад Бакаев

Солтмурад Бакаев

Акрон

 1
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 1
П
Бителло

Бителло

Динамо

 2
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 2
Виктор Гимарайнс Артур

Виктор Гимарайнс Артур

Зенит

 1
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 1 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 0 1
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