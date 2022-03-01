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Сегодня, 12:36

Защитник «Локомотива» Пабло может разорвать контракт с клубом

Пабло может разорвать контракт с «Локомотивом»
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Пабло.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Как стало известно «СЭ», бразильский защитник «Локомотива» Пабло в ближайшее время может разорвать контракт с клубом и покинуть Россию.

Ранее московскую команду покинул главный тренер Маркус Гисдоль. По информации «СЭ», немецкий специалист не уведомил руководство «Локомотива» о своей уходе.

30-летний бразилец перешел в «Локомотив» из «Бордо» в январе 2021 года. В этом сезоне он провел 16 матчей в РПЛ, забив 1 гол.

«Локомотив» после 18 туров чемпионата России набрал 28 очков и расположился на 7-м месте в турнирной таблице.

Пабло Насименто Кастро (Пабло)
ФК Локомотив (Москва)
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