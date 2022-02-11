Футболист «Динамо» Захарян рассказал об угрозах фанатов «Спартака» после матча с красно-белыми

Интервью с самым перспективным футболистом России.

Год назад мы записали интервью с Арсеном Захаряном. Ему было 17 лет, его только подводили к основе «Динамо». Еще не было первого взрослого контракта, не было больших денег. Не было даже мыслей о том, что он может попасть на летний чемпионат Европы. В январе 2021 года никто не думал, что Захаряна вызовут хотя бы на молодежный Евро.

В январе 2022 года мы снова встретились с Арсеном и задали ему те же самые вопросы, что и ровно год назад. Мы хотели посмотреть, как он изменился за год. Что с ним сделали деньги, слава (пока что локальная) и хайп.

— Сколько у тебя подписчиков в Instagram?

2021: — Почти две тысячи.

2022: — 46 тысяч. После дебютного гола за «Динамо» прибавилось тысяч 10 подписчиков. Потом еще за сборную начал играть. Так и пошло-поехало.

— Ты играешь в сборной?

2021: — Мечтаю попасть на Евро с молодежной сборной.

2022: — Да.

— Твоя стоимость по Transfermarkt?

2021: — 500 тысяч евро, по-моему.

2022: — Блин, она обновилась. По-моему, 12 миллионов евро. Сколько было в прошлом году? Тысяч 800, наверное. А, 500? Ха-ха, уже 12 миллионов.

— Самый известный человек, который тебе писал в директ?

2021: — Еще такого не было. Надеюсь, все впереди.

2022: — Гризманн. Он меня купил в какой-то футбольной игре и просто в директ в Instagram написал: «Привет, как дела? Я слежу за тобой, удачи тебе!» Я не начал ему написывать, просто ответил и все. Не люблю навязываться. Списывался еще с некоторыми медийными личностями из России. С тем же Тамби из «Что было дальше».

— Главный успех в твоей карьере?

2021: — Попадание в основную команду. Надеюсь, все еще впереди.

2022: — Прям успеха не было еще. Просто выполнил цель: дебютировал за основную команду, начал играть, в сборную попал.

— Что самое важное в жизни?

2021: — Семья.

2022: — Семья.

— Ты считаешь себя звездой?

2021: — Нет. Нет еще повода.

2022: — Нет, а почему я звезда? Я не какой-то супермедийный человек. Просто футболист.

— Тебя часто узнают на улице?

2021: — Нет.

2022: — Сейчас начали узнавать периодически. Не сказать, что каждый человек, но узнают. Помню, заехал заправлять машину, а на меня как-то косо смотрят. Думаю: что я ему сделал? Потом он подходит, спрашивает: «Ты случайно не Арсен?» Этот момент запомнился, как-то неожиданно было.

Арсен Захарян (справа). Александр Федоров, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

— Какие цели ставишь перед собой на ближайшие 12 месяцев?

2021: — Закрепиться в основном составе и играть все матчи.

2022: — Выиграть чемпионство с «Динамо», выйти на чемпионат мира.

— Главное событие для тебя за прошедшие 12 месяцев?

2021: — Особо событий не было. Наверное, попадание в основной состав.

2022: — Два моих дебюта: за клуб [в стартовом составе] и за сборную. Первый гол за «Динамо», за сборную пока не удалось забить.

— Самое крутое событие в спорте прямо сейчас?

2021: — Игра Криштиану Роналду.

2022: — Игра Криштиану Роналду. Так и осталось. Очень рад, что он вернулся в «Манчестер». Когда смотрел матчи «Ювентуса», мне вообще не нравилось. Может быть, там он не подходил по стилю, а «МЮ» — подходит.

— Самая нелепая новость о тебе в СМИ?

2021: — Не было еще такой. Не было.

2021: — Сейчас выкладывают списки команд, которые мной интересуются. А недавно опубликовали новость со списком клубов, которые мной не интересуются. Он меньше, чем список тех, кто интересуется. Это было забавно. Там всякие «Порту» — такие команды. Пишут слухи, что гранды всякие заинтересованы. Костя Тюкавин любит прикалываться: «Какой тебе «Реал»? Сейчас в «Динамо-2» обратно в ПФЛ отправят».

— С кем бы ты хотел сделать селфи?

2021: — Со своим кумиром детства — Криштиану Роналду.

2022: — Роналду Криштиану.

— Твоя самая дорогая покупка на данный момент?

2021: — Айфон. Купил с первых премиальных, которые пришли за игры в «Динамо-2».

2022: — Машина. Купил себе где-то полгода назад. Права получил и сразу начал водить.

— Приложение, которым ты чаще всего пользуешься?

2021: — Instagram. Плюс-минус WhatsApp.

2022: — Instagram, WhatsApp и, наверное, FlashScore. Еще YouTube. Там смотрю все, что в трендах: «Что было дальше», Литвин Миша. В Telegram тоже захожу, новости футбольные почитать, там часто выкладывают интересные.

— У тебя есть девушка?

2021: — Пока нет.

2022: — Не, я пока не хочу отношений. Не знаю, как судьба пойдет. Может быть, мне завтра какая-нибудь девочка понравится, и буду в отношениях.

Арсен Захарян. Александр Федоров, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

— Самый тяжелый день за прошедший год?

2021: — Вылет с «Динамо-2» в Иркутск и Читу. Летели полдня, через три часа вышли на игру, можно сказать, на гирях, но выиграли матчи. Сразу же полетели в Иркутск. Буквально через день была игра, поле ужасного качества. Мы там проиграли, было очень тяжело.

2022: — Во время сборов тяжело, а одного дня прям такого не было. Это физически тяжело, устаешь по две недели сидеть в отеле.

— Твой любимый жанр музыки? Твой любимый музыкант?

2021: — Что-нибудь современное: Дрейк, Моргенштерн — нормально. Слушаю Мияги — все такое, что сейчас в топах.

2022: — То, что популярно: Мияги, Кизару. Что-то молодежное.

— Лучший сериал, который ты посмотрел?

2021: — «Игра на выживание». Мне очень понравился, советую.

2022: — «Бумажный дом», и в сборной еще посмотрел «Игру в кальмара». Даже не знаю, какой выбрать. Наверное, «Игра в кальмара». Там не так много серий, быстро посмотрел, очень понравилось.

— Сколько денег в месяц тебе нужно для комфортной жизни?

2021: — Для комфортной жизни? Думаю, тысяч сто мне хватит.

2022: — Не знаю, честно. Определенной цифры нет, трачу каждый месяц по-разному: где-то вещей купить, семье скидываю. Помню ли я, какую цифру назвал год назад? В этом году уже все поменялось. По глупости дал сто тысяч. Не знаю, почему такую сумму назвал.

— Ты чувствуешь, что от тебя все что-то ждут? Это мешает?

2021: — Нет, особого напряга у меня нет. Чувствую доверие тренера и надеюсь оправдать его. Чувствую, что болельщики от меня ждут хорошей игры, надеюсь оправдать их ожидания.

2022: — Какое-то давление было в этом году, потому что это мой второй полноценный сезон. Люди ждут, что я так же буду играть. Чуть-чуть давило, но после первого матча все пропало, сейчас спокойно играю.

— Какой совет ты бы дал самому себе прошлогоднему?

2021: — Думаю, все правильно делал, нет такого совета.

2022: — Никакой, думаю, все правильно делал. Все время выкладывался, правильно подходил к делу.

— Кем ты видишь себя через год?

2021: — Игроком основного состава «Динамо». Надеюсь.

2022: — Футболистом московского «Динамо». Отъезд в Европу? Я не форсирую с этим. Будет предложение, подходящее время... Дай бог, все получится с этим.

Арсен Захарян. Александр Федоров, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

— Самый известный человек, который видел твой матч на стадионе?

2021: — Знаю, что был Хабиб Нурмагомедов на матче, но я тогда на поле не вышел.

2022: — Хабиб, когда я за сборную играл с хорватами.

— Самый крутой спортсмен, с которым ты тренировался на одном поле?

2021: — Думаю, сейчас с самыми хорошими игроками тренируюсь. Все очень хорошего качества и как люди, и как футболисты. Даже не могу выделить одного.

2022: — Головин и Миранчук. Ребята в Европе играют, сразу видно, что они там прибавили, сильный уровень показывают. У них высокая скорость принятия решений. Особенно у Головина мне понравилась его легкость — очень резкий и быстрый парень. Еще у нас в «Динамо» Шиманьски, Лаксальт, Бальбуэна. Последние двое приехали из больших европейских клубов: один из «Милана», второй из АПЛ. Топовый уровень показывают.

— С кем ты мечтаешь сыграть в одной команде?

2021: — Ответ очевиден — Криштиану Роналду.

2022: — Криштиану Роналду.

— Футбол в России — это...

2021: — Это шанс проявить себя и уехать в более сильный чемпионат.

2022: — Главный вид спорта. Все переживают за ту же сборную, когда она играет. На матчи много народа приходит.

— Самый красивый гол, который ты забил в жизни?

2021: — За «Динамо-2» в ворота «Олимпа-Долгопрудного» со штрафного от перекладины.

2022: — По детству был гол: вратарь выбил мяч, я первым касанием принял, а вторым ему за шиворот запустил. А на профессиональном уровне — недавний гол тульскому «Арсеналу». Неплохо получилось. Денис Макаров мне отдал, я с линии штрафной попал обводящим ударом в дальний угол через вратаря.

Константин Тюкавин и Арсен Захарян. Александр Федоров, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

— Твой лучший друг?

2021: — Костя Тюкавин.

2022: — У меня есть круг ребят, с которыми я близко общаюсь: Костя Тюкавин, Ярослав Гладышев, Заур Плиев, Себа Шиманьски.

— У тебя есть хейтеры?

2021: — Сейчас хейтеров нет. Все слова только поддержки.

2022: — Да, запросы в директе читаю — там и положительные, и отрицательные сообщения. Ничего сверхъестественного не пишут: «Ты не уровень сборной, такие матчи и показывают твой реальный уровень». Не знаю, наверное, пытаются задеть. В игре со «Спартаком» я сфолил, началась какая-то непонятная стычка. После этого болельщики соперника писали: «Куда ты лезешь, молодой. Ходи и оборачивайся».

— Какие свои спортивные и человеческие качества ты считаешь самыми сильными?

2021: — Думаю, скромность в жизни и спокойствие на поле.

2022: — Спокойствие. Это проявляется и в жизни, и на поле. Стараюсь не переживать, не трястись. Может быть, еще серьезность.

— В чем в первую очередь нужно прибавлять?

2021: — Во всем, если честно, надо прибавлять. Не сказать, что у меня есть какие-то особые качества. Над всем надо работать — в процессе.

2022: — Во всем. В чем прибавил за год? Не сказать, что я заметил что-то. Возможно, более уверенно себя чувствую в коллективе. Уже относительно долго в команде.

— Тебе что-то мешает прогрессировать? Как с этим справиться?

2021: — Сейчас вообще ничего не мешает, все для этого есть: сборы, поля, инфраструктура, мне все нравится.

2022: — Кто мне может помешать в моем прогрессе? Только я сам. Слава богу, у меня все хорошо и в семье, и дома, все здоровы, живы — это самое главное.

Денис Макаров и Арсен Захарян. Александр Федоров, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

— Кто для тебя образец для подражания в спорте?

2021: — Еще один очевидный вопрос — Криштиану Роналду.

2022: — Криштиану Роналду.

— Какой работой ты бы не хотел заниматься ни за что в жизни?

2021: — Никогда не любил ходить к зубным врачам, не люблю их, поэтому — стоматологом.

2022: — Если это можно назвать работой, тиктоки снимать. Мне это очень тяжело дается. В сборной надо было снять видео. Там обычные движения, но я, видимо, не настолько пластичный, мы полчаса снимали. Что-то я в TikTok это не увидел, видимо, не очень получилось.

— Что бы ты хотел изменить в мире?

2021: — Хотел бы, чтобы все в мире жили дружно, без всяких войн.

2022: — Чтобы все жили мирно, дружно, спокойно. Не было всяких войн.

— Твой главный страх?

2021: — Потеря близких.

2022: — Потеря близких.