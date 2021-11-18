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Промеса официально обвинили в покушении на убийство. Что грозит Квинси и «Спартаку»

Отдел футбола «СЭ»
Отдел футбола «СЭ»
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Сегодня, 18:55
Квинси Промес. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Квинси Промес. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
Подробности скандала, который тянется с зимы.

Что случилось

В четверг государственная прокуратура Нидерландов выдвинула обвинение в покушении на убийство в адрес 29-летнего вингера «Спартака» Квинси Промеса.

«Окружной прокурор Амстердама решил привлечь к ответственности 29-летнего мужчину из Амстердама за попытку непредумышленного убийства и нападение при отягчающих обстоятельствах, — говорится в пресс-релизе прокуратуры Нидерландов. — Мужчина подозревается в нанесении ножевого ранения члену семьи. Инцидент с ножевым ранением произошел на семейной вечеринке в Абкауде в конце июля 2020 года. Жертва — двоюродный брат подозреваемого — получил тяжелую травму колена».

Из-за требований закона официально личности всех участников процесса не раскрываются, однако возраст обвиняемого, место и обстоятельства инцидента указывают на Промеса.

Квинси Промес. Прокуратура Амстердама официально обвинила Промеса в попытке покушения на двоюродного брата

Что за преступление

Дело тянется давно, Квинси еще был в «Аяксе». Промеса арестовали в декабре 2020 года по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений ножом. Как сообщал De Telegraaf со ссылкой на следственные органы Нидерландов, полузащитник поссорился с кузеном и ударил его ножом. Пострадавший серьезно повредил колено.

При этом адвокат полузащитника Манон Алмоес поначалу все отрицала. «Промес не был на месте преступления в момент инцидента. Он полностью сотрудничает со следователями», — сказала Алмоес в интервью NOS.

Промес пробыл трое суток под арестом, после чего был отпущен на свободу, хотя расследование продолжилось. «Приятно вновь концентрироваться на футболе и оставить все другие проблемы позади, — сказал Квинси De Telegraaf после освобождения. — Для всех это стало шоком, но я рад, что меня быстро отпустили».

Квинси Промес. Появилось фото ножевого ранения, которое предположительно нанес Промес

Что грозит Промесу

Голландские СМИ, ссылаясь на законодательство, пишут, что Промесу грозит лишение свободы на срок до четырех лет.

Юрист Иегуди Мошкович, представляющий интересы двоюродного брата Промеса, в марте описывал «Чемпионату» ситуацию так:

«Это можно квалифицировать как попытку непредумышленного убийства, потому что рядом с местом удара находится артерия, повреждение которой может привести к летальному исходу. Но есть и второй вариант — нападение. За него как раз предполагается максимальное наказание в четыре года заключения. Может получить и общественные работы.

Есть ли вероятность, что Промес отделается только ими? Сложно сказать. В моей практике это одно из самых сильных дел. Я думал: зачем это делать, если ты Промес? По моему профессиональному мнению, его признают виновным. Может быть, суд решит дать ему два года, один из которых — условно. Такой исход тоже возможен".

Квинси Промес. В «Спартаке» прокомментировали информацию об обвинении в покушении на убийство в адрес Промеса

Как отреагировал «Спартак»

«Промес полностью сосредоточен на предстоящих матчах, — сказал «СЭ» глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов. — Этим делом занимаются его адвокаты, которым он абсолютно доверяет. Что касается сообщений в СМИ, то «Спартак» будет опираться только на официальные запросы компетентных органов, а таких запросов в адрес клуба не поступало. По нашей информации, продолжается обычная процессуальная история, которая на данный момент ничего не меняет».

Что ждет «Спартак»

Промес переходил в «Спартак» из «Аякса» в начале 2021 года, когда дело уже было возбуждено. Управляющий директор красно-белых Евгений Мележиков в марте рассказывал «Чемпионату», что все вероятные риски взял на себя «Аякс»: «Мы их нивелировали — на «Спартак» ни финансовые, ни юридические риски не распространяются. Договорились с «Аяксом», что в случае если по решению суда Промес не сможет исполнять свои трудовые обязанности, трансферное соглашение расторгается. И все запланированные выплаты просто не производятся. А платежи у нас каждые полгода».

Добавим, что контракт Промеса со «Спартаком» истекает в конце сезона-2023/24.

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