«Лукаку в Россию не отпустил отец, а за Фалькао просили 60 миллионов». Интервью экс-спортдиректора «Рубина»

«СЭ» поговорил с Мухсином Мухамадиевым — о сорвавшихся трансферах, конфликте с Бердыевым и премиальных.

Мухсин Мухамадиев с 2008 по 2012 год был спортивным директором «Рубина», который проводил лучшее время в истории: брал два золота подряд, обыгрывал «Барселону» в Лиге чемпионов и побеждал в Кубке России.

Летом 2012-го — после победы в Кубке, а также ухода президента «Рубина» Дмитрия Самаренкова — Мухамадиев внезапно покинул Казань и возглавил сборную Таджикистана.

В интервью «СЭ» менеджер рассказал о причинах ухода, конфликте с Бердыевым, сорвавшихся переходах и о том, почему «Рубин» после него на несколько лет стал середняком чемпионата.

«Никогда не видел Бердыева таким счастливым, как после первого чемпионства «Рубина»

— О времени в «Рубине» у меня только хорошие воспоминания, — говорит Мухамадиев. — Был такой сумасшедший коллектив, каждый дополнял друг друга, все были очень дружны. Может быть, в этом был секрет успеха чемпионской команды. Бердыеву удалось создать великолепный коллектив, где все понимали друг друга с полуслова. Случались рабочие моменты, без них никуда. Но в целом я с удовольствием вспоминаю то время.

— Как вы оказались в «Рубине»?

— Мы знакомы с Курбаном Бекиевичем еще с тех времен, когда были футболистами. Он был очень известным игроком и я, конечно, его знал. Когда я начал играть, он уже заканчивал. Заочно мы друг друга знали. Но близко начали общаться, когда он работал тренером в Турции в «Генчлербирлиги», а я играл за «Анкарагюджю». Мы дружили семьями. Очень часто ходили друг к другу в гости, вместе проводили время. Затем он уехал, но мы поддерживали связь.

В 2008 году его приглашение в «Рубин» было неожиданным. Я тогда работал главным тренером в «Витязе», а в конце апреля ушел из клуба. И Курбан Бекиевич узнал об этом, пригласил в Казань, где освободилась вакансия спортивного директора. Я тогда находился в Ташкенте, разговаривал с президентом местного «Локомотива» о переходе. А потом позвонил Бердыев и я решил, что выберу «Рубин». В «Локо» поняли, что «Рубин» — это другой уровень.

— В создании первой чемпионской команды успели поучаствовать?

— Все-таки ту чемпионскую команду собирал Сайманов с Бердыевым. А в 2009-м — да, участвовал. В 2008-м году команда в принципе была укомплектована, а в 2009-м вернулся Домингес, пришел Навас. Коллектив был шикарный. Все очень быстро нашли общий язык.

— Кто был лидером команды?

— Семак. А душой раздевалки — Ансальди. Он постоянно заводил игроков, шутил. Навас тоже. Такой коллектив был, как будто играли им уже лет пять.

Мухсин Мухамадиев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Были конфликты? Рассказывали, что как-то Бердыев выгонял Милошевича прямо с тренировки.

— Нет, Саво — один из самых великолепных игроков, кто был в клубе. Он и в раздевалке, и вне ее вел себя как настоящий профессионал. Не попадал в состав, но никак не показывал, что был недоволен. Самое сложное, когда опытный звездный игрок не попадает в состав и зачастую из-за этого возникают конфликтные ситуации. Но с Милошевичем такого не было.

Обычно кто не играет, на следующий день после матча тренируются — и Саво показывал такое рвение молодым, что всем было понятно, как надо работать. Благодаря этому терпению он и забил «золотой» гол.

— После того чемпионства Бердыев танцевал, улыбался, радовался как никогда. Вы прежде и после видели его таким?

— Нет, никогда не видел. Видимо, были такие эмоции из-за первого чемпионства, тем более что мы сделали это с командой не из Москвы и Санкт-Петербурга — этого дорого стоит. Хотя перед сезоном такой задачи не было, но аппетит приходит во время еды, и мы по ходу сезона стремились к «золоту».

— Перед игрой в Барселоне в 2009-м год у вас был спор с Бердыевым. Расскажете?

— Когда мы вышли на «Ноу Камп» на предыгровую тренировку, то подошли к центральному кругу и осматривали арену. Пока команда разминалась, я сказал Бердыеву: «Если с центра поля попаду с первой попытки, то мы обыграем «Барселону». И я попал точно в ворота ударом верхом, по воздуху. Это было для интереса, ради шутки. Но в итоге так и получилось — мы выиграли!

Это было невероятно, незабываемый вечер! Хотя на тот момент у «Барселоны» была лучшая команда, на пике.

— Помните, как в «Барсе» отреагировали на поражение от какого-то «Рубина»?

— Они вообще не понимали, что произошло, как такое возможно. Но когда мы их обыграли, они нас запомнили и знали, где находится Казань. Отношение поменялось — даже на одних испанских сборах предоставили нам небольшой стадион в Барселоне, уважительно отнеслись.

— В клубе рассказывали, что многие после чемпионства могли купить машины, квартиры, потому что были солидные премиальные. Реально так?

— Премиальные действительно были хорошие. Сейчас тяжело вспомнить, какие именно это были суммы. Но никого не обидели.

«На сборах могли с Бердыевым полдня играть в шахматы. Он их очень любит»

— Вы были очень близки с Бердыевым. Расскажите, какой он в жизни?

— На людях он очень замкнутый, закрытый, немногословный. А среди своих — нормальный: и пошутить мог, и историю рассказать. Помню, как на сборах мы постоянно играли в шахматы, когда было свободное время. Было много партий — играли примерно на равных. Он очень любит шахматы, как и я. В команде мало кто играл, мы могли полдня играть и даже не заметить, как время летит. Или вечером начать и засидеться до поздней ночи.

— Суеверия Бердыева: автобус не должен сдавать назад, запрещен 13-й номер. Как к этому относились в клубе?

— Такие ситуации бывали. У него свои внутренние порядки, в которые Бердыев верил. Все старались это соблюдать.

— А если матч 13-го числа?

— Не помню таких ситуаций, но мы не переносили матчи, это было невозможно.

— Рыжиков рассказывал, что как-то в гостевую раздевалку якобы запускали крысу. Это правда?

— Нет, конечно! Это фэйк, никогда такого не было. Придумал кто-то. У нас ведь был хороший менеджмент: великолепный генеральный директор Голов, старожил клуба. Или начальник команды Александр Айбатов — настоящий профессионал. Такое было невозможно.

— Насколько штаб и окружение Бердыева повлияли на успехи «Рубина»?

— У помощников было большое влияние, и Курбан Бекиевич прислушивался к каждому из них. Это был очень сильный штаб специалистов: Виталий Кафанов, Александр Мацюра, Павел Петрович Черепанов, Якуб Хаджиевич Уразсахатов.

Сейчас Виталий Кафанов работает в сборной России — это как раз показывает, какого уровня специалисты работали в том «Рубине». Меня вообще не удивляют его успехи, он — фанат вратарского ремесла, а таких очень мало. Он пишет книги, снимает фильмы об этом, собирал конференции. Кафанов просто перезагрузил школу вратарей, его вклад неоценим. При этом Виталий Витальевич очень простой в общении и поведении, просто золотой человек. Очень уважаю его, мы по-прежнему на связи.

«Был конфликт с Бердыевым. Решил, что не готов продолжить работу в клубе»

— Правда, что в 2012 году вы покинули клуб из-за разлада с Бердыевым?

— Действительно, у нас с Курбаном Бекиевичем было недопонимание. Думаю, не совсем правильно говорить о конфликтах. Такое случается в работе и это нормальный рабочий процесс. Но в той ситуации я для себя решил, что не готов продолжать работу в «Рубине».

Известно, что тогда у Бердыева были непростые отношения и с президентом клуба Дмитрием Самаренкиным. Хотя с его приходом «Рубин» мог многое завоевать, побороться за медали и трофеи. Жаль, что у них не получилось найти связь.

Футболисты «Рубина» празднуют чемпионство.

— Как думаете, почему?

— Наверное, им не удавалось прийти к общему мнению по каким-то вопросам. Дмитрий Анатольевич хотел найти компромисс, но у Курбана Бекиевича было свое видение ситуации.

В тот период мы выиграли Кубок России — один из последних значимых трофеев «Рубина». Считаю, что вклад Дмитрия Самаренкина в успехи той команды не до конца оценили, с ним клуб мог достигнуть гораздо большего. Дмитрий Анатольевич при этом успешно работал в хоккее с мячом, с ним команда «Динамо-Казань» выиграла несколько титулов, а сборная России, где он работал генеральным менеджером, стала чемпионом мира — эти достижения говорят о многом.

— Вы ведь очень близко общались с Бердыевым. Как так вышло, что сейчас не общаетесь?

— Уже десять лет не общаемся — так бывает в жизни. Да, у нас были близкие отношения, в произошедшем не было моей вины, поэтому я спокойно себя чувствую.

— А что произошло, расскажете?

— Как-нибудь позже, не сейчас.

— С 2013-го «Рубин» начал падение и в итоге развалился, стал середняком. Кто виноват?

— На тот момент я уже не работал в клубе, поэтому мне сложно говорить. Думаю, что были проблемы, одна из которых — модель управления клубом. Все решения были сконцентрированы в руках Курбана Бекиевича, что сложно при всем его таланте.

— Нельзя в одиночку контролировать весь клуб?

— Конечно! С 2008-го по 2012-й год «Рубин» был на пике. Удивительно, что произошел такой спад.

«Хотели подписать в «Рубин» 17-летнего Лукаку, но его отец хотел в Англию»

— Бердыев рассказывал, что «Рубин» в свое время следил за Робиньо и Ди Марией. Были на вашей памяти будущие звезды, кого не решились подписать?

— Да мы всех смотрели, даже хотели подписать 17-летнего Лукаку из «Андерлехта», нам нужен был нападающий. Мы с главой селекционной службы Федоровым ездили смотреть его и Буссуфу. Его агентом был отец — он сказал, что хочет, чтобы Ромелу играл только в Англии. У нас был конкретный интерес, мы бы с удовольствием его взяли.

Много таких примеров: кто-то не хотел ехать, кто-то просил завышенную зарплату, кого-то клуб не отпускал или просил космические отступные. Мы, например, спрашивали у «Порту» о возможности купить Радамеля Фалькао. Я лично разговаривал с президентом клуба, который запросил за колумбийца 60 миллионов евро. Ну как мы его возьмем за такие деньги?

— Почему «Рубин» упустил Думбия в ЦСКА?

— Я провел в Швейцарии целый день в переговорах с «Янг Бойз», с президентом и агентами. Не мог понять, почему они не соглашались на наши условия. Это был самый неприятный эпизод в моей карьере.

— В чем была проблема?

— Мы начинали с 7 миллионов евро отступных и дошли до 15 миллионов. Но они ни в какую не соглашались. Не понимал, почему. Оказывается, швейцарцы до этого уже все обсудили с ЦСКА — нас чуть-чуть опередили. Они завышали цену, конкретики не было. Весь день пришлось потратить на то, чтобы понять, чего они хотят. В итоге в ЦСКА они продали Думбия дешевле, чем предлагал «Рубин».

Вроде бы они хотели согласиться на трансфер в «Рубин», но в последний момент отказывались. Может быть, уже была договоренность с ЦСКА и они сомневались, не продешевили ли.

— Кого ещё из звезд хотели привезти в Казань?

— Не секрет, что «Рубин» интересовался Ди Натале, мы вели переговоры. Это был 2010-й год перед чемпионатом мира, я встречался с игроком лично. И он был готов к переходу, попросил, чтобы за ним прислали самолет. Они уезжали на чемпионат мира, я чудом встретился с ним, с агентами.

— Реально было забрать его в Казань?

— Реально вполне, у него было желание. Но в последний момент передумали руководители «Удинезе». Когда вели переговоры, то была договоренность, что после чемпионата мира мы привезем его в Казань, чтобы показать город, условия; чтобы супруга увидела, где они будут жить. И дальше после этого визита мы должны были принять решение. Но в итоге после турнира клуб отказался от дальнейших переговоров, не отпустил игрока в Казань. Ди Натале в итоге так и закончил карьеру в «Удинезе».

— Правда, что ещё пытались подписать Квальяреллу?

— Да, это правда. Мы раз пять ездили в Италию его смотреть. Но он сам не захотел ехать в Россию.

Ромелу Лукаку. Фото Getty Images

«Ценник за Эдуардо пугал. Думаю, Бердыев сожалел из-за трансфера»

— Бердыев считал, что Карлос Эдуардо мог стать игроком, который бы перестроил игру «Рубина» с акцентом на атаку, на другой стиль. Его травма и такая провальная карьера — почему так произошло?

— Этот трансфер — решение Курбана Бекиевича, он его очень хотел.

— Ценник в клубе никого не испугал?

— Испугал, конечно. Это был большой риск. Но речь шла о трансфере несколькими траншами. Надо признать, что «Хоффенхайм» с нами был не до конца честен. Во время обследования они предоставили не все медицинские данные. У него была такая травма, что её очень сложно обнаружить. Тяжело найти это на мониторе и увидеть проблему.

Это сегодня более современные технологии и аппаратура позволяют качественно и почти без ошибок провести медобследование спортсмена. Даже сейчас бывают промахи, не все находят. А в то время, десять лет назад, было еще сложнее. Но Карлос тогда был перспективным игроком с большим будущим, с потенциалом для большой карьеры. Если бы не та травма, он бы стал очень серьезным футболистом.

— Как в клубе отреагировали на то, что игрок за 20 миллионов евро выбыл на очень долгий срок?

— Конечно, руководство нервничало, ведь потратили такие деньги. Думаю, были претензии к менеджменту «Рубина», что трансфер себя не оправдал.

— Бердыев не пожалел?

— Думаю, что было такое. Это были большие деньги.

— Трансфер Мартинса — тоже разочарование?

— Это тоже очень хороший игрок. На него также были большие надежды, ожидания от его игры. В принципе он нам отчасти помог. Но он пришел к нам уже в возрасте. Был бы моложе, проявил бы себя лучше.

Карлос Эдуардо. Фото Александр Волгин

«Семак хотел закончить карьеру в Казани. В последний момент Бердыев решил, что он уйдет в «Зенит»

— Ваш самый удачный трансфер?

— Переход Романа Еременко из киевского «Динамо». Я ездил в Киев на переговоры к Суркису — было очень сложно. «Динамо» поставило нас в такие рамки, что невозможно было подписать игрока. Обычно оплата за трансфер производится несколькими траншами, но Киев просил сразу больше половины всей суммы. В итоге все же смогли договориться.

— Предложение от «Зенита» по Бухарову и Семаку — самое роскошное в то время для «Рубина»?

— Да, конечно. Но мы очень не хотели отпускать Семака. Когда были конкретные переговоры по Сергею, все в клубе были против. И знаю, что изначально он хотел остаться в Казани и закончить карьеру именно в «Рубине». Ему нравился город и клуб. В последний момент Бердыев решил, что Семак тоже перейдет в «Зенит» с Бухаровым и согласился на предложение.

— 20 миллионов евро за Бухарова — это удача?

— Конечно, ведь на тот момент продать игрока за такие деньги — это было шикарно для клуба.

— Самый недооцененный игрок чемпионского «Рубина»?

— Думаю, Рязанцев был недооценен. Потенциал у него был очень хороший. Считаю, он не до конца себя реализовал.

— Кто ваш самый любимый игрок «Рубина»?

— Мне все игроки дороги, каждый из них профессионал. Наверное, особенно могу выделить Рыжикова, Домингеса и Карадениза. Сергей — вратарь, он как сапер: любое его неправильное действие приводит к печальным последствиям. Знаю, как Рыжиков работал, как Кафанов им занимался, зная его трудолюбие и простоту — это все мне импонировало. За счет характера и желания он достиг таких высот.

— Когда Рыжикова позвали в «Спартак», не боялись потерять лучшего вратаря в истории клуба?

— Тогда на 90% он был близок к переходу, и было очень трудно его удержать в Казани. Спустя много лет я задумываюсь, правильно ли мы поступили тогда. Может быть, стоило отпустить его в «Спартак», ведь это была его мечта. Нужно было дать ему попробовать себя на таком уровне. Интересно, как бы сложилась его карьера, если бы мы его отпустили.

— Самый эффективный трансфер того «Рубина» при вас?

— До меня — это Семак, Нобоа, Карадениз, Рыжиков и Ансальди, а при мне — Навас, Домингес, Еременко. Чори — одно из лучших возвращений. Он стал лучшим игроком сезона во втором чемпионском сезоне.

— Насколько тяжело было отпускать Домингеса после феноменального сезона в 2009 году?

— Да, это было для нас проблемой. Мы были готовы пойти на любые условия, дать любую зарплату. И он это знал. Но Чори хотел в Испанию. Мы долго с ним разговаривали, уговаривали, но он ни в какую не хотел оставаться в России. Думаю, супруга повлияла на него сильно. Семья хотела жить в Испании. Мы такие шикарные условия ему предлагали, но не помогло. Это была большая потеря.

«В чемпионские годы в «Рубине» были одни из самых маленьких премиальных в лиге»

— Какие у вас отношения с Саймановым?

— Мы всегда были на связи, он мне очень помогал. Могу о нем сказать только самое лучшее, многому у него учился. Для него не было непреодолимых вещей. Что поражает: вроде все плохо, ничего не получается и нет шансов, но он всегда говорил: «Да это все ерунда!» Его оптимизм и жизнелюбие, вера, что любую проблему можно решить — это всегда меня поражало.

— Как у него возникла такая связь с Бердыевым, ведь они очень отличаются? Две противоположности: один замкнутый типичный интроверт, другой — открытый, общительный.

— Думаю, сначала им было тяжело, но потом нашли общий язык, потому что оба профессионалы. Это плюс и минус — они сошлись, дополняли друг друга. Поэтому у них возник такой симбиоз.

— Радик Шаймиев был в те годы главным фанатом «Рубина», постоянно посещал матчи. Насколько помогала его поддержка?

— Своей любовью к «Рубину» он, конечно, показывал, как надо поддерживать команду. Это было важно для наших побед. Он и Рустам Нургалиевич Минниханов очень поддерживали клуб.

— Шаймиев часто приходил в раздевалку?

— Не так часто, но бывало. После поражений он не приходил, а после побед — да, такое бывало.

— Было такое, что Шаймиев на радостях мог объявить о двойных премиальных?

— Нет, это в основном было при президенте Гусеве. Когда он заходил в раздевалку, то ему после больших побед игроки часто кричали: «Давай двойные!» И ему ничего не оставалось делать, кроме как премировать.

— Сегодня в клубе нет премиальных. Насколько это влияет на настрой, мотивацию?

— Конечно, это влияет. Когда игрок понимает, что после победы получит деньги — это серьезная мотивация. В «Рубине» просто сейчас нет таких финансовых возможностей, да и в целом не многие клубы РПЛ сегодня это практикуют. Чаще делают выплаты за итоговый результат.

— Какими тогда были премиальные?

— Думаю, это были не большие суммы — намного меньше, чем в «Зените» и в московских клубах. В районе 5 тысяч долларов за победу. В то время это были самые низкие премии в лиге. Думаю, мы были на пятом месте с конца. И все равно это работало.

Мухсин Мухамадиев и Курбан Бердыев. Фото Алексей Иванов, —

«Ни у кого в РПЛ нет шансов остановить этот «Зенит»

— За кем сегодня вам нравится следить в России?

— Очень нравятся «Крылья Советов»: стиль их игры, система. Импонирует, как Осинькин работает с командой, его стратегия. Мне близки его идеи. С большой симпатией отношусь к этой команде.

— Кто разочаровывает?

— Немного «Спартак». Непонятно, во что команда играет. Бывают хорошие матчи, затем провальные. Нет стабильности.

— Как вам новый «Рубин»?

— Неплохо начали сезон, неплохо играли. Но потом перестало получаться, пошли травмы, потери. И очень много очков потеряли. Сейчас они не в очень хорошем состоянии.

— Нынешний «Рубин» со Слуцким и Саймановым способен в ближайшие годы решать большие задачи? Или для этого нужен другой уровень бюджета, как в чемпионские годы?

— Конечно, в первую очередь нужны финансовые условия, чтобы ставить какие-то серьезные цели. Если есть ресурсы, ты можешь купить классного футболиста, а если нет, то очень сложно комплектовать команду под задачи. Сейчас тяжело окупить большие затраты на трансферы. Это бизнес-проект, при котором тяжело выйти в плюс. Поэтому чаще всего выбирают модель, когда раскрывают молодых игроков и продают дороже.

— В целом в РПЛ уже все ясно: «Зенит» — чемпион?

— Да, ни у кого и близко нет шансов их остановить.

— Вы видели Семака игроком, капитаном «Рубина» и сборной. Ожидали, что он сделает такую тренерскую карьеру?

— Если честно, не ожидал. Не видел в нем таких задатков. Никто не думал, что он в ближайшем будущем станет тренером. Если бы я сказал, что знал, то это будет обманом. Сергей — молодец. Я рад, что он добился таких успехов.

— До лета 2020-го вы работали в узбекистанском «Бухаре», а последний год — без клуба. Какие у вас планы?

— Хочется заниматься тренерской работой. Мне по душе тренерство, хотя опыт в «Рубине» в качестве спортивного директора — мне и эта роль очень нравилась. Такая же ответственная должность, как и тренерская. И слава богу, я справился. В тот период мы многое выиграли, и я горжусь своим вкладом в эти победы.

Сейчас смотрю много футбола. Чемпионат России, еврокубки, сборные — все просматриваю. Недавно был на родине в Таджикистане, где я являюсь советником Федерации футбола.

Я работал в «Истиклоле» как тренер и выходил в финал кубка АФК — это большое достижение. Это как Кубок УЕФА в Европе, только в Азии. И мы там на протяжении 10 матчей не проигрывали никому — только в финале. В итоге заняли второе место.

А ранее в «Ордабасы» мы дважды заняли четвертое место в чемпионате Казахстана, а также участвовали в квалификации Лиги Европы.

— Скучаете по работе в футболе?

— Скучаю, конечно. Это призвание жизни. И я надеюсь, что скоро вернусь к более активной работе. Сейчас будет межсезонье, кое-какие предложения есть и из России. Спортивная карьера — сложная дорога, и у каждого свой путь.