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«Торпедо» разбудили Лебеденко и Рязанцев, но «Сочи» на классе добил новичка РПЛ

«Сочи» обыграл «Торпедо» на старте РПЛ
Андрей Кузичев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Игровой момент в матче «Торпедо» — «Сочи», 17 июля 2022 года.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Команда Бородюка уступила серебряному призеру.
Россия. Премьер-лига. 1-й тур
17 июл, 15:00. Арена Химки (Химки)
Торпедо М
1:3
Сочи
Голы
Цаллагов, 35 (0:1), Сарвели, 37 (0:2), Дркушич, 50 (1:2), Мелкадзе, 90 (1:3)
Торпедо М
Ботнарь Кожемякин Шумских Темников (Рязанцев, 46) Самсонов Султонов (Эркинов, 72) Померко Симонян (Нетфуллин, 46) Енин (Лебеденко, 46) Караев Турищев (Калмыков, 55)
Сочи
Адамов Дркушич Терехов Цаллагов Юрганов Заика (Маргасов, 74) Ангбан (Нобоа, 46) Юсупов Макарчук Жоаозиньо (Ушатов, 46) Сарвели (Мелкадзе, 64)
Предупреждения
Юсупов 13’, Юрганов 33’, Заика 54’, Дркушич 87’
Судьи
Иванов (Ростов-на-Дону) Усачев (Ростов-на-Дону) Петросян (Ростов-на-Дону)
ВАР
Чистяков (Азов) Петросян (Бронницы)

Восемь лет назад «Торпедо» с Александром Бородюком уже возвращалось в премьер-лигу. Тогда тренер покинул автозаводцев и не стал продлевать контракт, назвав в качестве причины внутреннее дело клуба. И уже в тот момент было понятно, что ничего хорошего черно-белых не ждет. В итоге торпедовцы задержались в высшем обществе всего на сезон, после чего, накопив многомиллионные долги и миновав первый дивизион, транзитом проследовали в ПФЛ.

Теперь все иначе. С приходом в клуб Романа Авдеева (в воскресенье ему исполнилось 55 лет) с финансами все стабильно. Есть проект нового стадиона и амбициозные планы, в реализации которых примет активное участие приглашенный на пост директора по стратегическому развитию Илья Геркус. Словом, никаких поводов уходить в этот раз у Бородюка не было. Но очевидно, что команде нужно усиливать состав.

Нынешний хорош для первой лиги и нуждается как минимум в точечных приобретениях. В этом плане показателен единственный в первом тайме голевой момент хозяев, созданный благодаря индивидуальным действиям арендованного у «Ростова» Турищева. Возможно, поможет «Торпедо» и другой недавний дончанин — Бабурин. Нынешний первый номер — Ботнарь — при нескольких классных спасениях не выручил в случае с первым голом, пропустив между ногами удар Цаллагова.

Хотя, справедливости ради, больше вопросов в данном эпизоде возникло к Караеву, который не прочувствовал момент и пропустил рывок сочинского опорника в свободную зону. А кого стоило выделить по итогам первой половины матча со знаком плюс, так это Юсупова, который в отсутствие Нобоа (он начал игру в запасе) был тем, кто позволял «Сочи» наглядно демонстрировать, что такое разница в классе.

Действия Юсупова в ключевых моментах — это та самая игровая мудрость. А паузы, которые полузащитник выдерживал перед передачей на Цаллагова и под забегание Макарчуку, который вложил мяч в ногу удвоившему счет Сарвели, получились гроссмейстерскими. При этом не возникало ощущения, что гости прилагали для этого какие-то сверхусилия. Скорее, брали свое на классе.

Соответственно, сложно пока говорить, как серебряные призеры прошлого чемпионата изменятся при Вадиме Гаранине. В этом плане более показательной может стать встреча с ЦСКА Владимира Федотова, чей багаж в «Сочи» точно остался. Начиная от тройки центральных защитников и заканчивая составом, где в старте оказался лишь один летний новичок Сарвели.

Впрочем, безнадежным на фоне фаворита «Торпедо» точно не выглядело. Скорее — отчасти робким и не справившимся с давлением. Но Бородюк нашел способ взбодрить команду, причем мобильности добавили совсем не молодые игроки — 35-летний Рязанцев и 39-летний Лебеденко. Уж их-то — прошедших огонь, воду и медные трубы — нынешним уровнем премьер-лиги не удивить.

Да что там РПЛ — это же Рязанцев забил сумасшедший гол «Барселоне» Гвардиолы на «Камп Ноу». Давно это было, только мастерство и понимание игры никуда не делось. А ветеранский заряд встряхнул остальных, и уже Султонов напомнил, что именно его по итогам прошлого сезона признали лучшим игроком ФНЛ. И как раз его подача обернулась насколько глупым, настолько и красивым автоголом Дркушича. Да и забить на волне успеха Султонов тоже мог.

Сочинцы, впрочем, довольно быстро успокоили игру и справились с торпедовским давлением. В том числе благодаря мудрости отыгравшего второй тайм Нобоа и удачному выходу на замену добившего соперника Мелкадзе. Результат логичен, но не располагает к серьезным выводам. Новой версии сочинцев требуются экзамены иного уровня, а у «Торпедо» есть ресурсы для роста. Наберет форму оставшийся пока вне заявки Кутепов, добавит опыта Смольников, возможно, оправдает авансы узбекский талант Эркинов. Но главное, у автозаводцев есть Бородюк, умеющий выжимать из камней воду.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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Основные источники исследования

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  • keepscore.ru
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 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
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