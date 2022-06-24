«Противостояние со «Спартаком»? Я не жарю мясо, я его ем!» Первые слова Йокановича в России
— Какую задачу поставило руководство на ваш первый сезон в «Динамо»?
— Прежде всего я бы хотел сказать спасибо руководству, которое дало мне возможность работать в «Динамо». Меня потрясающе встретили. Я знаю, что у клуба большие амбиции. Последние результаты — очень хорошие. Мы планируем работать в том же ключе и ставим задачу развиваться дальше, это приоритет для нас. Я вступаю в новую эпоху своей карьеры. Я амбициозный тренер, хочу добиваться больших высот. Готов к новому вызову. Буду делать все, что от меня зависит. Надеюсь, что нас ждет удача и успех.
— Вы пришли в клуб всего за три недели до старта чемпионата.
— Я работал в разных ситуациях. Конечно, времени не так много. Сборы очень короткие. Но команда подошла в хорошей форме, поэтому я могу сразу приступить к работе. Остальные команды в таком же положении.
— Сколько матчей «Динамо» вы смотрели?
— Достаточно много. Какие-то матчи полностью, какие-то — частично. Я начал смотреть игры с финала БЕТСИТИ Кубка России и дальше. Сезон длинный. Качество игры у «Динамо» было разным. Но в целом команда действует агрессивно и храбро. Я разделяю этот стиль, я его проповедую. Мы будем пытаться найти рост для потенциала развития команды. Во главу угла ставятся результат и победы, мы работаем над этим.
— Активные болельщики пропустят следующий сезон из-за введения Fan ID. Знали ли вы об этом?
— Я в клубе буквально три дня. Надеюсь, наш менеджмент найдет решение. Клуб должен следовать правилам, которые есть. Но мы нуждаемся в поддержке болельщиков. Мы играем для них, мы хотим их радовать. Хочу, чтобы наши болельщики имели возможность прийти на матч.
Уверен, что Овечкин примет участие в матче с «Амкалом»
— Какие позиции в «Динамо» нуждаются в усилении?
— Обсуждали этот вопрос еще до моего прихода в клуб. Мы проанализировали наши возможности — конечно, у нас есть список фамилий игроков, которые могут усилить клуб. Я думаю, в этот сезон мы войдем с сильным составом. Может, сильнее, чем в прошлом году.
— Какими результатами в вашей карьере вы гордитесь?
— С «Партизаном» я дважды становился чемпионом. Выводил «Маккаби» в Лигу чемпионов. Неудачи? Я не думаю об этом, я всегда двигаюсь вперед. Я работал со многими молодыми игроками, которые вырастали в прекрасных футболистов. Нацелен только на путь вперёд.
— Правда, что вы отказались от приза лучшему тренеру года в Сербии?
— Это правда. Я был молод и допускал ошибки. Сейчас я бы поступил по-другому.
— Как вы относитесь к выставочному матчу с «Амкалом»? И что ждете от Александра Овечкина?
— Я постараюсь использовать игру против «Амкала» как часть подготовки. У нас не так много времени перед началом чемпионата. Пока мы не подписали контракт с Овечкиным, у меня не было с ним разговора. Но я уверен, что он сможет принять участие в завтрашнем матче. Думаю, смогу использовать его в нападении. Будет странно, если он встанет в ворота.
Хотим бороться за чемпионство
— В своей карьере вы пересекались с Валерием Карпиным и Виктором Онопко в Испании. Общались ли вы с ними перед переходом в «Динамо»?
— Я лично знаю Карпина и Онопко. Два года назад я встречался с Карпиным в Дохе, где он проводил сборы со своей командой. Более того, я играл вместе с Карпиным и Онопко.
— Готовы ли вы к конкуренции со «Спартаком»?
— Я мясо не жарю, я его ем! За мою тренерскую карьеру у меня было много разных соперников. К каждому мы должны подходить уважительно. «Спартак» — это большой клуб, мы должны отталкиваться от этого. В противостоянии со «Спартаком» мы будем ставить во главу угла свою игру.
— Сандро Шварц раскрывал молодых игроков. Вы способны поставить в состав 17-летнего российского игрока?
— Важно говорить не о паспорте и возрасте. Когда Шварц приглашал Захаряна и Тюкавина, он отталкивался от их уровня. Для меня это важно. Конечно, я буду следить за молодыми футболистами, поэтому у них будет шанс проявить себя.
— Шварц постоянно говорил про интенсивность. На что будете делать упор вы?
— Шварц знал команду лучше, чем я. Пока мы остановимся на слове «интенсивность». Нам потребуется больше времени, чтобы описать команду. Возможно, вскоре добавим слово «агрессия».
— Способны ли вы привести «Динамо» к чемпионству?
— Я не верю в чудеса, я верю в работу и амбиции, дисциплину. Конечно, мы хотим бороться за чемпионство и сделаем все для этого. Посмотрим, где закончим чемпионат.
— В каком состоянии Даниил Фомин?
— Видел момент с его промахом в финале. Я разговаривал с ним. Он забил 13 пенальти подряд и промазал один. Это часть футбола. Он сильный, Даниил — один из лидеров в команде.
|И
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|+/-
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1
|Зенит
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|0-0
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2
|Сочи
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|0-0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Кр. Советов
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -