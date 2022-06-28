Славиша Йоканович — тренер, который умеет достигать успеха

Биография главного тренера московского «Динамо».

Славиша Йоканович начал свою тренерскую карьеру в сезоне-2007/08 в сербском «Партизане», и вот, после нескольких лет, проведенных в разных клубах, среди которых были английские «Уотфорд», «Фулхэм» и «Шеффилд Юнайтед», Йоканович продолжит работать на посту главного тренера московского «Динамо». Что же нужно знать про биографию серба?

Славиша Йоканович родился в 1968 году в городе Нови-Сад и там же начал свою карьеру в клубе «Нови-Сад» в одной из низших лиг чемпионата Югославии. Уже через три года, когда Славише исполнилось 20, он перешел в «Воеводину», с которой выиграл второе в истории клуба золото первой лиги Югославии. Следующий трансфер был в белградский «Партизан», где позднее Йоканович начал свою тренерскую карьеру. Выступая за «Партизан», Славиша был довольно успешен. Во второй год контракта он помог команде взять Кубок страны, а еще через год стал одним из лучших игроков, забив двузначное число голов. Этот сезон стал самым результативным в карьере серба: он смог отличиться 13 раз.

Йоканович в золотом составе «Депортиво»

После «Партизана» у Славиши начался испанский период, который длился до конца игровой карьеры и лишь на пару сезонов прерывался игрой за английский «Челси». Первым испанским клубом Йокановича стал «Реал Овьедо», следующим — «Тенерифе», а после этого Йоканович присоединился к «Депортиво» и разделил с клубом его триумфальный сезон. Команда под руководством Хавьера Ируреты, который лично настоял на покупке сербского полузащитника, играла вничью с «Реалом» и даже побеждала «Барселону» и «Атлетико».

Славиша Йоканович. ФК «Динамо»

Переход в «Челси» и завершение игровой карьеры

Следующим в своем составе Славишу Йокановича захотел видеть лондонский «Челси» и отдал за его переход 1,7 миллиона фунтов. Лидером в команде сербу стать не удалось, но на поле он появился целых 39 раз. Хоть «Челси» и не стал последним клубом Йокановича, отчасти там произошло завершение его игровой карьеры. После переезда из Лондона в Мурсию Славиша около трех месяцев провел в местном футбольном клубе «Сьюдад де Мурсия», который перестал существовать в 2007 году. Именно там Йоканович завершил карьеру игрока, которую в целом можно назвать довольно успешной. Несмотря на это, в сложные периоды, когда команда Славиши проигрывала, его мама Радмила успокаивала сына так: «Не беспокойся, ты знаешь много языков, так что сможешь работать на ресепшене в отеле». К счастью, оставлять спорт Йокановичу не пришлось, и после завершения игровой карьеры он стал тренером.

Тренерская карьера

За 15 лет тренерской карьеры Славиша Йоканович успел поработать в семи чемпионатах и привести своих подопечных к историческим результатам — победы в национальных первенствах и выход в еврокубки. Такие успехи не могли остаться незамеченными, поэтому у сербского коуча к 53 годам в копилке есть немало личных наград — например, тренеру года в Сербии и тренеру месяца в чемпионшипе, и это еще не все.

Славиша Йоканович. Фото Global Look Press

Триумф «Партизана»

Тренерскую карьеру Славиша Йоканович начал в сезоне-2007/08 в сербском «Партизане», заменив на посту Мирослава Джукича, который руководил командой всего несколько месяцев. Проведя два сезона в клубе, Йоканович дважды привел команду к золоту чемпионата Сербии и столько же раз взял Кубок страны. Выступление белградского клуба в еврокубках того времени можно назвать запоминающимся, но не результативным. В сезоне-2007/08 «Партизан» был исключен из розыгрыша Кубка УЕФА. Во время матча с боснийским «Зриньски» за 10 минут до конца первого тайма сербские болельщики начали кидать камни и пиротехнику в полицию и стюардов. Через некоторое время матч возобновился и закончился в пользу «Партизана» с разгромным счетом 6:1. Конечно, дисциплинарный комитет не смог оставить это без внимания и применил по отношению к клубу довольно жесткие санкции — исключил из розыгрыша Кубка и оштрафовал на 50 000 швейцарских франков. Несмотря на отсутствие возможности показать себя в еврокубках, достижений Йокановича было достаточно, чтобы в мае 2008 года он был признан лучшим тренером Сербии. Правда, от этой награды тренер отказался, так как посчитал ее несправедливой на фоне плохих результатов на групповом этапе Кубка УЕФА. Защитив титул чемпионов в следующем сезоне, Йоканович покинул команду по обоюдному согласию сторон.

После триумфа с «Партизаном» Йоканович не вступал в должность главного тренера вплоть до февраля 2012-го. Долгий перерыв в карьере закончился назначением на пост главного тренера тайского «Муангтонг Юнайтед». Далее последовал неудачный период: сначала он был освобожден от обязанностей в болгарском клубе «Левски» из-за плохих результатов, а затем провел пять матчей во главе испанского «Эркулеса», который с одной победой вылетел из сегунды.

Славиша Йоканович. Фото Global Look Press

Возвращение в английский футбол

Следующим шагом в тренерской карьере Славиши был английский «Уотфорд». Серб стал четвертым тренером команды за шесть недель, и кажется, что руководство сделало правильный выбор. «Уотфорд» закончил сезон-2014/15 на втором месте чемпионшипа с отрывом всего в одно очко от «Борнмута», взявшего золото. В следующей команде Йоканович тоже показал выдающиеся результаты. Сербский тренер впервые за 11 лет вывел тель-авивский «Маккаби» в групповой этап Лиги чемпионов, но надолго в Израиле так и не задержался.

Уже в декабре 2015 года Славиша Йоканович возглавил «Фулхэм» и, избежав вылета из чемпионшипа в первом сезоне, в следующем уже занял шестое место, а после этого взял бронзу турнира. Спустя время, уступив место Клаудио Раньери, Славиша заключил двухлетний контракт с катарским клубом «Аль-Гарафа». По его окончании в мае 2021 года Йоканович вернулся в Англию по приглашению «Шеффилд Юнайтед», однако ненадолго. Теперь за работой сербского тренера будут следить болельщики российского футбола — 17 июня Йоканович подписал контракт с московским «Динамо» на один сезон с опциями автоматической пролонгации на два сезона в случае определенных результатов.

Ксения Мариинская