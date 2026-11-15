Последний рекорд Гретцки устоит? Скажет ли Овечкин свое слово

У Александра Великого худший старт регулярки НХЛ в карьере. Он не забивает уже 13 матчей кряду. Но, по мнению «СЭ», ситуация не настолько безнадежна, как может казаться со стороны.

В 18 матчах НХЛ-2026/27 у лучшего снайпера в истории регулярных чемпионатов всего одна шайба: Ови забил 12 октября в ворота «Сиэтла». После этого — как отрезало. Даже в субботней встрече с «Нью-Джерси», когда «Кэпиталз» нанесли 47 бросков, Александр четыре раза попал в створ, но шайба вновь не оказалась в сетке.

Пожалуй, впервые вопрос о голах Овечкина звучит немного тревожнее обычного. Александру 41 год. Это его последний сезон в НХЛ. Впереди остается последний большой рекорд Уэйна Гретцки, до которого, как казалось перед началом сезона, довольно легко добраться: у канадца 1016 шайб по сумме регулярок и плей-офф, у Ови — 1007. Девять шагов до повторения достижения, десять — до его покорения.

Казалось бы, пустяк для человека, забросившего 930 голов только в гладких чемпионатах. Но когда этот человек не отличается больше месяца, пора разобраться, что же происходит: либо это просто затянувшаяся пауза, либо действительно Ови начал побеждать возраст.

Подготовка без предсезонки

Годы — самое очевидное объяснение. В 41 невозможно кататься так же, как в 25. Скорость Овечкина начала падать не вчера, но в этом сезоне снижение особенно заметно. NHL EDGE за первые 17 матчей зафиксировал максимальную на отметке 19,14 мили в час. В прошлом чемпионате было 21,64. Тогда Овечкин 12 раз разгонялся быстрее 20 миль в час, в этом сезоне — пока ни разу. При этом бросок никуда не исчез: самый мощный щелчок Александра разогнал шайбу до 93,3 мили в час — это все еще элитный показатель. То есть, как и у любого хоккейного ветерана, руки стареют заметно медленнее ног.

Но списывать все на плохую летнюю подготовку неправильно. Свидетельства как раз говорят об обратном. Александр работал по программе своего многолетнего тренера по ОФП Павла Бурлаченко, почти каждый день занимался в зале, затем вернулся в Москву к ледовой подготовке. Перед сбором «Вашингтона» Ови изменил программу с акцентом на выносливость.

Проблема возникла уже в тренировочном лагере. Из-за повреждения нижней части тела капитан «Вашингтона» не провел ни одного предсезонного матча. Причем перед стартом чемпионата он сам признавал: первые встречи регулярки могут получиться тяжелыми, потому что подготовка в последние недели пошла не так, как рассчитывал форвард.

Очевидно, что для хоккеиста за 40 потерянная предсезонка куда чувствительнее, чем для 21-летнего. Возможно, Александр до сих пор ловит игровой ритм, который обычно мог почувствовать еще в сентябре.

Кроме того, не стоит забывать, что два года назад Ови получил тяжелую травму, которая поставила под сомнение погоню за отметкой Гретцки в 894 гола в регулярках. В сезоне-2024/25 Ови сломал малоберцовую кость и пропустил 16 матчей. Но тогда он быстро восстановился и нагнал голевой темп так резко, что казалось, будто стал на 10 лет моложе.

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Время на льду — почти на четыре минуты меньше

Разумеется, паниковать вокруг голевой засухи Овечкина болельщики начали не сегодня. Но свой антирекорд он пока не побил — 14 матчей без голов в сезоне-2023/24. До этого были десять игр в регулярке-2016/17, по девять — в чемпионатах-2008/09, -2010/11 и -2025/26.

В прошлом сезоне Александр проводил на льду в среднем 17 минут 27 секунд. Сейчас — 13.37. Потеря по меркам хоккея громадная: почти четыре минуты, больше 20 процентов времени. В последнем матче с «Нью-Джерси» получилось вообще 11.05.

Немного затупилось и главное оружие Овечкина — количество бросков. Год назад он нанес 244 броска в 82 матчах — в среднем 2,98. Сейчас — 32 в 18, это всего 1,78. То есть падение примерно на 40 процентов.

Еще показательнее большинство. В прошлом чемпионате звездный нападающий находился на льду при численном преимуществе 4 минуты и 29 секунд в среднем за матч — это, между прочим, больше всех в НХЛ. Сейчас — 3.14. И если год назад Ови набрал в большинстве 19 очков, то теперь у него нет ни одного.

Но есть показатель, который не позволяет раньше времени списывать Александра на пенсию. Модель ожидаемых голов оценивает созданные им моменты примерно в 4,8 шайбы. Реально забита пока только одна. Процент реализации рухнул с прошлогодних 13,1 до 3,1. При этом качество одной незаблокированной попытки практически не изменилось: 0,084 ожидаемого гола против 0,083 год назад. То есть Овечкин действительно бросает намного реже. Но когда доводит дело до броска, позиции не стали катастрофически хуже — просто шайба пока отказывается идти в ворота.

Разумеется, снижение игрового времени — не спонтанное решение штаба «Кэпс». Еще летом главный тренер Спенсер Карбери предупреждал, что из-за возросшей глубины состава собирается распределять минуты между четырьмя звеньями равномернее. И прямо говорил, что обязан использовать российского ветерана в наиболее подходящих ситуациях.

Сейчас Александр вообще выходит в третьем звене с Джастином Сурдифом и Энтони Бовилье, тогда как первая тройка выглядит так: Алекс Так — Дилан Строум — Джордан Кайру.

Два сезона назад исторический рекорд был событием не только для Овечкина, но и для всего клуба. «Вашингтон» совершенно естественно помогал своему капитану добраться до величайшего достижения. Теперь задача другая. Состав команды реально стал глубже, Овечкин уже объявил этот сезон последним, а «Кэпиталз» не собираются просто проводить красивый прощальный тур — хотят выигрывать. Личные достижения капитана важны, но уже не обязаны подчинять себе интересы всей команды.

Даже концовки многих матчей сейчас выглядят иначе. В прошлом сезоне Овечкин забросил семь шайб в пустые ворота. В этом — ни одной. Отдельную статистику именно атакующей расстановки «шесть на пять» НХЛ публично дает ограниченно, поэтому связывать засуху только с ней неправильно. Но общий тренд очевиден: специальных минут для Александра стало меньше.

Фото Imagn Images, USA Today Sports

Почему Малкин выглядит лучше

Статистические неудачи Овечкина особенно удивительно смотрятся на фоне показателей Евгения Малкина. Джино 40 лет — он всего на десять с половиной месяцев моложе Александра. Но в тех же 18 матчах у Малкина 17 (6+11) очков (у Александра — 5 (1+4). Евгений играет в среднем 17.42 за матч против 13.37 у Овечкина. Его максимальная скорость в этом сезоне — 21,62 мили в час против 19,14 у Ови.

Но дело, конечно, далеко не только в физике. Малкин всю карьеру был не просто снайпером, а созидателем. Сейчас «Питтсбург» периодически ставит его на фланг к Кросби и Ракеллю. Евгений может не забивать и все равно определять лицо атаки передачами — отсюда 11 голевых. Овечкин же в последние годы гораздо сильнее зависит от одного конкретного действия: получить шайбу и завершить момент.

Евгений забил шесть голов при 4,8 ожидаемого. Овечкин — один при примерно тех же 4,8. То есть один сейчас реализовывает чуть больше созданного, другой — почти в пять раз меньше. Эту разницу невозможно объяснить только возрастом или качеством партнеров. Здесь есть место и обычному невезению, которое неподвластно логике.

Фото Imagn Images, USA Today Sports

Все еще реально

До конца регулярного чемпионата у «Вашингтона» остается 64 матча. Чтобы единолично обойти Гретцки по суммарным голам в регулярках и плей-офф, Овечкину нужно, напомню, забросить десять шайб. Для Овечкина образца этого ноября цифра уже не выглядит смехотворной. Но после 32 шайб год назад назвать ее невероятной тоже нельзя.

Главная тревога за Овечкина — не в 13 матчах без голов. Впервые в карьере система «Вашингтона» больше не обязана вращаться вокруг его броска. И все-таки статистика пока скорее говорит о кризисе, чем о конце. При примерно пяти ожидаемых голах одна реальная шайба выглядит аномалией. Достаточно нескольким шайбам залететь — и все негативные прогнозы моментально изменятся.

Овечкин всю карьеру приучал к одному: хоронить его раньше времени — занятие неблагодарное. Вопрос теперь лишь в том, хватит ли 41-летнего организма на последний рывок.