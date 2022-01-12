Смолов не хочет «Золотой унитаз». Ради «Динамо» он пошел на двукратное понижение зарплаты

Федор намерен вернуться на вершину?

Федор Смолов перешел из «Локомотива» в «Динамо». И для меня в этой истории самое интересное, что 31-летний форвард пошел на почти двукратное уменьшение зарплаты. Эта деталь говорит о многом. Не удивлюсь, если в следующем году он будет рвать и метать. Иначе зачем терять в деньгах? Мог спокойно полгода получать по «золотому» (около 3 миллионов евро) контракту с «Локо», а потом выйти на рынок свободным агентом, что всегда хорошо сказывается на подписном бонусе.

Но Смолов принял другое решение. И оно интригует. Здесь напрашивается параллель с Кокориным.

Когда-то Федя и Саша были лучшими друзьями. Вместе ярко начинали в «Динамо» (один в 16, другой — в 17 лет), вместе переживали спад, когда больше говорили об их подвигах в ночных клубах, чем на футбольных полях.

Постепенно жизнь их развела, что логично: Смолов больше склонен к высоким материям, у него отличный английский, Саша чуть проще, другие интересы в жизни, а лучшим другом стал Павел Мамаев. Но карьеры в целом похожие. На один год взлета приходится пять лет средних или слабых.

Оба талантливые, что позволило оставить весьма заметный след в нашем футболе — вошли в «Клуб 100», значатся в топ-30 лучших бомбардиров в российской истории, каждый забил более десятка голов за сборную. Но при этом куда больше не радости от успехов, а горечи от того, что не реализовали потенциал даже на 50 процентов. Дано-то было куда больше.

Как символ нынешнего унизительного статуса Кокорина — премия «Шут года» (ранее ее аналогом был «Золотой унитаз»), которую форварду «Фиорентины» отдали по итогам 2021 года в серии А. С одной стороны, это признание высоких ожиданий, ведь посредственностей не выбирают — до Кокорина премию получали Эриксен, Джеко, Шик, Форлан, а сейчас с россиянином конкурировал Рабьо из «Юве». С другой — очевидно, что 30-летний нападающий покоряет очень серьезные глубины.

2012 год. Федор Смолов и Максим Беляев. Фото Никита Успенский, —

Смолову до такого, конечно, далеко. Он не падает ниже определенного уровня, но после ЧМ-2018 толком и не взлетал. Если до этого за три сезона в РПЛ забил 52 гола, то за последующие три с половиной сезона в высших дивизионах (включая полгода в Испании) — всего 26. На самом мировом первенстве Федор выглядел так, словно это рядовые, едва ли не товарищеские матчи. Что особенно контрастировало на фоне неуемной энергии Дзюбы. И претензии болельщиков к Смолову, наверное, не из-за незабитой паненки Хорватии, а из-за в целом индифферентного подхода к мировому чемпионату.

И дальше дела шли только под гору. Федор справедливо не попал на Евро-2020, разразившись после этого тирадой «Они не ставят на меня, но я ###### их». Вернулся в сборную после смены Станислава Черчесова на Валерия Карпина, но не стал в ней лидером. И есть полное ощущение, что часть критических слов после поражения в Сплите тренер адресовал именно Смолову, замененному в начале второго тайма. А психологическое состояние нападающего прошедшей осенью ярко характеризует фраза болельщикам «Локомотива» после матча в Туле: «Как тренируемся, так и играем».

Хотя в России «Золотой унитаз» никому не вручается, но Федя дрейфовал скорее в этом направлении, чем к вершине — с начала сентября у него один гол в 15 матчах. Как умный малый, Смолов не мог не понимать, что движется не туда.

Пару лет назад он рассуждал, как отказался от супервыгодного предложения из Китая (на 7,5 миллиона евро в год), поскольку ставит перед собой цель уехать в Европу. Через месяц форварду 32 года, и от него, судя по многочисленным сообщениям, желал избавиться «Локомотив». Чем не повод задуматься?

Судя по тому, что Федор несколько раз звонил тренеру «Динамо», бывшему партнеру Андрею Воронину и узнавал у него все подробности тренировочного процесса, нападающий явно хочет вернуть свою лучшую форму. А сделать это при современных требованиях Сандро Шварца и отсутствии внутренних противоречий в клубе куда проще, чем в условиях неопределенности, царящей в «Локомотиве». Плюс борьба за первое место с «Зенитом». Плюс заинтересованность главного тренера и спортивного директора Желько Бувача. Плюс слова Карпина о том, что именно динамовские футболисты лучше всего понимают его требования.

Все это исключительно о футболе, а не о деньгах и скандалах. В теории Смолов предельно мотивирован и может весной всех удивить. Посмотрим, что получится на практике.