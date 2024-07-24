Глушенков и Вендел разрывают на старте сезона. «Рубин» не удержит лидеров «Зенита»

Петербуржцы в двух стартовых играх сезона забили по четыре мяча.

27 июля во втором туре РПЛ сойдутся две самые результативные команды первого игрового уик-энда — «Рубин» и «Зенит» отличились по четыре раза. Клубы встретятся на «Казань Арене», начало запланировано на 17.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Рубин» — «Зенит» 27 июля 2024 года

Букмекеры считают петербуржцев серьезными фаворитами: поставить на парней Сергея Семака можно с коэффициентом 1.69, что составляет примерно 59% вероятности. Успех казанцев доступен с котировкой 5.40 (17%) — это наименее реальный исход противостояния. Ничья идет за 3.85 (24%).

Последняя встреча команд закончилась в пользу «Рубина» (2:0): вероятность того, что коллектив из Казани не уступит и в предстоящей игре, оценена в 2.25.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи отражают превосходство «Зенита»:

• 1:0 — за 5.40;

• 2:0 и 1:1 — за 6.20.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.06, ТМ 2.5 — за 1.74.

Рынок на обмен результативными ударами предложен с коэффициентом 2.05, опция «обе забьют — нет» дана за 1.75.

«Рубин» — «Зенит»: прогноз и анализ матча РПЛ 27 июля 2024 года

Обе команды ярко стартовали в новом сезоне чемпионата России: казанцы на выезде разделались с «Нижним Новгородом» (4:2), «Зенит» тоже на чужом поле разнес «Крылья Советов» (4:0). Правда, по игре петербуржцы выглядели заметно солиднее будущего соперника, и дело не только в двух пропущенных «Рубином» мячах. Коллектив Рашида Рахимова регулярно позволял создавать моменты у своих ворот и по итогу даже уступил «Нижнему» по xG (1,63 против 2,55). При этом заколотил четыре мяча в РПЛ впервые с сентября 2021-го.

Неудивительно, что казанцы активно ищут центрального защитника. По информации сербского Sportal, «Партизан» отклонил предложение в полтора миллиона евро за центрбека Светозара Марковича, за которого рассчитывает получить два миллиона. Отечественные источники сообщили об обращении «Рубина» к «Сочи» по поводу звезды прошедшего чемпионата Европы Вани Дркушича. Клуб отклонил оффер из-за недостаточной выгоды, а сам словенец также ждет что-то более статусное и финансово привлекательное.

«Зенит» неудержим в начале сезона: в Суперкубке разнес «Краснодар» (4:2), а затем уничтожил «Крылья Советов» в первом туре чемпионата (4:0). В фантастической форме находятся Максим Глушенков и Вендел. Новичок петербуржцев оформил по дублю в этих матчах, а бразилец расчехлился солидными 1+4. При этом южноамериканец в ближайшее время может покинуть Санкт-Петербург: идут переговоры с «Галатасараем», а сам футболист очень хочет уйти.

«Безусловно, «Зенит» на старте впечатляет, — поделился мнением экс-игрок петербуржцев Владислав Радимов. — И даже закрадывается мысль: «А неужели настолько все хорошо? В чем подвох?» У «Зенита» сейчас отличная обойма футболистов, приход Глушенкова, безусловно, разнообразил игру под нападающими. Но надо понимать, что пока у питерцев были соперники, которые играют в открытый футбол. А что будет, когда команды будут более закрытые — вот там надо будет смотреть».

Травмы и дисквалификации перед матчем «Рубин» — «Зенит»

У хозяев недоступен узбек Умарали Рахмоналиев, который находится в составе своей сборной на Олимпиаде. У гостей после повреждения в Суперкубке не восстановился центральный защитник Родригао.

«Рубин» — «Зенит»: статистика личных встреч

Команды встречались 46 раз: небольшое превосходство на стороне петербуржцев — 22 победы при 14 поражениях. В прошлом сезоне «Зенит» и «Рубин» обменялись сухими выездными победами.

Прогноз и ставка на матч «Рубин» — «Зенит»

Петербуржцы подошли к игре в отличном состоянии: в двух стартовых матчах сезона отличились по четыре раза, а лидеры Глушенков и Вендел по-настоящему полыхают на поле. Вероятно, «Зенит» сможет забить два и в ворота «Рубина», который в первом туре многое позволил скромному «Нижнему Новгороду» и даже пропустил дважды. К тому же сине-бело-голубые оформляли два гола в трех из четырех предыдущих противостояний с казанцами.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (1.5) за 1.90.