Шварц наступил на горло своей песне. «Динамо» взяло «Спартак» характером
БЕТСИТИ Кубок России
1/8 финала
«Динамо» (Москва) — «Спартак» (Москва) — 2:0 (1:0)
Голы: Фомин, 16 — с пенальти (1:0). Тюкавин, 70 (2:0).
«Динамо» (Москва): Шунин, Паршивлюк (Кутицкий, 82), Евгеньев, Ордец, Варела, Липовой (Тюкавин, 62), Моро, Фомин, Шиманьски (Каборе, 90+1), Лесовой, Грулев (Игбун, 82).
«Спартак» (Москва): Максименко, Маслов, Жиго, Джикия, Айртон, Зобнин, Умяров (Соболев, 65), Хендрикс (Бакаев, 84), Мозес, Понсе, Ларссон.
Предупреждения: Мозес, 15. Ларссон, 26. Шиманьски, 56. Понсе, 69. Фомин, 74. Каборе, 90+3.
Удаление: Мозес, 81 (срыв атаки, вторая ж.к.).
Судьи: Левников, Абусуев, Веретешкин (все — Санкт-Петербург).
ВАР: Кукуян (Сочи). Мурашов (Москва).
20 февраля. Москва. Стадион «Динамо».
В феврале, когда на дворе лютая стужа, а температура ниже -10 °С, искрометного футбола трудно ожидать. Качество промерзшего поля и игровая форма не позволяют особенно комбинировать. На первый план выходит характер. И в этом отношении «Динамо» оказалось сильнее.
Сборы-то вызывали тревогу. Не то чтобы команда много проигрывала, но в обороне проваливалась постоянно. А в последнем матче пропустила четыре гола от «Сочи». Эту встречу не транслировали, но отзыв из стана «Сочи» звучал так: «Очень слабо «Динамо» играло, мы вполне девять могли забивать».
Правда, если полузащита и нападение против южан выглядели так, как в матче со «Спартаком», то в защите теперь произошли сразу три перестановки — Паршивлюк, Евгеньев и Ордец вместо Слепова, Нойштедтера и Плиева. Шварц закончил с экспериментами и, похоже, наступил на горло собственной песне.
Ранее немецкий тренер предпочитал более рискованный футбол. В декабре в РПЛ команда привычно шла вперед в матчах с «Зенитом» и «Сочи» и проваливалась сзади, потерпев два чувствительных поражения. Теперь бело-голубые сыграли максимально осторожно. Но Шварц всегда, в том числе в интервью «СЭ», повторял, что необходимо найти баланс между атакой и нападением.
До 94-й минуты у спартаковцев был фактически один явный голевой момент, когда Шунин спас после удара Понсе и добивания Мозеса. Это результат полной концентрации динамовцев в защите, где надежно действовала подстраховка, даже если быстрые комбинации соперника разрезали первые редуты.
При этом нельзя сказать, что хозяева только сидели в обороне. Красно-белые, конечно, могут пенять на спорный пенальти, но к моменту его назначения у бело-голубых уже была пара неплохих моментов — Паршивлюка на мгновение опередил Мозес, а потом Ордец не замкнул дальнюю штангу. Так что совсем уж нелогичным гол не назовешь. А потом еще и Фомин бил из убойнейшей позиции.
Да и странно было бы «Динамо» идти вперед большими силами, ведя в счете. Тем более что по именам и мастерству молодежи Шварца еще только предстоит дорасти до уровня подопечных Доменико Тедеско.
Пока же остается уповать на характер, энтузиазм и кураж, что динамовцы и сделали. Примечательно, что один из мячей забил 18-летний Тюкавин — сын легендарного хоккеиста с мячом. Когда я на сборах поздравил Константина с одним из забитых мячей, он в ответном сообщении написал: «Клюшечку подставил». Вот и теперь это выражение отлично подойдет для его дебютного гола за основу «Динамо». Форвард на пятачке выставил ногу, словно клюшкой переправив мяч в ворота.
Менее заметным вышел другой дебют, но он тоже примечателен. Не хватило на весь матч сил Паршивлюку, который в январе перенес диагностическую артроскопию и только-только успел восстановиться к дерби. Так что последние минуты справа в обороне провел партнер Тюкавина по команде 2002 года рождения — Кутицкий. Еще один перспективный птенец динамовской академии, который на сборах действовал не по годам зрело и уверенно. В запасе при этом остался 17-летний Захарян, уже успевший поиграть в РПЛ.
Все трое подойдут по возрасту не только нынешнему и следующему созыву молодежной сборной, но и тому, что будет через один.
Так «Динамо» заглядывает в будущее (в полузащите и нападении стартового состава самому старшему, Фомину, 23 года), умудряясь параллельно выигрывать дерби у «Спартака».
Впервые, к слову, на своем стадионе за 13 лет — с апреля 2008 года.
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