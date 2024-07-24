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Глушенков и Вендел разрывают на старте сезона. «Рубин» не удержит лидеров «Зенита»

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Рубин» — «Зенит» 27 июля 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Максим Глушенков («Зенит»).
Фото Телеграм-канал «Зенита»., Telegram
Петербуржцы в двух стартовых играх сезона забили по четыре мяча.

27 июля во втором туре РПЛ сойдутся две самые результативные команды первого игрового уик-энда — «Рубин» и «Зенит» отличились по четыре раза. Клубы встретятся на «Казань Арене», начало запланировано на 17.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
27 июл, 17:30. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Зенит

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Рубин» — «Зенит» 27 июля 2024 года

Букмекеры считают петербуржцев серьезными фаворитами: поставить на парней Сергея Семака можно с коэффициентом 1.69, что составляет примерно 59% вероятности. Успех казанцев доступен с котировкой 5.40 (17%) — это наименее реальный исход противостояния. Ничья идет за 3.85 (24%).

Последняя встреча команд закончилась в пользу «Рубина» (2:0): вероятность того, что коллектив из Казани не уступит и в предстоящей игре, оценена в 2.25.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи отражают превосходство «Зенита»:

• 1:0 — за 5.40;

• 2:0 и 1:1 — за 6.20.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.06, ТМ 2.5 — за 1.74.

Рынок на обмен результативными ударами предложен с коэффициентом 2.05, опция «обе забьют — нет» дана за 1.75.

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«Рубин» — «Зенит»: прогноз и анализ матча РПЛ 27 июля 2024 года

Обе команды ярко стартовали в новом сезоне чемпионата России: казанцы на выезде разделались с «Нижним Новгородом» (4:2), «Зенит» тоже на чужом поле разнес «Крылья Советов» (4:0). Правда, по игре петербуржцы выглядели заметно солиднее будущего соперника, и дело не только в двух пропущенных «Рубином» мячах. Коллектив Рашида Рахимова регулярно позволял создавать моменты у своих ворот и по итогу даже уступил «Нижнему» по xG (1,63 против 2,55). При этом заколотил четыре мяча в РПЛ впервые с сентября 2021-го.

Неудивительно, что казанцы активно ищут центрального защитника. По информации сербского Sportal, «Партизан» отклонил предложение в полтора миллиона евро за центрбека Светозара Марковича, за которого рассчитывает получить два миллиона. Отечественные источники сообщили об обращении «Рубина» к «Сочи» по поводу звезды прошедшего чемпионата Европы Вани Дркушича. Клуб отклонил оффер из-за недостаточной выгоды, а сам словенец также ждет что-то более статусное и финансово привлекательное.

«Зенит» неудержим в начале сезона: в Суперкубке разнес «Краснодар» (4:2), а затем уничтожил «Крылья Советов» в первом туре чемпионата (4:0). В фантастической форме находятся Максим Глушенков и Вендел. Новичок петербуржцев оформил по дублю в этих матчах, а бразилец расчехлился солидными 1+4. При этом южноамериканец в ближайшее время может покинуть Санкт-Петербург: идут переговоры с «Галатасараем», а сам футболист очень хочет уйти.

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«Безусловно, «Зенит» на старте впечатляет, — поделился мнением экс-игрок петербуржцев Владислав Радимов. — И даже закрадывается мысль: «А неужели настолько все хорошо? В чем подвох?» У «Зенита» сейчас отличная обойма футболистов, приход Глушенкова, безусловно, разнообразил игру под нападающими. Но надо понимать, что пока у питерцев были соперники, которые играют в открытый футбол. А что будет, когда команды будут более закрытые — вот там надо будет смотреть».

Травмы и дисквалификации перед матчем «Рубин» — «Зенит»

У хозяев недоступен узбек Умарали Рахмоналиев, который находится в составе своей сборной на Олимпиаде. У гостей после повреждения в Суперкубке не восстановился центральный защитник Родригао.

«Рубин» — «Зенит»: статистика личных встреч

Команды встречались 46 раз: небольшое превосходство на стороне петербуржцев — 22 победы при 14 поражениях. В прошлом сезоне «Зенит» и «Рубин» обменялись сухими выездными победами.

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Прогноз и ставка на матч «Рубин» — «Зенит»

Петербуржцы подошли к игре в отличном состоянии: в двух стартовых матчах сезона отличились по четыре раза, а лидеры Глушенков и Вендел по-настоящему полыхают на поле. Вероятно, «Зенит» сможет забить два и в ворота «Рубина», который в первом туре многое позволил скромному «Нижнему Новгороду» и даже пропустил дважды. К тому же сине-бело-голубые оформляли два гола в трех из четырех предыдущих противостояний с казанцами.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (1.5) за 1.90.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
2
 Рубин 1 1 0 0 4-2 3
3
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
4
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
5
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
6
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
7
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
11
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
12
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
13
 Пари НН 1 0 0 1 2-4 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
15
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
16
 Кр. Советов 1 0 0 1 0-4 0
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30 тур
26.07 18:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
27.07 15:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
27.07 17:30
Динамо – Локомотив
 - : -
27.07 17:30
Рубин – Зенит
 - : -
27.07 20:00
Факел – Акрон
 - : -
28.07 15:00
Химки – Спартак
 - : -
28.07 17:30
Оренбург – Ахмат
 - : -
28.07 20:00
Краснодар – Динамо Мх
 - : -
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 2
Солтмурад Бакаев

Солтмурад Бакаев

Акрон

 1
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 1
П
Бителло

Бителло

Динамо

 2
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 2
Виктор Гимарайнс Артур

Виктор Гимарайнс Артур

Зенит

 1
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 1 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 0 1
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