«Зенит» не обыграет в Казани «Рубин», а «Спартак» уступит «Химкам». Прогнозы на 2-й тур РПЛ
«Крылья Советов» — «Ростов»
Владимир Пономарев — 0:0. У команд получился трудный старт, особенно у «Крыльев». Думаю, что будет много борьбы и отсутствие голов.
Александр Шпрыгин — 2:0. После сокрушительного и несправедливого по счету поражения в первом туре Осинькин в новом домашнем матче настроит и мотивирует свою молодежь на уверенную победу, а трибуны помогут.
«Пари НН» — ЦСКА
Владимир Пономарев — 0:2. ЦСКА обязан побеждать «Пари НН». Нижегородцы плохо играют в обороне, много пропускают.
Александр Шпрыгин — 0:1. Армейцы обязаны одержать трудную, но важную победу, обозначив серьезные задачи в новом сезоне.
«Динамо» — «Локомотив»
Владимир Пономарев — 2:1. Жду яркого и атакующего футбола. Но у «Динамо» класс игроков выше, поэтому поставлю на их победу.
Александр Шпрыгин — 2:1. Не могу быть объективен в прогнозе на матч родного клуба. Несмотря на потери в составе, особенно в обороне, игра динамовцев выглядит ярче и целостней. Это позволит вырвать победу в Петровском парке.
«Рубин» — «Зенит»
Владимир Пономарев — 1:0. А почему бы не поставить на «Рубин»? Команда крепкая, хорошо играет, особенно против лидеров. Почему бы сенсации тура не произойти в Казани?
Александр Шпрыгин — 1:1. Казанцы, как обычно, окажут отчаянное сопротивление в матче с заведомым фаворитом, но на победу вряд ли наиграют.
«Факел» — «Акрон»
Владимир Пономарев — 2:0. «Факел» имеет большой опыт в выживании в РПЛ. Данный матч очень важен с точки зрения борьбы за сохранение прописки. Думаю, хозяева заберут три очка
Александр Шпрыгин — 2:0. Переполненные трибуны заставят воронежцев победить в матче с дерзким дебютантом лиги.
«Химки» — «Спартак»
Владимир Пономарев — 1:0. «Спартак» пока совсем разобранный, у него проблемы с составом, внутренние скандалы, поражение в первом туре против «Оренбурга». Все против красно-белых.
Александр Шпрыгин — 1:0. «Спартак», раздираемый внутренними конфликтами, потерей ряда ведущих игроков и непониманием футболистами требований нового тренера, снова оступится.
«Оренбург» — «Ахмат»
Владимир Пономарев — 1:1. Интересные команды, показывающие крепкий и в какой-то степени яркий футбол. Поставлю на ничью.
Александр Шпрыгин — 2:0. Оренбургские аргентинцы уверенно чувствуют себя на домашнем искусственном поле и снова выиграют, несмотря на навязанную грозненцами борьбу.
«Краснодар» — «Динамо» Мх
Владимир Пономарев — 2:0. «Краснодар» у себя дома должен спокойно забрать три очка у дебютантов РПЛ.
Александр Шпрыгин — 3:0. «Краснодар» одержит крупную победу. Махачкалинцы еще не готовы держать удар в матче с серебряным призером.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
2
|Рубин
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
3
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
4
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
5
|Локомотив
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
6
|Динамо Мх
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
11
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
12
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
13
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
14
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Спартак
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Кр. Советов
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
|26.07
|18:00
|
Кр. Советов – Ростов
|- : -
|27.07
|15:00
|
Пари НН – ЦСКА
|- : -
|27.07
|17:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|27.07
|17:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|27.07
|20:00
|
Факел – Акрон
|- : -
|28.07
|15:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|28.07
|17:30
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|28.07
|20:00
|
Краснодар – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|1
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|1
|П
|
|
Бителло
Динамо
|2
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|2
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|0
|1