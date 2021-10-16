Дзюба забил 100-й гол за «Зенит» и повторил рекорд Веретенникова

Артем Дзюба сравнял счет в концовке матча 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала» (1:2) и забил 100-й гол за «Зенит».

33-летний форвард стал всего третьим футболистом в истории питерского клуба, которому удалось достичь юбилейной отметки.

Чаще Дзюбы в сине-бело-голубой форме отличались только Александр Кержаков (163) и Владимир Кулик, 70 процентов голов которого пришлись на матчи второго по рангу российского дивизиона.

По результативности в высшей лиге Дзюба обошел легенду 1950-1970-х Льва Бурчалкина, до рекорда Кержакова ему остается 41 мяч.

Лучшие бомбардиры в истории «Зенита».

А вот другой, гораздо более значимый рекорд Дзюба уже повторил. Артем забил 143-й гол в чемпионатах России и сравнялся с многолетним рекордсменом турнира Олегом Веретенниковым.

Однако легендарный полузащитник «Ротора» и «Сокола», который в последний раз отличился в высшем дивизионе в октябре 2001 года, остается на первом месте в суммарной таблице. Причина — количество проведенных матчей, их у Дзюбы на 99 больше.

Лучшие бомбардиры в истории чемпионата России.

Из 143 мячей 79 Дзюба забил соперникам «Зенита». В составе «Спартака» он отличился 26 раз, за «Ростов» — 18, за «Томь» — 14, за «Арсенал» — шесть.

При этом в последний раз менее пяти голов Артем записывал на свой счет в последнем полноценном сезоне в качестве игрока «Спартака». В 25 встречах чемпионата-2012/13 форвард отличился четырежды.