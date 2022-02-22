Как Фарке меняет «Краснодар»: новая роль Крыховяка, отголоски «Норвича» и реализация плана Галицкого

Тактический анализ «СЭ».

Новый тренер «быков» Даниэль Фарке на сборах работал над ключевой задачей — сделать «Краснодар» самой дерзкой и атакующей командой лиги. «СЭ» разбирается, за счет чего ему это удастся.

Прессинг

Главное оружие выпускников немецкой тренерской школы — прессинг. Несмотря на то что при Гончаренко «Краснодар» был вторым по интенсивности давления, команда не использовала его для того, чтобы раскрыть свой атакующий потенциал — «быки» делали ставку на сохранение территориального преимущества, но не на вертикальный футбол.

Фарке начал использовать групповой прессинг. Играя по схеме 4-2-3-1, футболисты теперь делятся на блоки. Справа — центральный защитник Кайо, центральный полузащитник Сперцян, инсайд Вандерсон. Слева — симметричная картина, в которой располагаются Алонсо, Крыховяк и Ионов.

В третью группу входят два латераля: Петров и Рамирес (когда они находятся в высоких позициях), а также форвард Ботхейм.

Два блока из трех почти всегда задействованы в давлении. Активно не участвует в прессинге только центральный атакующий хавбек Кабелла. Идея заключается в том, чтобы не позволять сопернику использовать наигранные связки и заставлять отдавать мяч выносами на чужую половину.

Такой тип давления позволяет команде проводить больше времени с мячом и продумывать позиционные атаки. Главный минус: как только выпадает один из блоков, игроки должны вернуться на свои позиции. Иначе их тут же поймают на встречных курсах и застанут в полупозиции.

Например, во встрече с «Хеккеном» Кайо поздно вспомнил о находящемся без опеки форварде — в итоге не успел его догнать и привез пенальти.

Выход из обороны и игра в финальной трети

Уже после матча с «Легией» стало ясно: «быки» практически отошли от верхних передач. Отсутствие Джона Кордобы убедило Фарке в том, что сценарий, по которому играл «Норвич» в чемпионшипе, возможно реализовать и с «Краснодаром». При выходе в атаку немец делает ставку на короткие пасы, а также на их высокую точность: если возможность для передачи потеряна, коуч предпочитает вернуть мяч в исходное положение и начать розыгрыш сначала.

Обычно это происходит следующим образом: инсайд опускается вниз — на один уровень с линией обороны; благодаря вратарю, который в этот момент превращается в полевого, на краю создается треугольник. После этого один из футболистов через фланг совершает рывок вперед. Далее крайний защитник (акцент делается на левом фланге) тоже поднимается выше и снабжает мячом противоположную сторону, не вынуждая тратить силы латераля.

Другой вариант оказаться на чужой половине появился на последнем сборе, и он связан с новой ролью Крыховяка, который при Фарке превратился в глубинного плеймейкера.

Выбор в пользу Гжегожа вполне логичен. Крыховяк — один из самых опытных игроков в «Краснодаре», который должен придавать баланс команде, ставящей цель играть открыто и дерзко. В январе поляку исполнилось 32, и очевидно, что он уже не выдерживает высоких скоростей в центре поля. При этом он роскошно видит поле, быстро принимает решения с мячом и исполняет качественные переводы в касание.

В новом «Краснодаре» Крыховяк отвечает за то, чтобы игра как можно быстрее «распрямлялась» и при переходе на другую половину поля инициатива оставалась у «быков». С ним в двойке центральных полузащитников действует Эдуард Сперцян — он располагается чуть выше и больше похож на полузащитника формата «бокс-ту-бокс». Воспитанник «Краснодара» не теряется без подстраховки, отдает много передач под удар и помогает «десятке» своими рывками, освобождая ее от опеки. Хотя сам нередко оказывается на этой позиции.

Хотя изначально она закреплена за Реми Кабелла. В системе Фарке француз безупречен в игре перед штрафной и ювелирно выполняет мягкие забросы и резкие передачи ближнему, а также создает моменты для партнеров. Кабелла особенно продуктивен в связке с Эриком Ботхеймом. Норвежец готов много работать и подстраиваться под команду: бороться в воздухе и скидывать мячи партнерам. Нападающий неприхотлив в плане передач, так как хорошо бьет из-под себя.

Фарке создает команду чужой штрафной. Причем неважно, стандартное это положение, контрвыпад или заранее подготовленная атака. Немецкий специалист хочет добиться того, чтобы его футболисты буквально закатывали мяч в ворота.

В чем уязвимая сторона «Краснодара»

Подбор футболистов «Краснодара» подходит под философию Фарке. В команде нет ярко выраженного лидера — это снижает риск возникновения конфликтов. Плюс игроки долгие годы подбирались конкретно под атакующий стиль.

Безусловно, у системы Фарке есть недостатки. Прежде всего они заключаются в провалах в обороне. В контрольных матчах у «Краснодара» периодически возникали пустые зоны между центральными защитниками, в некоторых эпизодах вратаря расстреливали в упор. Тот же Алонсо, который, по идее, должен был уменьшить количество ошибок Кайо, был больше заточен на доставку мяча полузащите и из-за этого не всегда успевал помогать бразильцу. А в паре центрбэков изменения маловероятны: Сорокин точно не лучше кого-то из нынешнего основного дуэта, а Мартынович еще не набрал форму после повреждения. С учетом того, что на помощь полузащиты рассчитывать не приходится, после рестарта РПЛ оборона «Краснодара» станет самым уязвимым звеном.

«От Фарке будем требовать, чтобы мы играли в атаку вне зависимости от результата», — говорил владелец «Краснодара» Сергей Галицкий, объясняя назначение немца главным тренером.

Большинство предыдущих коучей с этой миссией не справлялись, но, кажется, Фарке способен ее выполнить и наконец-то осуществить мечту босса «Краснодара».