Защитник «Локомотива» Пабло может разорвать контракт с клубом

Пабло может разорвать контракт с «Локомотивом»

Как стало известно «СЭ», бразильский защитник «Локомотива» Пабло в ближайшее время может разорвать контракт с клубом и покинуть Россию.

Ранее московскую команду покинул главный тренер Маркус Гисдоль. По информации «СЭ», немецкий специалист не уведомил руководство «Локомотива» о своей уходе.

30-летний бразилец перешел в «Локомотив» из «Бордо» в январе 2021 года. В этом сезоне он провел 16 матчей в РПЛ, забив 1 гол.

«Локомотив» после 18 туров чемпионата России набрал 28 очков и расположился на 7-м месте в турнирной таблице.