«Торпедо» разбудили Лебеденко и Рязанцев, но «Сочи» на классе добил новичка РПЛ

Команда Бородюка уступила серебряному призеру.

Восемь лет назад «Торпедо» с Александром Бородюком уже возвращалось в премьер-лигу. Тогда тренер покинул автозаводцев и не стал продлевать контракт, назвав в качестве причины внутреннее дело клуба. И уже в тот момент было понятно, что ничего хорошего черно-белых не ждет. В итоге торпедовцы задержались в высшем обществе всего на сезон, после чего, накопив многомиллионные долги и миновав первый дивизион, транзитом проследовали в ПФЛ.

Теперь все иначе. С приходом в клуб Романа Авдеева (в воскресенье ему исполнилось 55 лет) с финансами все стабильно. Есть проект нового стадиона и амбициозные планы, в реализации которых примет активное участие приглашенный на пост директора по стратегическому развитию Илья Геркус. Словом, никаких поводов уходить в этот раз у Бородюка не было. Но очевидно, что команде нужно усиливать состав.

Нынешний хорош для первой лиги и нуждается как минимум в точечных приобретениях. В этом плане показателен единственный в первом тайме голевой момент хозяев, созданный благодаря индивидуальным действиям арендованного у «Ростова» Турищева. Возможно, поможет «Торпедо» и другой недавний дончанин — Бабурин. Нынешний первый номер — Ботнарь — при нескольких классных спасениях не выручил в случае с первым голом, пропустив между ногами удар Цаллагова.

Хотя, справедливости ради, больше вопросов в данном эпизоде возникло к Караеву, который не прочувствовал момент и пропустил рывок сочинского опорника в свободную зону. А кого стоило выделить по итогам первой половины матча со знаком плюс, так это Юсупова, который в отсутствие Нобоа (он начал игру в запасе) был тем, кто позволял «Сочи» наглядно демонстрировать, что такое разница в классе.

Действия Юсупова в ключевых моментах — это та самая игровая мудрость. А паузы, которые полузащитник выдерживал перед передачей на Цаллагова и под забегание Макарчуку, который вложил мяч в ногу удвоившему счет Сарвели, получились гроссмейстерскими. При этом не возникало ощущения, что гости прилагали для этого какие-то сверхусилия. Скорее, брали свое на классе.

Соответственно, сложно пока говорить, как серебряные призеры прошлого чемпионата изменятся при Вадиме Гаранине. В этом плане более показательной может стать встреча с ЦСКА Владимира Федотова, чей багаж в «Сочи» точно остался. Начиная от тройки центральных защитников и заканчивая составом, где в старте оказался лишь один летний новичок Сарвели.

Впрочем, безнадежным на фоне фаворита «Торпедо» точно не выглядело. Скорее — отчасти робким и не справившимся с давлением. Но Бородюк нашел способ взбодрить команду, причем мобильности добавили совсем не молодые игроки — 35-летний Рязанцев и 39-летний Лебеденко. Уж их-то — прошедших огонь, воду и медные трубы — нынешним уровнем премьер-лиги не удивить.

Да что там РПЛ — это же Рязанцев забил сумасшедший гол «Барселоне» Гвардиолы на «Камп Ноу». Давно это было, только мастерство и понимание игры никуда не делось. А ветеранский заряд встряхнул остальных, и уже Султонов напомнил, что именно его по итогам прошлого сезона признали лучшим игроком ФНЛ. И как раз его подача обернулась насколько глупым, настолько и красивым автоголом Дркушича. Да и забить на волне успеха Султонов тоже мог.

Сочинцы, впрочем, довольно быстро успокоили игру и справились с торпедовским давлением. В том числе благодаря мудрости отыгравшего второй тайм Нобоа и удачному выходу на замену добившего соперника Мелкадзе. Результат логичен, но не располагает к серьезным выводам. Новой версии сочинцев требуются экзамены иного уровня, а у «Торпедо» есть ресурсы для роста. Наберет форму оставшийся пока вне заявки Кутепов, добавит опыта Смольников, возможно, оправдает авансы узбекский талант Эркинов. Но главное, у автозаводцев есть Бородюк, умеющий выжимать из камней воду.