Как Фарке меняет «Краснодар»: новая роль Крыховяка, отголоски «Норвича» и реализация плана Галицкого
Новый тренер «быков» Даниэль Фарке на сборах работал над ключевой задачей — сделать «Краснодар» самой дерзкой и атакующей командой лиги. «СЭ» разбирается, за счет чего ему это удастся.
Прессинг
Главное оружие выпускников немецкой тренерской школы — прессинг. Несмотря на то что при Гончаренко «Краснодар» был вторым по интенсивности давления, команда не использовала его для того, чтобы раскрыть свой атакующий потенциал — «быки» делали ставку на сохранение территориального преимущества, но не на вертикальный футбол.
Фарке начал использовать групповой прессинг. Играя по схеме 4-2-3-1, футболисты теперь делятся на блоки. Справа — центральный защитник Кайо, центральный полузащитник Сперцян, инсайд Вандерсон. Слева — симметричная картина, в которой располагаются Алонсо, Крыховяк и Ионов.
В третью группу входят два латераля: Петров и Рамирес (когда они находятся в высоких позициях), а также форвард Ботхейм.
Два блока из трех почти всегда задействованы в давлении. Активно не участвует в прессинге только центральный атакующий хавбек Кабелла. Идея заключается в том, чтобы не позволять сопернику использовать наигранные связки и заставлять отдавать мяч выносами на чужую половину.
Такой тип давления позволяет команде проводить больше времени с мячом и продумывать позиционные атаки. Главный минус: как только выпадает один из блоков, игроки должны вернуться на свои позиции. Иначе их тут же поймают на встречных курсах и застанут в полупозиции.
Например, во встрече с «Хеккеном» Кайо поздно вспомнил о находящемся без опеки форварде — в итоге не успел его догнать и привез пенальти.
Выход из обороны и игра в финальной трети
Уже после матча с «Легией» стало ясно: «быки» практически отошли от верхних передач. Отсутствие Джона Кордобы убедило Фарке в том, что сценарий, по которому играл «Норвич» в чемпионшипе, возможно реализовать и с «Краснодаром». При выходе в атаку немец делает ставку на короткие пасы, а также на их высокую точность: если возможность для передачи потеряна, коуч предпочитает вернуть мяч в исходное положение и начать розыгрыш сначала.
Обычно это происходит следующим образом: инсайд опускается вниз — на один уровень с линией обороны; благодаря вратарю, который в этот момент превращается в полевого, на краю создается треугольник. После этого один из футболистов через фланг совершает рывок вперед. Далее крайний защитник (акцент делается на левом фланге) тоже поднимается выше и снабжает мячом противоположную сторону, не вынуждая тратить силы латераля.
Другой вариант оказаться на чужой половине появился на последнем сборе, и он связан с новой ролью Крыховяка, который при Фарке превратился в глубинного плеймейкера.
Выбор в пользу Гжегожа вполне логичен. Крыховяк — один из самых опытных игроков в «Краснодаре», который должен придавать баланс команде, ставящей цель играть открыто и дерзко. В январе поляку исполнилось 32, и очевидно, что он уже не выдерживает высоких скоростей в центре поля. При этом он роскошно видит поле, быстро принимает решения с мячом и исполняет качественные переводы в касание.
В новом «Краснодаре» Крыховяк отвечает за то, чтобы игра как можно быстрее «распрямлялась» и при переходе на другую половину поля инициатива оставалась у «быков». С ним в двойке центральных полузащитников действует Эдуард Сперцян — он располагается чуть выше и больше похож на полузащитника формата «бокс-ту-бокс». Воспитанник «Краснодара» не теряется без подстраховки, отдает много передач под удар и помогает «десятке» своими рывками, освобождая ее от опеки. Хотя сам нередко оказывается на этой позиции.
Хотя изначально она закреплена за Реми Кабелла. В системе Фарке француз безупречен в игре перед штрафной и ювелирно выполняет мягкие забросы и резкие передачи ближнему, а также создает моменты для партнеров. Кабелла особенно продуктивен в связке с Эриком Ботхеймом. Норвежец готов много работать и подстраиваться под команду: бороться в воздухе и скидывать мячи партнерам. Нападающий неприхотлив в плане передач, так как хорошо бьет из-под себя.
Фарке создает команду чужой штрафной. Причем неважно, стандартное это положение, контрвыпад или заранее подготовленная атака. Немецкий специалист хочет добиться того, чтобы его футболисты буквально закатывали мяч в ворота.
В чем уязвимая сторона «Краснодара»
Подбор футболистов «Краснодара» подходит под философию Фарке. В команде нет ярко выраженного лидера — это снижает риск возникновения конфликтов. Плюс игроки долгие годы подбирались конкретно под атакующий стиль.
Безусловно, у системы Фарке есть недостатки. Прежде всего они заключаются в провалах в обороне. В контрольных матчах у «Краснодара» периодически возникали пустые зоны между центральными защитниками, в некоторых эпизодах вратаря расстреливали в упор. Тот же Алонсо, который, по идее, должен был уменьшить количество ошибок Кайо, был больше заточен на доставку мяча полузащите и из-за этого не всегда успевал помогать бразильцу. А в паре центрбэков изменения маловероятны: Сорокин точно не лучше кого-то из нынешнего основного дуэта, а Мартынович еще не набрал форму после повреждения. С учетом того, что на помощь полузащиты рассчитывать не приходится, после рестарта РПЛ оборона «Краснодара» станет самым уязвимым звеном.
«От Фарке будем требовать, чтобы мы играли в атаку вне зависимости от результата», — говорил владелец «Краснодара» Сергей Галицкий, объясняя назначение немца главным тренером.
Большинство предыдущих коучей с этой миссией не справлялись, но, кажется, Фарке способен ее выполнить и наконец-то осуществить мечту босса «Краснодара».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|17:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7