Обозреватель «СЭ» — о способах привлечения болельщиков на трибуны

Дмитрий Иванов верно рассуждает в своей колонке: Fan ID нужно развернуть на пользу футболу. Внедрение системы неизбежно. Как бы ни протестовали фанаты, какие бы баннеры ни вывешивали и паблики в соцсетях ни создавали. Можно сколько угодно быть Against modern football, за старый добрый олдскул, но это никак не остановит коммерциализации, наступления высоких технологий и новых требований по безопасности. В Англии в 80-е тоже многие были «эгейнст», но им перекрыли кислород. Тот, кто негодовал и сопротивлялся, остался вне пределов стадионов. Остальные приняли правила игры.

Понятно, что против Fan ID в первую очередь высказываются любители похулиганить и выплеснуть на трибунах накопившуюся негативную энергию. Теперь после одного зажженного файера можно будет на пару лет потерять право посещения футбола. Но кто платит, тот и заказывает музыку. А клубам нужны в первую очередь обеспеченные болельщики, средний класс и заполненные семейные сектора. Которые не хотят видеть агрессии, подвергать риску здоровье — свое и родных — при походе на матчи. Те, кто как раз за modern football, пусть и не растягивают об этом баннеров.

Нельзя сказать, что мы пришли к Fan ID как-то резко. Креслопады на стадионах, полив фанатов из водометов, массовые драки — это даже не вчерашний, а позавчерашний день. Переместившиеся с трибун в город мордобои стенка на стенку тоже ушли в прошлое. В этом плане Евро-2016 многие рассматривали как последнюю гастроль, понимая, что к ЧМ-2018 гайки закрутят окончательно, чтобы турнир прошел в спокойной атмосфере. И это действительно удалось, к радости организаторов и приехавших в Россию гостей.

Кайфовало также подавляющее большинство наших сограждан, ведь было не опасно и сурово, а весело и дружелюбно. Такую же атмосферу хотят и на играх РПЛ. С весенней части сезона Fan ID вводится по желанию, а с лета становится обязательным.

Негатив по отношению к Fan ID может быть у довольно узкой прослойки. В том числе и среди фанатов за воротами большинство приходит просто поддерживать свою команду, не планируя зажигать файеры, стрелять из ракетниц или бить кому-то физиономию. О центральных секторах и не говорю.

Да, кого-то может отпугивать процедура оформления Fan ID, но тут Иванов логично рассуждает, что неудобство единовременного оформления надо перекрыть программой лояльности, скидками и прочими заманухами. Чтобы овчинка для болельщиков стоила выделки.

А вот в чем не соглашусь с нашим колумнистом, так это в том, кому играть главенствующую роль в процессе. Нет, активность РФС и РПЛ по привлечению болельщиков, несомненна, была бы кстати. Но пока это все же из области утопии.

Премьер-лига, скажем, и так с трудом сводит концы с концами. В целях экономии РПЛ переезжает в новый, более скромный офис. Штат позволяет заниматься лишь самыми неотложными вопросами. В отделе по безопасности и работе с болельщиками во главе с Александром Мейтиным в общей сложности три человека. И все они заточены на предотвращение правонарушений. Шесть сотрудников коммерческого отдела занимаются отношениями со спонсорами. Так что для популяризации сама лига способна делать только одно — весело и бодро вести соцсети, повышая лояльность аудитории.

На все остальное нужно дополнительное финансирование. А где его взять? Лига в первую очередь живет на взносы от клубов, а те и без того не слишком довольны величиной ежегодных сборов, хотели бы уменьшения бремени.

Примерно та же ситуация и с РФС. Там, правда, мощности побольше, но они уходят на то, чтобы работать с болельщиками сборной — флагмана нашего футбола. И, на мой взгляд, проект «Наши парни» с этим справляется успешно. Матч-дэи в городах, где выступает национальная команда, пользуются большим спросом, заметны и другие активности.

Кроме того, как мне пояснили в РПЛ, руководящие структуры вряд ли могут определять за клубы, какую программу лояльности им претворять в жизнь. Очевидно, что в Екатеринбурге она одна, а в Питере — совсем другая. Здесь трудно выработать централизованный подход.

Вот и получается, что нагрузка по внедрению Fan-ID ложится на плечи клубов.

1) Они лучше знают особенности своих болельщиков, их желания и болевые точки.

2) Имеют широкую линейку предложений, на что можно потратить бонусы или сделать скидки. В первую очередь речь о клубном мерче, билетах и абонементах.

3) Многие клубы уже имеют базы данных болельщиков и программы лояльности, отслеживают каждого приходящего на трибуны, так что им нужна лишь небольшая донастройка с учетом внедрения Fan ID. Для РФС или РПЛ собрать что-то подобное по всей премьер-лиге стало бы сложнейшей задачей, требующей серьезных ресурсов. А сроки внедрения системы, как обычно, кратчайшие — с лета она уже должна работать.

Хотя понятно, что у каждого члена РПЛ свой подход.

Реалии таковы, что бедные команды не имеют в своей структуре ни одного человека, который бы целенаправленно занимался привлечением людей на трибуны. Нет на какие-то серьезные акции и свободных средств. Поэтому действуют по старинке: пресс-служба размещает на своих ресурсах пост с призывом прийти на стадион, а также разыгрывает пару бесплатных билетов. Дешево и сердито.

Топы же справляются неплохо. Одни — своей игрой и новыми стадионами, как «Краснодар» и «Ростов». Другие, как «Зенит», — не только результатами, но и мощными маркетинговыми ходами. Так что трибуны заполняются прилично. Традиционно популярен «Спартак», серьезные шаги в последние годы делают ЦСКА, «Локомотив» и «Динамо». До пандемии показатели у них были не блестящими, но лучше, чем пятилетней давности.

Скажем, Илья Геркус, едва возглавив «Локо», на неформальной встрече в редакции «СЭ» рассказал, что самая главная задача — не первое место, а возвращение зрителей в Черкизово. Прогресс оказался заметен невооруженным глазом. Так что даже скандальный период Василия Кикнадзе не вернул посещаемость к скромным показателям при Ольге Смородской.

Все лучше заполнялась «ВЭБ Арена», а в «Динамо», знаю, уделяют этому аспекту огромное внимание. Пустующей новую «ВТБ Арену» акционеры ни в коем случае видеть не хотят.

Впрочем, полноценно работать в этом направлении клубы РПЛ смогут только после снятия всех ограничений из-за ковида. И тогда, будем надеяться, им удастся сделать из Fan ID не своего противника, который отпугнет людей, а союзника. Инструмент, способный обеспечить безопасность, а в перспективе упростить проход на трибуны (законопослушного зрителя можно досматривать менее тщательно). При этом клубы в своих же интересах должны разработать привлекательные программы лояльности, накопления бонусов и скидок. Привнеся элемент не только финансовой выгоды, но и игры.