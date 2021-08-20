Французский талант вместо Крыховяка. Кто такой Алексис Бека-Бека, за которого «Локо» отдаст семь миллионов

Рассказываем о 20-летнем полузащитнике «Кана», который в ближайшее время станет футболистом «Локомотива».

«Напоминал жевательную резинку»

Будущий полузащитник «Локомотива» родился в 2001 году в Париже. У Бека-Бека конголезские корни, его отец тоже играл в футбол, но особых успехов не добился. А у Алексиса огромный потенциал.

В академию «Кана» Бека-Бека попал в шесть лет. Первое время играл на позиции нападающего, но затем его перевели в середину поля. «В детстве Алексиса отличал атлетизм, — цитирует Actu.fr детского тренера Жерома Леневю. — Еще у него была исключительная стойкость. Он напоминал жевательную резинку — даже когда прыгал, не падал».

В нормандском клубе отмечали, что Бека-Бека всегда склонялся к творчеству на поле, однако ему не хватало агрессии. «У Алексиса не было соревновательного духа, — считает Леневю. — Его выделяла эстетичность, но он не стремился преодолеть самого себя. В отличие от большинства ровесников, Бека-Бека не жаждал играть в футбол».

Молчаливый, неулыбчивый

На Алексиса сильно повлиял дедушка. Он все время водил внука на тренировки и забирал домой, занимался с ним вне занятий, общался с тренерами. В «Кане» подчеркивают, что именно дед значительно повлиял на Бека-Бека и помог ему стать футболистом.

Характер у потенциального новичка «Локомотива» спокойный. Леневю вспоминал, что Бека-Бека никогда ни на что не жаловался и вообще всегда был молчаливым, задумчивым и даже застенчивым. Другой детский тренер, Фабрис Жирар, называл Алексиса замкнутым: «Он был ребенком без смеха. Первое, о чем я его попросил, — приезжать на тренировки с улыбкой. В какой-то момент он стал выходить на поле с неестественной улыбкой, но это хотя бы что-то».

Даже в Instagram Алексиса вы не найдете фотографий, на которых он улыбается. Не удивляйтесь, если на презентации в «Локомотиве» Бека-Бека не пошевельнет уголками губ.

Один сезон во взрослом футболе

За «Кан» хавбек дебютировал в декабре 2019 года. Это был матч лиги 2 с «Клермоном», Бека-Бека отыграл 90 минут в середине поля, так как основной опорник Антони Гонсалвеш пропускал встречу. В сезоне-2019/20 Алексис провел еще пять матчей, но из-за пандемии коронавируса первенство остановили в начале марта. А минувший сезон Бека-Бека провел уже почти полностью — пропустил лишь сентябрь и половину октября из-за травмы.

В юношеских сборных Франции Алексис никогда не был безоговорочно основным, хотя девять матчей за разные команды провел. А летом Бека-Бека попал в заявку олимпийской сборной для участия в Играх-2020 в Токио. Будущий хавбек «Локо» дважды выходил на замену, а заключительную встречу с Японией (0:4) провел целиком. Правда, Франция на Олимпиаде завершила выступления уже после группового этапа.

Универсал

Алексис способен закрыть сразу несколько позиций. В «Кане» в прошлом сезоне полузащитник даже вышел на позиции одной из двух «десяток», но все-таки чаще всего тренер Паскаль Дюпра использовал Бека-Бека глубже — на месте «восьмерки» или чистого опорного хавбека. А в феврале и марте Алексис даже провел шесть полных матчей в центре обороны, в том числе против «ПСЖ» в Кубке Франции (0:1). Но во всех этих играх «Кан» выстраивался в три защитника, в паре с кем-то в обороне Бека-Бека играть не сможет.

Кроме того, Дюпра тестировал Алексиса на правом фланге защиты. Теоретически он может закрыть эту позицию и в «Локомотиве», но едва ли Марко Николич в этом нуждается — в составе есть профильные Живоглядов, Рыбчинский, Ненахов и Сильянов, знакома бровка и Едваю.

Сильные и слабые стороны

Очевидно, что Бека-Бека рассматривают именно в центр поля, где у «Локомотива» после ухода Мухина и Крыховяка образовалась дыра. Но француз по оснащению не похож ни на того ни на другого. Прилежно выжигать опорную зону 90 минут он не будет, завершать атаки — тоже (в «Кане» Бека-Бека забил лишь один гол, причем после подачи углового).

Козырь Алексиса — длинные передачи на фланги. Во французском клубе он делал их постоянно. Конечно, на то была установка тренера, но точные пасы на 30-40 метров под давлением нужно уметь исполнять. Отметим и неплохой дриблинг — Бека-Бека может сам продвинуть мяч вперед, если видит пространство. Есть и минус: если француз не знает, как избавиться от мяча, то он предпочитает не отдать пас назад, а полезть в опасную обводку.

Потенциальным лидером, каким был для «Локо» Крыховяк, Бека-Бека тоже не станет. И дело не в возрасте, а в природной скромности. Алексис — рабочая лошадка, отличный исполнитель заданий, но не заводила.