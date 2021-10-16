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Дзюба забил 100-й гол за «Зенит» и повторил рекорд Веретенникова

Кирилл Бурдаков
Кирилл Бурдаков
Корреспондент
16 октября, 17:20
16 октября. Тула. «Арсенал» — «Зенит» — 2:1. Радость Артема Дзюбы после гола. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит» Лучшие бомбардиры в истории «Зенита». Лучшие бомбардиры в истории чемпионата России. Голы Артема Дзюбы по сезонам чемпионата России.
16 октября. Тула. «Арсенал» — «Зенит» — 2:1. Радость Артема Дзюбы после гола. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Артем Дзюба сравнял счет в концовке матча 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала» (1:2) и забил 100-й гол за «Зенит».
Арсенал Т — Зенит

33-летний форвард стал всего третьим футболистом в истории питерского клуба, которому удалось достичь юбилейной отметки.

Чаще Дзюбы в сине-бело-голубой форме отличались только Александр Кержаков (163) и Владимир Кулик, 70 процентов голов которого пришлись на матчи второго по рангу российского дивизиона.

По результативности в высшей лиге Дзюба обошел легенду 1950-1970-х Льва Бурчалкина, до рекорда Кержакова ему остается 41 мяч.

Лучшие бомбардиры в истории «Зенита».
Лучшие бомбардиры в истории «Зенита».

А вот другой, гораздо более значимый рекорд Дзюба уже повторил. Артем забил 143-й гол в чемпионатах России и сравнялся с многолетним рекордсменом турнира Олегом Веретенниковым.

Однако легендарный полузащитник «Ротора» и «Сокола», который в последний раз отличился в высшем дивизионе в октябре 2001 года, остается на первом месте в суммарной таблице. Причина — количество проведенных матчей, их у Дзюбы на 99 больше.

Лучшие бомбардиры в истории чемпионата России.
Лучшие бомбардиры в истории чемпионата России.

Из 143 мячей 79 Дзюба забил соперникам «Зенита». В составе «Спартака» он отличился 26 раз, за «Ростов» — 18, за «Томь» — 14, за «Арсенал» — шесть.

При этом в последний раз менее пяти голов Артем записывал на свой счет в последнем полноценном сезоне в качестве игрока «Спартака». В 25 встречах чемпионата-2012/13 форвард отличился четырежды.

Голы Артема Дзюбы по сезонам чемпионата России.
Голы Артема Дзюбы по сезонам чемпионата России.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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  • keepscore.ru
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П1

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1.96

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