Кержаков проиграет «Зениту», «Спартак» увезет три очка из Краснодара. Прогнозы на 15-й тур РПЛ
«Зенит» — «Нижний Новгород»
Антон Бобер — 2:0. У «Зенита» была неприятная серия матчей. Скорее всего, она прервется в игре с «Нижним Новгородом». Александр Кержаков собрал крепкую команду, но дома «Зенит» должен выиграть.
Алексей Яшин — 4:1. «Зенит» выиграет, однозначно. У «Нижнего Новгорода» сейчас спад после яркого начала сезона. «Зенит» — более мастеровитая команда.
«Крылья Советов» — «Урал»
Бобер — 3:1. «Крылья» сейчас на кураже, есть небольшое эмоциональное преимущество перед соперником. Думаю, что самарцы одержат победу.
Яшин — 1:1. Скорее всего, будет ничья. «Уралу» деваться некуда — команда Игоря Шалимова упрется и увезет очки из Самары.
«Локомотив» — «Ахмат»
Бобер — 1:0. «Локомотив» хорошо играет дома. Матч будет упорный, но железнодорожники, на мой взгляд, все же выиграют.
Яшин — 2:1. «Локо» сейчас на подъеме, да и класс игроков выше, чем у «Ахмата». Думаю, хозяева выиграют.
«Краснодар» — «Спартак»
Бобер — 0:1. Непредсказуемый матч. Обе команды неудачно играли в последних встречах. Поставлю на победу «Спартака».
Яшин — 2:2. Команды примерно равны сейчас. Поэтому, на мой взгляд, будет результативная ничья.
«Ростов» — «Уфа»
Бобер — 2:1. Удивляют последние результаты «Ростова». Думаю, что в матче с «Уфой» дончане одержат победу.
Яшин — 2:1. «Ростов» заряжен, набирает обороты. К тому же играет дома — «Уфе» будет крайне тяжело. Поставлю на победу «Ростова».
ЦСКА — «Химки»
Бобер — 2:0. Армейцы сильнее и должны выиграть.
Яшин — 2:1. Тут все просто — победа ЦСКА. Скорее всего, с разницей в один мяч. Вопрос только в том, забьют ли «Химки».
«Динамо» — «Арсенал»
Бобер — 3:0. «Динамо» показывает хорошую игру. Дома при своих болельщиках динамовцы обязаны брать три очка.
Яшин — 3:1. Я болею за «Динамо», пойду на этот матч. Думаю, что мы выиграем. Нам нужны очки, чтобы продолжать погоню за «Зенитом».
«Сочи» — «Рубин»
Бобер — 1:1. Сложно сказать, в каком психологическом состоянии сейчас «Рубин». Не факт, что команда сможет собраться и побороться за победу в гостях у «Сочи». Будет ничья.
Яшин — 2:1. У «Рубина» хорошие футболисты, но игра не поставлена, команду кидает то влево, то вправо. «Сочи» играет стабильнее.
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