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Кержаков проиграет «Зениту», «Спартак» увезет три очка из Краснодара. Прогнозы на 15-й тур РПЛ

Николай Егорычев
Николай Егорычев
Корреспондент
Сегодня, 00:00

Статья опубликована в газете под заголовком: «Кержаков проиграет «Зениту», «Спартак» увезет три очка из Краснодара. Прогнозы на 15-й тур РПЛ»

№ 8570, от 19.11.2021

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков (справа) и главный тренер «Спартака» Руй Витория. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков (справа) и главный тренер «Спартака» Руй Витория. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
Противостояние экспертов и болельщиков продолжают экс-игрок «Крыльев Советов» Антон Бобер и музыкант Алексей Яшин.

«Зенит» — «Нижний Новгород»

Антон Бобер — 2:0. У «Зенита» была неприятная серия матчей. Скорее всего, она прервется в игре с «Нижним Новгородом». Александр Кержаков собрал крепкую команду, но дома «Зенит» должен выиграть.

Алексей Яшин — 4:1. «Зенит» выиграет, однозначно. У «Нижнего Новгорода» сейчас спад после яркого начала сезона. «Зенит» — более мастеровитая команда.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 15-й тур
19 нояб, 19:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
19 ноября, 19:00
Нижний Новгород
Судьи
Павел Кукуян (Сочи) Антон Кобзев (Москва) Наиль Сейфетдинов (Казань)
ВАР
Шадыханов (Москва) Березнов (Москва)

«Крылья Советов» — «Урал»

Бобер — 3:1. «Крылья» сейчас на кураже, есть небольшое эмоциональное преимущество перед соперником. Думаю, что самарцы одержат победу.

Яшин — 1:1. Скорее всего, будет ничья. «Уралу» деваться некуда — команда Игоря Шалимова упрется и увезет очки из Самары.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 15-й тур
20 нояб, 14:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
20 ноября, 14:00
Урал
Судьи
Кирилл Левников (Санкт-Петербург) Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург) Михаил Иванов (Кострома)
ВАР
Карасев (Москва) Демешко (Химки)

«Локомотив» — «Ахмат»

Бобер — 1:0. «Локомотив» хорошо играет дома. Матч будет упорный, но железнодорожники, на мой взгляд, все же выиграют.

Яшин — 2:1. «Локо» сейчас на подъеме, да и класс игроков выше, чем у «Ахмата». Думаю, хозяева выиграют.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 15-й тур
20 нояб, 16:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
20 ноября, 16:30
Ахмат
Судьи
Сергей Иванов (Ростов-на-Дону) Валерий Данченко (Уфа) Роман Усачев (Ростов-на-Дону)
ВАР
Амелин (Тула) Гаврилин (Владимир)

«Краснодар» — «Спартак»

Бобер — 0:1. Непредсказуемый матч. Обе команды неудачно играли в последних встречах. Поставлю на победу «Спартака».

20.11.2021 | Краснодар — Спартак

Яшин — 2:2. Команды примерно равны сейчас. Поэтому, на мой взгляд, будет результативная ничья.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 15-й тур
20 нояб, 19:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
20 ноября, 19:00
Спартак
Судьи
Алексей Сухой (Люберцы) Владимир Миневич (Смоленск) Варанцо Петросян (Ростов-на-Дону)
ВАР
Турбин (Дмитров) Богданов (Верея)

«Ростов» — «Уфа»

Бобер — 2:1. Удивляют последние результаты «Ростова». Думаю, что в матче с «Уфой» дончане одержат победу.

Яшин — 2:1. «Ростов» заряжен, набирает обороты. К тому же играет дома — «Уфе» будет крайне тяжело. Поставлю на победу «Ростова».

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 15-й тур
21 нояб, 14:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
21 ноября, 14:00
Уфа
Судьи
Евгений Кукуляк (Калуга) Дмитрий Сафьян (Москва) Константин Шаламберидзе (Москва)
ВАР
Любимов (Санкт-Петербург) Петросян (Бронницы)

ЦСКА — «Химки»

Бобер — 2:0. Армейцы сильнее и должны выиграть.

Яшин — 2:1. Тут все просто — победа ЦСКА. Скорее всего, с разницей в один мяч. Вопрос только в том, забьют ли «Химки».

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 15-й тур
21 нояб, 14:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
21 ноября, 14:00
Химки
Судьи
Владислав Безбородов (Санкт-Петербург) Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург) Рустам Мухтаров (Петрозаводск)
ВАР
Сиденков (Санкт-Петербург) Стипиди (Краснодар)

«Динамо» — «Арсенал»

Бобер — 3:0. «Динамо» показывает хорошую игру. Дома при своих болельщиках динамовцы обязаны брать три очка.

Яшин — 3:1. Я болею за «Динамо», пойду на этот матч. Думаю, что мы выиграем. Нам нужны очки, чтобы продолжать погоню за «Зенитом».

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 15-й тур
21 нояб, 16:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
21 ноября, 16:30
Арсенал Т
Судьи
Виталий Мешков (Дмитров) Рашид Абусуев (Санкт-Петербург) Андрей Образко (Ставрополь)
ВАР
Турбин (Дмитров) Лунев (Новосибирск)

«Сочи» — «Рубин»

Бобер — 1:1. Сложно сказать, в каком психологическом состоянии сейчас «Рубин». Не факт, что команда сможет собраться и побороться за победу в гостях у «Сочи». Будет ничья.

Яшин — 2:1. У «Рубина» хорошие футболисты, но игра не поставлена, команду кидает то влево, то вправо. «Сочи» играет стабильнее.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 15-й тур
21 нояб, 19:00. Фишт (Сочи)
Сочи
21 ноября, 19:00
Рубин
Судьи
Алексей Матюнин (Москва) Илья Елеференко (Москва) Алексей Воронцов (Ярославль)
ВАР
Москалев (Воронеж) Мурашов (Москва)

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 15-й тур: расписание и результаты матчей, «Краснодар» — «Спартак» и другие игры, новости и обзоры