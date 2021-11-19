Руй Витория подошел к Рубикону без центра поля. Как выкрутится португалец в матче с «Краснодаром»?

Тренер не может рассчитывать на трех опорников.

Субботний матч с «Краснодаром» может стать последним для португальского тренера «Спартака» Руя Витории.

И очень характерно, что к возможному Рубикону Витория подлетает в неполноценном составе. Наверно, это максимально символично, что все беды португальца в России (объективные и субъективные) финалятся жесткими кадровыми проблемами в центре поля.

Это даже при полном комплекте самая проблемная зона нынешнего «Спартака», а теперь в доступности у главного тренера красно-белых остался только Наиль Умяров. Он, конечно, лучший из нынешнего набора центральных полузащитников клуба, но ему все равно нужен партнер. И в этом главный вопрос: Хендрикс и Зобнин травмированы, а Литвинов получил красную в игре с «Локо» и законно пропускает следующий матч.

Что в этой ситуации делать Витории? В наличии из игроков, способных сыграть в центре, остался только Михаил Игнатов. При этом очень важно понимать, что свою лучшую игру Михаил показывал даже не «десяткой», а вторым форвардом в «Спартаке-2», то есть его идеальная позиция — ближе к финальной трети. Но именно в этой игре Игнатов все равно выглядит самой очевидной опцией для стартового состава красно-белых в опорной зоне.

20.11.2021 | Краснодар — Спартак

С другой стороны, в таком случае Витории придется использовать Квинси Промеса на позиции «десятки», поскольку нет даже варианта с Зелимханом Бакаевым (дисквалификация за четыре жёлтые карточки). Ведь примерно все (в том числе Витория) осознали, что Ларссон выглядит органично только на месте второго форварда. Поэтому логичным будет выбор формации 3-4-1-2. Но Квинси стабильно выполнять роль «десятки» не способен. И это может стать проблемой. Да, возможен переход на 3-4-3, где в верхней тройке места на флангах атаки займут Промес и, например, Ломовицкий, а единственного центрального нападающего исполнит Соболев. Но вариант с Ломовицким неочевиден, поэтому 3-4-1-2 выглядит вполне логично. А что если «десяткой» все-таки сыграет Игнатов?

В таком случае место рядом с Умяровым может занять Даниил Денисов или достаточно опытный Дмитрий Маркитесов, который регулярно выходил на замену при Доменико Тедеско. А еще, по последней информации, португальский штаб включит в заявку на игру опорника молодежной команды Илью Левченкова. Правда, вряд ли этот игрок — в основу.

Как бы то ни было, но у Витории большие проблемы. Мало того что спартаковский коуч уже давно ограничен в центре атаки только Соболевым (у Понсе и Мелкадзе — травмы), так еще и перед важнейшим матчем с «Краснодаром» у спартаковцев — огромная дыра в центре поля. Она, конечно, случилась не только из-за травм, а в результате хаотичной трансферной политики клуба несколько лет подряд.

Но вот то, что путь Витории в «Спартаке», возможно, заканчивается при таких обстоятельствах — очень характерно для противоречивого красно-белого клуба. Как игроки и тренер отреагируют на все свалившиеся сложности — кадровые, психологические, информационные — наверное, главный вопрос перед этими футбольными выходными.