«Лимит убивает футбол, его надо отменять». Острое интервью Глеба

Бывший полузащитник «Арсенала» и «Барселоны» Александр Глеб — о Дзюбе, сборной России и Кубке легенд.

Александр Глеб — один из лучших белорусских футболистов в истории. Чемпион Испании и победитель Лиги чемпионов приехал в Москву на Кубок легенд, где пополнил состав сборной звезд. После очередного матча Глеб вышел к журналистам и ответил на самые разные вопросы. Но в конце разговора попросил: «Не подавайте информацию резонансно. Я по-доброму общаюсь. Если бы хотел сделать заявление — я бы сделал, но я не хочу».

При лимите игроки просят сумасшедшие деньги, хотя и близко на этом уровне не играют

— Президент России Владимир Путин сегодня высказался против отмены лимита. А какая у вас позиция?

— Не соглашусь с президентом. Я считаю, что лимит надо отменять. Когда есть конкуренция и мотивация, футбол развивается. При лимите игроки просят сумасшедшие деньги, хотя и близко на этом уровне не играют.

— Что вас удивляло, когда вы играли в России?

— Меня удивлял лимит. Если кто-то хочет найти левого защитника, которых и так мало, то будут проблемы. Этот защитник требует зарплату как игрок «Челси».

— Может, мы просто не умеем готовить футболистов?

— Нет, футболистов много у вас. Просто лимит не нужен вообще. Считаю, что он убивает футбол. Нужна здоровая конкуренция.

— В Белоруссии есть лимит?

— Да, тоже ввели. Я против этого! Все думают, что при лимите молодые футболисты будут получать больше практики, их будут везде брать и развивать. Я считаю, что это не так. Нужна конкуренция. Стремись добиться чего-нибудь у себя в клубе или уехать в Европу. Только так. А то, что я видел на Евро-2020...

Сборная России на Евро-2020 — мрак

— Не понравилось? Опишите одним словом.

— Мрак. Со всем уважением к России, но это было просто... Никакого футбола и близко не было. Это мое мнение.

— Все было настолько ужасно?

— А вы разве не согласны?

— Мы неплохо выглядели в матче с Финляндией.

— Тогда вы правы, я ошибся (смеется).

— Как вам Александр Головин и Антон Миранчук на Евро?

— Миранчук забил — молодец. Что тут еще сказать. У Миранчука и Головина было желание побеждать, но не получилось. Футбол — командная игра. И от одного-двух игроков мало что зависит.

— Дзюба — главная надежда сборной России?

— В российском чемпионате — да. На уровне Европы — нет. Перестаньте, это другой уровень. Любая средняя команда выключит его из игры.

— Чем вам запомнился Дзюба на этом Евро-2020?

— Ничем, честно. Ни сборная, ни Дзюба.

Головин очень талантлив, он может попасть в «Барселону»

— Сеск Фабрегас говорил, что Головин очень похож на вас манерой игры. Вы видите схожие черты?

— Мне нравится его игра. Он чувствует партнера, хороший дриблинг, он очень скоростной. Мне нравятся такие футболисты.

— Вы верите, что Головин может перерасти «Монако» и попасть в ту же «Барселону»?

— Конечно! А почему нет? Главное — верить в себя. Судя по тому, что он стабильно играет — значит, и тренер в него верит. Проблем быть не должно.

— Наш футболист может перейти в «Барселону»?

— А почему нет? У него большой талант. Уверен, что ему предлагали в России огромные деньги, но он отказался и решился пробовать себя в Европе. Эта уже не та «Барселона», которая была. В эту можно попасть. У «Барселоны» моего времени не было конкурентов. Сейчас там все меняется, много молодых и новых футболистов.

«Локомотив» может стать лишь ступенькой в карьере Лисаковича

— Что думаете о последних выступлениях сборной Белоруссии?

— Нормально, мне понравилось. Молодые ребята из белорусского чемпионата. В техническом плане они, конечно, уступали. Но по самоотдаче — никому! Глаза горели, друг за друга бились. Так вырабатывается командный дух. Для них это начало. В этом цикле и так бы ничего не светило, даже если бы всех стариков собрали. А так — получить опыт, почувствовать. В следующем цикле посмотрим, если нормальная жеребьевка будет.

— Что для вас нормальная жеребьевка?

— Это сборная России или Молдавии (смеется). Это шутка, если что. Нужна просто команда попроще, чем Бельгия.

— Может кто-то из чемпионата Белоруссии в ближайшее время попасть в Европу?

— Ребят, ну пусть они работают. Это же не все сразу. Главное — верить в себя и идти к своей цели. Тут все зависит от человека.

— У Виталия Лисаковича есть потенциал для этого?

— Конечно, он очень талантливый футболист. Сейчас он один из лидеров нашей сборной. Постоянно нацелен на ворота, немного эгоист, но это нормально для нападающего. Он — молодец. Если не будет валять дурака, то «Локомотив» — это ступенька в карьере.

Когда-нибудь Виктор Гончаренко возглавит европейскую команду

— Следите ли вы за карьерой Виктора Гончаренко?

— Да, за Виктором Михайловичем я слежу. Мы дружим, общаемся. Мне он нравится как тренер. Он посвятил всего себя своему делу, живет этим! Если ты хочешь вырасти в тренера, то ты должен отдаваться полностью. Если нет — ничего серьезного не получится. А он отдается, у него все будет. Когда-нибудь он возглавит европейскую команду.

— А у вас есть желание стать тренером?

— Да, конечно. Я еду на тренерские курсы скоро. Куда? Это секрет (смеется).

— В Европу едете учиться?

— Вы чего, я уже язык забыл. Что я там скажу? London is a capital of Great Britain? (Лондон — столица Великобритании — Прим. «СЭ»). Да нет, точно не в Европу.

«Арсенал» — середняк английской лиги

— Что вы думаете о лондонском «Арсенале» в начале этого сезона?

—Трудно это комментировать. «Арсенал» скатился до середняка английской лиги. Все требовали: «Арсен, уходи». Я понимал, что без Венгера будет тяжело.

— Проблема «Арсенала» в тренере?

— Конечно. Арсен умел показывать игру с теми футболистами, которых он имел. Лидеров выкупали, а он с молодежью бодался. И каждый год они в Лиге чемпионов играли. И был зрелищный футбол.

— Ждете увольнения Микеля Артеты в ближайшее время?

— Я вообще ничего не жду. Когда ушел Арсен, я стал меньше следить за «Арсеналом». Судя по началу этого сезона... Все читалось.

— А что скажете о «Барселоне?

— То же самое, что и с «Арсеналом». Смена состава, новые люди, приход молодежи. Понадобится время, чтобы «Барселона» пришла в себя и стала той командой, которой была. Тяжело будет. Такие ребята играли и делали историю.

— Вы могли представить, что Лео Месси уйдет из «Барсы»?

— Я к этому абсолютно спокойно относился. Считал, что ему, на год-два пораньше захочется попробовать себя где-то еще. Он же и в том году хотел уйти. Наверное, попробовать свои силы где-то еще — это нормально. Криштиану Роналду вон сколько клубов поменял, везде стал чемпионом и добился очень многого. Я рад, что Месси ушел в другую команду. Хочется посмотреть на него в других условиях.

— Месси или Роналду?

— По таланту — Месси. По достижениям — Роналду, он во всех чемпионатах доказал, что один из лучших.

Есть претензии к судьям на Кубке Легенд

— Вы настроены побеждать на Кубке Легенд?

— Я в первый раз здесь. Мне говорили, что было на прошлом финале. Но никто не настроен только на победу. Все приехали получить удовольствие. Конечно, хочется выиграть. Главное, чтобы судьи не портили турнир. Когда начинается это вытягивание... Сборная России — отличная команда, много легенд, показывают хорошую игру. И судьи делают игру нервной.

— Судьи тащат сборную России?

— Я вижу это. И любого спроси. Если нарушение есть — свисти, а так просто заводят игроков. Вот была ситуация в матче России с Турцией. Получается, в одну сторону свистят... К команде претензий нет, а только к судьям.

— Это вы так готовитесь к финалу?

— Нет, вообще нет. Я спокоен, поверьте мне. Я приехал сюда хорошо провести время и встретиться с ребятами. Организован замечательный турнир. Для развития и популяризации футбола — это вообще класс. Просто не надо портить такие соревнования, это же имидж.

— А кто лидер в вашей команде? Андрей Воронин?

— У нас все лидеры. Андрюха — один из них.

— В составе сборной России на Кубке Легенд игроки, которые только-только закончили с профессиональным футболом. Не страшно?

— Разорвут? Ну и пусть (смеется). Пашка Погребняк мой друг, я с ним играл. Отличный парень и футболист. Мы завтра все будем получать удовольствие на поле.