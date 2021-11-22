Хачатурянц единогласно избран президентом РПЛ

22 ноября на общем собрании Тинькофф РПЛ состоялись выборы президента лиги. Участники собрания единогласно проголосовали за избрание исполнявшего обязанности президента Ашота Хачатурянца, который был единственным зарегистрированным кандидатом, сообщает Telegram-канал лиги.

Хачатурянц избран новым президентом РПЛ сроком на пять лет. Он сменил на этом посту Сергея Прядкина, который руководил лигой с 2007 по 2021 год.

Таким образом, Хачатурянц стал седьмым руководителем в истории РПЛ. Ранее этот пост занимали Прядкин, Виталий Мутко, Виталий Филатов, Евгений Гинер, Юрий Заварзин, а также Михаил Воронцов.

Напомним, что ранее Хачатурянц занимал должность главы департамента и инспектирования Российского футбольного союза.