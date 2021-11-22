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Хачатурянц единогласно избран президентом РПЛ

13:00
Ашот Хачатурянц. Фото Telegram-канал РПЛ
Ашот Хачатурянц. Фото Telegram-канал РПЛ
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22 ноября на общем собрании Тинькофф РПЛ состоялись выборы президента лиги. Участники собрания единогласно проголосовали за избрание исполнявшего обязанности президента Ашота Хачатурянца, который был единственным зарегистрированным кандидатом, сообщает Telegram-канал лиги.

Хачатурянц избран новым президентом РПЛ сроком на пять лет. Он сменил на этом посту Сергея Прядкина, который руководил лигой с 2007 по 2021 год.

Таким образом, Хачатурянц стал седьмым руководителем в истории РПЛ. Ранее этот пост занимали Прядкин, Виталий Мутко, Виталий Филатов, Евгений Гинер, Юрий Заварзин, а также Михаил Воронцов.

Напомним, что ранее Хачатурянц занимал должность главы департамента и инспектирования Российского футбольного союза.

Дополнительная информация:

https://t.me/premierliga/2767

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Карен Саркисян все материалы автора

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