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«Противостояние со «Спартаком»? Я не жарю мясо, я его ем!» Первые слова Йокановича в России

Сергей Федоров
,  
Артем Бухаев
Читать «СЭ» в
Славиша Йоканович.
Фото ФК «Динамо»
Пресс-конференция нового главного тренера «Динамо».

— Какую задачу поставило руководство на ваш первый сезон в «Динамо»?

— Прежде всего я бы хотел сказать спасибо руководству, которое дало мне возможность работать в «Динамо». Меня потрясающе встретили. Я знаю, что у клуба большие амбиции. Последние результаты — очень хорошие. Мы планируем работать в том же ключе и ставим задачу развиваться дальше, это приоритет для нас. Я вступаю в новую эпоху своей карьеры. Я амбициозный тренер, хочу добиваться больших высот. Готов к новому вызову. Буду делать все, что от меня зависит. Надеюсь, что нас ждет удача и успех.

Славиша Йоканович. «Динамо» возглавит Йоканович. Почему не Карпин, Федотов или Николич? Инсайды «СЭ»

— Вы пришли в клуб всего за три недели до старта чемпионата.

— Я работал в разных ситуациях. Конечно, времени не так много. Сборы очень короткие. Но команда подошла в хорошей форме, поэтому я могу сразу приступить к работе. Остальные команды в таком же положении.

— Сколько матчей «Динамо» вы смотрели?

— Достаточно много. Какие-то матчи полностью, какие-то — частично. Я начал смотреть игры с финала БЕТСИТИ Кубка России и дальше. Сезон длинный. Качество игры у «Динамо» было разным. Но в целом команда действует агрессивно и храбро. Я разделяю этот стиль, я его проповедую. Мы будем пытаться найти рост для потенциала развития команды. Во главу угла ставятся результат и победы, мы работаем над этим.

— Активные болельщики пропустят следующий сезон из-за введения Fan ID. Знали ли вы об этом?

— Я в клубе буквально три дня. Надеюсь, наш менеджмент найдет решение. Клуб должен следовать правилам, которые есть. Но мы нуждаемся в поддержке болельщиков. Мы играем для них, мы хотим их радовать. Хочу, чтобы наши болельщики имели возможность прийти на матч.

Уверен, что Овечкин примет участие в матче с «Амкалом»

— Какие позиции в «Динамо» нуждаются в усилении?

— Обсуждали этот вопрос еще до моего прихода в клуб. Мы проанализировали наши возможности — конечно, у нас есть список фамилий игроков, которые могут усилить клуб. Я думаю, в этот сезон мы войдем с сильным составом. Может, сильнее, чем в прошлом году.

— Какими результатами в вашей карьере вы гордитесь?

— С «Партизаном» я дважды становился чемпионом. Выводил «Маккаби» в Лигу чемпионов. Неудачи? Я не думаю об этом, я всегда двигаюсь вперед. Я работал со многими молодыми игроками, которые вырастали в прекрасных футболистов. Нацелен только на путь вперёд.

— Правда, что вы отказались от приза лучшему тренеру года в Сербии?

— Это правда. Я был молод и допускал ошибки. Сейчас я бы поступил по-другому.

— Как вы относитесь к выставочному матчу с «Амкалом»? И что ждете от Александра Овечкина?

— Я постараюсь использовать игру против «Амкала» как часть подготовки. У нас не так много времени перед началом чемпионата. Пока мы не подписали контракт с Овечкиным, у меня не было с ним разговора. Но я уверен, что он сможет принять участие в завтрашнем матче. Думаю, смогу использовать его в нападении. Будет странно, если он встанет в ворота.

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Хотим бороться за чемпионство

— В своей карьере вы пересекались с Валерием Карпиным и Виктором Онопко в Испании. Общались ли вы с ними перед переходом в «Динамо»?

— Я лично знаю Карпина и Онопко. Два года назад я встречался с Карпиным в Дохе, где он проводил сборы со своей командой. Более того, я играл вместе с Карпиным и Онопко.

— Готовы ли вы к конкуренции со «Спартаком»?

— Я мясо не жарю, я его ем! За мою тренерскую карьеру у меня было много разных соперников. К каждому мы должны подходить уважительно. «Спартак» — это большой клуб, мы должны отталкиваться от этого. В противостоянии со «Спартаком» мы будем ставить во главу угла свою игру.

— Сандро Шварц раскрывал молодых игроков. Вы способны поставить в состав 17-летнего российского игрока?

— Важно говорить не о паспорте и возрасте. Когда Шварц приглашал Захаряна и Тюкавина, он отталкивался от их уровня. Для меня это важно. Конечно, я буду следить за молодыми футболистами, поэтому у них будет шанс проявить себя.

— Шварц постоянно говорил про интенсивность. На что будете делать упор вы?

— Шварц знал команду лучше, чем я. Пока мы остановимся на слове «интенсивность». Нам потребуется больше времени, чтобы описать команду. Возможно, вскоре добавим слово «агрессия».

— Способны ли вы привести «Динамо» к чемпионству?

— Я не верю в чудеса, я верю в работу и амбиции, дисциплину. Конечно, мы хотим бороться за чемпионство и сделаем все для этого. Посмотрим, где закончим чемпионат.

— В каком состоянии Даниил Фомин?

— Видел момент с его промахом в финале. Я разговаривал с ним. Он забил 13 пенальти подряд и промазал один. Это часть футбола. Он сильный, Даниил — один из лидеров в команде.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Славиша Йоканович
3
2
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 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
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 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
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 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
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