Хачатурянц единогласно избран президентом РПЛ
13:00
22 ноября на общем собрании Тинькофф РПЛ состоялись выборы президента лиги. Участники собрания единогласно проголосовали за избрание исполнявшего обязанности президента Ашота Хачатурянца, который был единственным зарегистрированным кандидатом, сообщает Telegram-канал лиги.
Хачатурянц избран новым президентом РПЛ сроком на пять лет. Он сменил на этом посту Сергея Прядкина, который руководил лигой с 2007 по 2021 год.
Таким образом, Хачатурянц стал седьмым руководителем в истории РПЛ. Ранее этот пост занимали Прядкин, Виталий Мутко, Виталий Филатов, Евгений Гинер, Юрий Заварзин, а также Михаил Воронцов.
Напомним, что ранее Хачатурянц занимал должность главы департамента и инспектирования Российского футбольного союза.
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