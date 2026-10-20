«Металлург» не отпускает Воробьева и других ассистентов Разина в СКА без денежной компенсации

По информации «СЭ», СКА сталкивается с трудностями при приглашении помощников главного тренера Андрея Разина из «Металлурга». По условиям действующих контрактов специалисты должны будут выплатить клубу серьезную компенсацию в случае досрочного ухода.

В тренерский штаб Разина в «Металлурге» входили Евгений Михалкевич, Юрий Трубачев, Ярослав Хабаров и Владимир Воробьев. Последний после отстранения Разина исполняет обязанности главного тренера магнитогорской команды.

18 октября «Металлург» объявил о расторжении контракта с Разиным по соглашению сторон. В тот же день специалист возглавил СКА, сменив Игоря Ларионова.