«Спартаку» больше не нужен героизм Жиго? Француз был настоящим гладиатором

Не исключено, что в это трансферное окно 27-летний французский защитник «Спартака» перейдет в «Торино».

2 сентября 2018 года «Спартак» дерется на выезде с «Зенитом». У руля красно-белых — запутавшийся Массимо Каррера, в составе: Фернандо, Зе Луиш, Глушаков. Короче говоря — вся чемпионская братва, но разбавленная почти юными Максименко, Рассказовым, Ломовицким и бородатым новичком Жиго.

В начале того сезона вокруг «Спартака» громыхало даже сильнее, чем сейчас, но пришедшего из «Гента» француза это не волновало. Он вколотил в первом матче за новый клуб победный гол «Оренбургу» и вертикально взлетел в сознании болельщиков. Тем более с Жиго «Спартак» забыл о пропущенных мячах. К шестому туру красно-белые пропустили только однажды. И то — от маэстро Рыкова, который с центра поля закинул мяч за шиворот Максименко. Надо сказать, гениально, хотя и не без ошибки кипера.

И вот, Санкт-Петербург, «Газпром Арена», 19-я минута, борьба с Дзюбой и разрушительное приземление. Жиго даже снова выскочил на поле, поиграл минут восемь, как всегда по-гладиаторски защищая ворота, но потом заменился на Джикию. Уже позже оказалось, что травма у него серьезная. Об этом сказал главврач «Спартака» Михаил Вартапетов.

Разрыв «крестов» Жиго — одна из главных драм того сезона. Конечно, потом появились Рауль Рианчо и Олег Кононов, что само по себе — локальная катастрофа, но в кадровом смысле потеря француза — ключевая и убийственная. Логично, что в следующем туре «Спартак» дома сгорел «Ахмату» (1:2), а в следующий раз сыграл «на ноль» в чемпионате лишь в декабре. Представьте себе, с Жиго — 5 из 6 матчей без пропущенных голов, без него — 10 подряд с пропущенными.

Травма Самюэля Жиго. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Француз — восхитительный защитник, у него прекрасный первый пас, игра головой, реакция и чувство пространства. Для центрбека он отлично чувствует мяч и еще лучше действует на стандартах у чужих ворот. Конечно, иногда Жиго ошибался тактически, но всегда дорабатывал позиционные промахи ногами. И получалось.

Но самый эмоциональный перформанс Жиго в «Спартаке» — дубль в дерби с ЦСКА в августе 2019-го. Кто из центральных защитников забивал два в этих почти военных условиях? А Жиго смог. Ему хватило на это чуть больше года в России. Причем этот год вместил в себя «кресты», восстановление и турбулентный период, когда трясло всю команду.

Первый гол Жиго забил головой после подачи Шюррле. Второй — в задымленной штрафной: отскок, касание правой — мяч за спиной Акинфеева. И пока тот орал на своих защитников, Самюэль уже бежал за ворота, к фан-сектору красно-белых, с которыми позже сделал исторический заряд. Простой, но очень эмоциональный: в микрофон, на весь стадион. Интернет эту историю помнит.

Его в «Спартаке» правда любят. Жиго обожают персонал и болельщики. Да и руководство к нему всегда было благосклонно. Работники клуба говорят, что Самюэль — отличный парень, очень душевный. И в это легко поверить.

При этом Жиго — воин, который из добряка вне поля трансформируется во время игры в гладиатора. Но самое главное его достоинство в том, что он действует сердцем. И в этом его непобедимость, а еще — причастность к «Спартаку» и его культуре. Как оказалось, не совсем забытой.

Джордан Ларссон и Самюэль Жиго. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

В этом во всем меня расстраивает только одно. Жиго так и не смог толком поиграть за «Спартак» в Европе, да и вообще попал сюда в смутное время. Ему бы оказаться здесь чуть раньше, например, вместо Сердара Таски, футболиста классного, но с лицом, вылепленным из воска. Такое не может стать до конца своим, как выражение лица наемника не разрешит вам поверить в его искренность. У Жиго — другое.

Я очень хорошо представляю Самюэля в том чемпионском сезоне. И мне жаль, что он не забрал золото РПЛ, не погромил «Севилью» и не выстоял дома с «Ливерпулем». А он бы точно мог.

Впрочем, возможно, Жиго оказался в «Спартаке» с другой целью, дабы дарить тепло и надежду, когда вокруг, казалось, ничего нет, кроме сосущих жизнь дементоров.

И вот сейчас такой человек может уйти. Не с чувством законченной истории, но с уверенностью, что пока она была, он отдавался ей на сто процентов.

Для болельщиков «Спартака» вероятный трансфер Жиго в «Торино» — кошмар. Но задумайтесь, а вдруг уход героя означает, что трудности команды позади и его героизм больше не нужен?