Глушенков и Вендел разрывают на старте сезона. «Рубин» не удержит лидеров «Зенита»
27 июля во втором туре РПЛ сойдутся две самые результативные команды первого игрового уик-энда — «Рубин» и «Зенит» отличились по четыре раза. Клубы встретятся на «Казань Арене», начало запланировано на 17.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Рубин» — «Зенит» 27 июля 2024 года
Букмекеры считают петербуржцев серьезными фаворитами: поставить на парней Сергея Семака можно с коэффициентом 1.69, что составляет примерно 59% вероятности. Успех казанцев доступен с котировкой 5.40 (17%) — это наименее реальный исход противостояния. Ничья идет за 3.85 (24%).
Последняя встреча команд закончилась в пользу «Рубина» (2:0): вероятность того, что коллектив из Казани не уступит и в предстоящей игре, оценена в 2.25.
Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи отражают превосходство «Зенита»:
• 1:0 — за 5.40;
• 2:0 и 1:1 — за 6.20.
Тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.06, ТМ 2.5 — за 1.74.
Рынок на обмен результативными ударами предложен с коэффициентом 2.05, опция «обе забьют — нет» дана за 1.75.
«Рубин» — «Зенит»: прогноз и анализ матча РПЛ 27 июля 2024 года
Обе команды ярко стартовали в новом сезоне чемпионата России: казанцы на выезде разделались с «Нижним Новгородом» (4:2), «Зенит» тоже на чужом поле разнес «Крылья Советов» (4:0). Правда, по игре петербуржцы выглядели заметно солиднее будущего соперника, и дело не только в двух пропущенных «Рубином» мячах. Коллектив Рашида Рахимова регулярно позволял создавать моменты у своих ворот и по итогу даже уступил «Нижнему» по xG (1,63 против 2,55). При этом заколотил четыре мяча в РПЛ впервые с сентября 2021-го.
Неудивительно, что казанцы активно ищут центрального защитника. По информации сербского Sportal, «Партизан» отклонил предложение в полтора миллиона евро за центрбека Светозара Марковича, за которого рассчитывает получить два миллиона. Отечественные источники сообщили об обращении «Рубина» к «Сочи» по поводу звезды прошедшего чемпионата Европы Вани Дркушича. Клуб отклонил оффер из-за недостаточной выгоды, а сам словенец также ждет что-то более статусное и финансово привлекательное.
«Зенит» неудержим в начале сезона: в Суперкубке разнес «Краснодар» (4:2), а затем уничтожил «Крылья Советов» в первом туре чемпионата (4:0). В фантастической форме находятся Максим Глушенков и Вендел. Новичок петербуржцев оформил по дублю в этих матчах, а бразилец расчехлился солидными 1+4. При этом южноамериканец в ближайшее время может покинуть Санкт-Петербург: идут переговоры с «Галатасараем», а сам футболист очень хочет уйти.
«Безусловно, «Зенит» на старте впечатляет, — поделился мнением экс-игрок петербуржцев Владислав Радимов. — И даже закрадывается мысль: «А неужели настолько все хорошо? В чем подвох?» У «Зенита» сейчас отличная обойма футболистов, приход Глушенкова, безусловно, разнообразил игру под нападающими. Но надо понимать, что пока у питерцев были соперники, которые играют в открытый футбол. А что будет, когда команды будут более закрытые — вот там надо будет смотреть».
Травмы и дисквалификации перед матчем «Рубин» — «Зенит»
У хозяев недоступен узбек Умарали Рахмоналиев, который находится в составе своей сборной на Олимпиаде. У гостей после повреждения в Суперкубке не восстановился центральный защитник Родригао.
«Рубин» — «Зенит»: статистика личных встреч
Команды встречались 46 раз: небольшое превосходство на стороне петербуржцев — 22 победы при 14 поражениях. В прошлом сезоне «Зенит» и «Рубин» обменялись сухими выездными победами.
Прогноз и ставка на матч «Рубин» — «Зенит»
Петербуржцы подошли к игре в отличном состоянии: в двух стартовых матчах сезона отличились по четыре раза, а лидеры Глушенков и Вендел по-настоящему полыхают на поле. Вероятно, «Зенит» сможет забить два и в ворота «Рубина», который в первом туре многое позволил скромному «Нижнему Новгороду» и даже пропустил дважды. К тому же сине-бело-голубые оформляли два гола в трех из четырех предыдущих противостояний с казанцами.
Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (1.5) за 1.90.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
2
|Рубин
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
3
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
4
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
5
|Локомотив
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
6
|Динамо Мх
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
11
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
12
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
13
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
14
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Спартак
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Кр. Советов
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
|26.07
|18:00
|
Кр. Советов – Ростов
|- : -
|27.07
|15:00
|
Пари НН – ЦСКА
|- : -
|27.07
|17:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|27.07
|17:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|27.07
|20:00
|
Факел – Акрон
|- : -
|28.07
|15:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|28.07
|17:30
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|28.07
|20:00
|
Краснодар – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|1
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|1
|П
|
|
Бителло
Динамо
|2
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|2
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|0
|1