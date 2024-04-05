Внезапная отставка тренера из Грозного.

Кубок — это эмоции. А эмоции часто приводят к радикальным решениям. После поражения «Локомотива» от «Урала» едва не ушел Михаил Галактионов, но руководство клуба его — по крайней мере до конца сезона — остановило.

А «Ахмат» и Мирослав Ромащенко после домашнего проигрыша грозненцев «Оренбургу» решили разойтись. По моим данным, без какого-либо конфликта, какие с некоторыми из его предшественников на тех самых эмоциях в Грозном случались. Здесь не было никаких отставок в перерыве, да и сам тренер ни к кому не приходил со словами, что больше работать он по тем или иным причинам не в состоянии.

Насколько знаю, был спокойный и даже грустный разговор между сохранившими друг к другу уважение людьми, по итогам которого стороны пришли к выводу, что команду просто нужно как-то встряхнуть накануне решающей фазы борьбы за выживание. И так как эта встряска получилась в начале сезона, когда после крайне неудачного старта Сергея Ташуева заменил сам Ромащенко и выдал очень хороший первый отрезок, так же и теперь способ был найден тот же. Известно, что сейчас в Европе средняя продолжительность работы тренера — восемь месяцев, и многолетний ассистент Станислава Черчесова ровно столько в Грозном и проработал.

Прощание с командой у Ромащенко тоже получилось теплым и грустным. В раздевалке говорил только он, а после возвращения в гостиницу, где команда готовится к матчам и куда возвращается после них, игроки один за другим стали подходить к нему со словами благодарности за совместную работу. И он, и они сделали друг для друга все, что могли — на тренировках, в играх, на сборах. Но не получилось. Так бывает.

Капитан «Ахмата» Андрей Семенов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

По попаданию в каркас ворот «Ахмат» — лидер РПЛ. Ромащенко не хватило в том числе и удачи

Не получилось даже с фактором удачи. Вот хотя бы один пример — подсчеты телекомментатора Дмитрия Шнякина свидетельствуют, что «Ахмат» в этом сезоне больше всех в РПЛ попадал в штанги и перекладины. Причем ни разу после попадания в каркас ворот мяч не отскочил в сетку.

А я вспоминаю недавний матч клуба из столицы Чечни в Москве против «Динамо», с момента которого грозненцы только проиграли «Рубину» 1:2. В Петровском парке бело-голубые одержали, на первый взгляд, предсказуемую победу — 2:0, но все, кто видел эту игру, были впечатлены футболом «Ахмата». Гости создали минимум шесть чистых голевых моментов! Причем два из них — во втором тайме, когда они играли в меньшинстве после помутнения Евгения Харина, получившего вторую желтую перед самым перерывом за откровенный нырок (и это во времена ВАР!). Играли умно и смело. Не хватило им в том матче только исполнительского мастерства.

А хватило бы — о какой отставке Ромащенко через тур после успешного матча в гостях с одним из лидеров чемпионата была бы речь? Но такова профессия тренера, в которой нет готовой формулы выживания. Попади, кстати, тот же Харин на шестой минуте того матча не в штангу, а в ворота — и стал бы, возможно, героем, а не антигероем игры.

Вот о чем мне подумалось — а не создал ли «Ахмат» себе плохую карму на весь сезон вперед (вне зависимости от имен тренеров) решением об августовской отставке Сергея Ташуева? Потому что, по крайней мере при взгляде со стороны, просто нельзя ни при каких обстоятельствах снимать с поста человека, который в прошлом сезоне принес клубу повторение лучшего достижения в его истории — пятого места. Тем самым он, по логике, автоматически заслуживает работать минимум весь следующий сезон. Да и результаты Ташуева в «Факеле» косвенно говорят о том же.

Впрочем, мне из Грозного на этот счет следуют некоторые возражения. Рассказывают, например, о том, что после пятого места игроки попросили Ташуева сходить к руководству за дополнительными премиальными для них, но тот якобы отказался — мол, вы их хотите, вы сами и решайте. После чего команда рассудила, что главный тренер — не с ней, и к нему несколько охладела. Что еще усилилось на летних сборах в Кисловодске, которые проходили не в тех условиях для проживания и восстановления, которых ожидали футболисты. Но и тут Ташуев не пошел к боссам за улучшением ситуации, и обилие травм в начале сезона многие связывают именно с тем, в каких условиях она готовилась к чемпионату.

Правильно ли, что команда после всех этих историй стала сдержаннее относиться к специалисту, с которым в прошлом сезоне отлично играла и многого по своим меркам добилась — другой вопрос. Мне почему-то в связи с этим вспоминается «письмо 14», когда Павел Садырин не поддержал игроков в вопросе кабального контракта с компанией по спортивной экипировке. Соглашение, которое заключило РФС, было плохим для футболистов. Но какое отношение к этому имел собственно футбол и тренерская работа? Какое право имели игроки требовать его отставки?

Здесь никаких подобных требований не было (да и попробуйте просто представить такое в Грозном), но сам факт такой истории показывает, насколько многоплановы футбол вообще и тренерская работа в частности. Есть ведь и другой пример от противного, подтверждающий это — насколько игроки сборной России, только в другие времена, сплотились вокруг Гуса Хиддинка, когда тот на первом же сборе возмутился доисторическими условиями на базе в Бору и настоял на переезде в дорогой столичный отель, где национальная команда и останавливалась всегда во времена работы голландца в России. Как и его преемника Дика Адвоката. И футболисты, и персонал сборной не раз говорили о том, что Хиддинк резко поднял уровень уважения функционеров к любому человеку, вызываемому в нее.

О чем все это говорит? О том, что тренер в России — это не только методист и постановщик игры, но и психолог, и коммуникатор между руководителями и футболистами. Если посмотреть на то, как Ташуев работает в «Факеле», можно прийти к выводу, что уроки из грозненской истории он извлек. Но ведь и коллективы, и люди во всех командах разные. Поди найди таких бойцов, как Ираклий Квеквескири. А в Воронеже такие почти все.

В «Ахмате» биться за выживание не привыкли, и многих эта необходимость зажала, закомплексовала. Наверное, Ромащенко не справился с задачей этот вдруг возникший психологический барьер снять. Он был нацелен на то, чтобы поставить игру, прокачать футболистов, научить их что-то делать лучше. То есть несколько романтизировал задачи, которые перед ним стояли. Может, в этой ситуации ему не хватило практики самостоятельной работы — но это уже умствования, которым нельзя найти подтверждений или опровержений.

Серьезных проблем с коммуникацией между тренером и футболистами, однако, не было. Да, кто-то из основных прежде игроков не был доволен своим положением, тем, что мало играет, — но не более того. Кое-кто из них, хорошо подготовившись на сборах, даже нашел в себе силы подойти и извиниться за прежнее бурчание — мол, да, не был готов, но считал, что к нему несправедливо относятся.

Но «Ахмат» — такой клуб, где руководство всегда держит руку на пульсе, да и о том, что происходит в команде, знает не только от тренера. Поэтому для меня совершенно очевидно, что если бы там видели непреодолимые противоречия между штабом и игроками, если бы понимали, что они живут на разных планетах, то Ромащенко и его помощникам никогда не дали бы проработать все зимние сборы и уволили еще после эмоционально крайне обидного для боссов «Ахмата» домашнего поражения от «Факела» — клуба, который тренирует его предшественник Ташуев. Однако этого сделано не было, Ромащенко дали отработать все сборы.

Мирослав Ромащенко. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Когда вместо тренера с одной концепцией приходит специалист с совершенно другой — это тяжело и для него, и для команды

Борьба за сохранение места в премьер-лиге — штука особая. По этому поводу Василий Уткин когда-то хорошо заметил, что зона борьбы за золото, зона еврокубков и зона борьбы за выживание — настолько разные, что каждой такой зоне нужен свой Солженицын. И игроки в зоне выживания нужны особые — те, кто приучен к борьбе за него, кого не убивает даже пара-тройка поражений подряд. В «Ахмате» собрались люди, которым непривычно такое местоположение в таблице. И попадание туда с первых туров выбило их из колеи.

Казалось, что приход Ромащенко и первый его отрезок в клубе — с победами в Оренбурге и дома над «Уралом», ничьей в Москве со «Спартаком» — избавил «Ахмат» от этих проблем. Но это оказалось временным эмоциональным всплеском. Во второй половине осени случилась пятиматчевая серия из поражений, и боли старта сезона, к которым команда морально была не готова, вернулись.

Тренер пытался поставить свою игру, которая была совершенно иной, чем у ее предшественника. Тут возникает важная для футбола тема — назначения тренеров с совершенно разными концепциями одного за другим. Для игроков такая глобальная смена требований очень сложна. Как сложна она и для тренера, которому приходится не корректировать, а менять буквально все.

Ромащенко это не удалось. Но не уверен, что многие бы в такой ситуации преуспели. Это тоже вечный спор — надо ли тренеру исходить исключительно из своей концепции игры и подбирать футболистов, исходя из нее, или же подстраиваться под игроков, которые есть в его распоряжении? Успешных представителей и той и другой концепции хватает — к первой, например, относится Пеп Гвардиола в мировом масштабе и Олег Романцев в российском, ко второй — Карло Анчелотти в «космосе» и Юрий Семин на «земле».

В «Ахмате» знали пожелания Ромащенко по доукомплектованию зимой и очень хотели их выполнить — об отношениях тренера и боссов клуба не слышал вообще ничего плохого. Тренеру нужны были в первую очередь полузащитники-созидатели и форварды. Но ни с одним из вариантов, которые рассматривались, в итоге не срослось — не стоит забывать, что клуб из Грозного (наряду с ЦСКА) находится под самым жестким из команд РПЛ уровнем международных санкций, и ему приходится предпринимать невероятные ухищрения, чтобы заполучить кого-то серьезного из-за рубежа. В зимнее трансферное окно сделать это не удалось.

Весна тем не менее началась для «Ахмата» оптимистично — домашней победой над «Уралом». До того в первенстве было еще три тура без поражений — ничья в Оренбурге, домашняя победа над «Спартаком» (с которым у экс-полузащитника красно-белых Ромащенко в этом сезоне положительный баланс — ничья в Тушине и выигрыш дома), мирный исход с «Ростовом». И, если исходить из игры, после этой четырехматчевой беспроигрышной серии «Ахмат» как минимум не должен был проигрывать «Динамо».

Но свои моменты команда не использовала и проиграла. Затем минимально уступила «Рубину» — и вот теперь на Кубок «Оренбургу». Три поражения подряд. С закольцовкой судьбы — началась-то история Ромащенко в «Ахмате» именно с победы в гостях над «Оренбургом», когда Бернард Бериша забил «ножницами» и исполнил около тогдашнего главного тренера соперника Иржи Ярошика такой же обряд празднования, как и несколькими месяцами позже в подкате рядом с Гильермо Абаскалем. Разница только в том, что флегматичный чех на это никак не среагировал, и скандала не случилось. В отличие от истории со спартаковским испанцем.

Еще во время мартовского перерыва на сборные все для Ромащенко казалось спокойно, но в футболе все меняется стремительно. И вот после вылета из Кубка, турнира заведомо эмоционального, — отставка, точнее, расставание по соглашению сторон. Хотя команда формально находилась вне зоны вылета, занимая 12-е место. Но у 13-го и 14-го, «Урала» и «Оренбурга» — те же 20 очков. А у «Факела», стоящего над «Ахматом», — 26.

Нет, Ромащенко не сдался и не ушел сам. И клуб не разгневался и его не выгнал. Просто они совместно решили, что лучший выход из кризиса в сложившейся ситуации — именно такой. Не стал бы исключать, что когда-нибудь пути-дорожки их еще и сойдутся. Это ведь тоже был не первый, а второй раз — в первой половине 2010-х он помогал в Грозном Черчесову, и работали тогда еще в «Тереке» те же руководители.

Магомед Адиев. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Адиев в сложившейся ситуации — идеальный вариант для «Ахмата»

Если сбудутся все инсайды о назначении в «Ахмат» — до конца сезона временном — главного тренера сборной Казахстана Магомеда Адиева на условиях совмещения, то это будет более чем логично. Удивительно скорее то, что самому известному сейчас тренеру родом из Чечни, чеченцу по национальности, пока не выпадало шанса возглавить родную команду.

«Скажу это с большим сожалением, но уже нет такой мечты, — говорил мне Адиев в прошлом году. — Хотя когда-то это была мечта детства. В свое время мой руководитель в Нижнем Новгороде Алексей Гойхман просто заставил меня пойти на тренерские курсы, хотя я не видел себя тренером. И с того дня, как я стал учиться в ВШТ, мечтал, что в один прекрасный день это случится — я возглавлю свой родной клуб, который в свое время тренировал мой отец.

Я вырос в этом клубе, пропитан им. Единственная эмблема, которую я, будучи футболистом, поцеловал, — это эмблема «Терека». Но с тех пор стал старше, поутихли эмоции. Долгое время работал во второй лиге, в молодежном футболе. Сам футбол — что во второй, что в премьер-лиге — примерно одинаков, только уровень специалистов разный. Когда я достиг определенного возраста, не получив того, о чем мечтал, убрал это из головы и сказал себе: «Иди туда, куда ведет твой путь, куда ведет Всевышний». И сейчас горжусь, что я тренер сборной Казахстана. Не знаю, куда приведет завтрашний день. И одинаково достойно приму то, возглавлю или не возглавлю «Ахмат».

Даст Бог — возглавит. И удачи ему! Уровень его мотивации очевиден. Как он умеет заражать ею команду — все видели недавно в сборной Казахстана, с которой он был довольно близок к чуду — попаданию на Евро. Выход в стыки с такой командой, если даже посмотреть на ее предыдущие результаты, — достижение невообразимое.

У Ромащенко же, понятно, еще не было времени подумать, что делать дальше. 14 лет до «Ахмата» он в семи командах был первым помощником Черчесова, но стремился вернуться к самостоятельной работе. И от этой идеи сейчас, естественно, не откажется.

Но теперь он освободился — а его бывший босс наверняка скоро получит хорошую работу: пауза выдержана серьезная, новое престижное назначение бывшего главного тренера сборной России назрело и до конца июня наверняка состоится. Воссоединение со своим первым помощником в этом случае выглядит более чем логичным.

Вскоре после назначения в «Ахмат» я в интервью «СЭ» спрашивал Ромащенко, допускает ли он, что снова станет ассистентом — будь то у Черчесова или кого-то другого. Специалист, который от факта назначения не вознесся до небес, ответил: «Никогда не говори «никогда». Я не чураюсь какой-либо работы. Не вижу ничего зазорного в работе ассистентом — почему бы не пойти на нее, когда тренер, которого ты хорошо понимаешь, нуждается в твоей помощи?»

Вряд ли ошибусь, если предположу, что скоро такая помощь потребуется.