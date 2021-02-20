Шварц наступил на горло своей песне. «Динамо» взяло «Спартак» характером

Первая победа бело-голубых с 2008 года и дебютный гол 18-летнего Тюкавина.

БЕТСИТИ Кубок России

1/8 финала

«Динамо» (Москва) — «Спартак» (Москва) — 2:0 (1:0)

Голы: Фомин, 16 — с пенальти (1:0). Тюкавин, 70 (2:0).

«Динамо» (Москва): Шунин, Паршивлюк (Кутицкий, 82), Евгеньев, Ордец, Варела, Липовой (Тюкавин, 62), Моро, Фомин, Шиманьски (Каборе, 90+1), Лесовой, Грулев (Игбун, 82).

«Спартак» (Москва): Максименко, Маслов, Жиго, Джикия, Айртон, Зобнин, Умяров (Соболев, 65), Хендрикс (Бакаев, 84), Мозес, Понсе, Ларссон.

Предупреждения: Мозес, 15. Ларссон, 26. Шиманьски, 56. Понсе, 69. Фомин, 74. Каборе, 90+3.

Удаление: Мозес, 81 (срыв атаки, вторая ж.к.).

Судьи: Левников, Абусуев, Веретешкин (все — Санкт-Петербург).

ВАР: Кукуян (Сочи). Мурашов (Москва).

20 февраля. Москва. Стадион «Динамо».

В феврале, когда на дворе лютая стужа, а температура ниже -10 °С, искрометного футбола трудно ожидать. Качество промерзшего поля и игровая форма не позволяют особенно комбинировать. На первый план выходит характер. И в этом отношении «Динамо» оказалось сильнее.

Сборы-то вызывали тревогу. Не то чтобы команда много проигрывала, но в обороне проваливалась постоянно. А в последнем матче пропустила четыре гола от «Сочи». Эту встречу не транслировали, но отзыв из стана «Сочи» звучал так: «Очень слабо «Динамо» играло, мы вполне девять могли забивать».

Правда, если полузащита и нападение против южан выглядели так, как в матче со «Спартаком», то в защите теперь произошли сразу три перестановки — Паршивлюк, Евгеньев и Ордец вместо Слепова, Нойштедтера и Плиева. Шварц закончил с экспериментами и, похоже, наступил на горло собственной песне.

Ранее немецкий тренер предпочитал более рискованный футбол. В декабре в РПЛ команда привычно шла вперед в матчах с «Зенитом» и «Сочи» и проваливалась сзади, потерпев два чувствительных поражения. Теперь бело-голубые сыграли максимально осторожно. Но Шварц всегда, в том числе в интервью «СЭ», повторял, что необходимо найти баланс между атакой и нападением.

До 94-й минуты у спартаковцев был фактически один явный голевой момент, когда Шунин спас после удара Понсе и добивания Мозеса. Это результат полной концентрации динамовцев в защите, где надежно действовала подстраховка, даже если быстрые комбинации соперника разрезали первые редуты.

При этом нельзя сказать, что хозяева только сидели в обороне. Красно-белые, конечно, могут пенять на спорный пенальти, но к моменту его назначения у бело-голубых уже была пара неплохих моментов — Паршивлюка на мгновение опередил Мозес, а потом Ордец не замкнул дальнюю штангу. Так что совсем уж нелогичным гол не назовешь. А потом еще и Фомин бил из убойнейшей позиции.

Да и странно было бы «Динамо» идти вперед большими силами, ведя в счете. Тем более что по именам и мастерству молодежи Шварца еще только предстоит дорасти до уровня подопечных Доменико Тедеско.

Пока же остается уповать на характер, энтузиазм и кураж, что динамовцы и сделали. Примечательно, что один из мячей забил 18-летний Тюкавин — сын легендарного хоккеиста с мячом. Когда я на сборах поздравил Константина с одним из забитых мячей, он в ответном сообщении написал: «Клюшечку подставил». Вот и теперь это выражение отлично подойдет для его дебютного гола за основу «Динамо». Форвард на пятачке выставил ногу, словно клюшкой переправив мяч в ворота.

Менее заметным вышел другой дебют, но он тоже примечателен. Не хватило на весь матч сил Паршивлюку, который в январе перенес диагностическую артроскопию и только-только успел восстановиться к дерби. Так что последние минуты справа в обороне провел партнер Тюкавина по команде 2002 года рождения — Кутицкий. Еще один перспективный птенец динамовской академии, который на сборах действовал не по годам зрело и уверенно. В запасе при этом остался 17-летний Захарян, уже успевший поиграть в РПЛ.

Все трое подойдут по возрасту не только нынешнему и следующему созыву молодежной сборной, но и тому, что будет через один.

Так «Динамо» заглядывает в будущее (в полузащите и нападении стартового состава самому старшему, Фомину, 23 года), умудряясь параллельно выигрывать дерби у «Спартака».

Впервые, к слову, на своем стадионе за 13 лет — с апреля 2008 года.