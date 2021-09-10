«Локомотив» собрал сильнейшую полузащиту в РПЛ. Такого выбора нет ни у кого из конкурентов

Смотреть за железнодорожниками будет невероятно интересно.

После трансфера Гжегожа Крыховяка в «Краснодар» показалось, что «Локомотив» остался без лидера в центре полузащиты и вообще с максимально туманными перспективами по составу. Ральф Рангник и его команда выглядели дорогой и бесполезной тратой денег, а Томас Цорн, однажды спустивший больше 40 спартаковских миллионов за одно трансферное окно, — самым странным назначением в менеджерском сегменте РПЛ.

Но вот «Локо» серьезно прокачался на трансферном рынке, закупив футболистов во все линии: Джирано Керк и Тино Анджорин — нападение, Константин Марадишвили и Алексис Бека-Бека — центр полузащиты, Наир Тикнизян — фланг полузащиты/защиты, Тин Едвай и Максим Ненахов — оборона.

Железнодорожники размахнулись максимально широко, но зато становится понятна концепция: купить молодого, даже задорого, и продать еще дороже. Теперь такая стратегия оформлена не только постулатами, но и конкретными шагами. Дорогими, но впечатляющими. Во всяком случае, на первый взгляд. При этом надо понимать, что однажды Рангник уже потерял одного космического таланта из-за руководства, которое решило не давать денег. Это было в «Штутгарте», а на кону — Луис Назарио де Лима, известный всему миру как Роналдо. Но 6 миллионов долларов казались тогда непомерной ценой, поэтому трамплином Роналдо в топ-клубы стал «ПСВ».

Так вот, после ухода Крыховяка показалось, что центр поля «Локомотива» окажется даже хуже центра «Спартака», но прямо сейчас все выглядит безумно перспективно. Даже глаза разбегаются.

Во-первых, Дмитрий Баринов — один из капитанов сборной, патриот «Локо» и, возможно, самый бескомпромиссный игрок чемпионата России. Да, сейчас у него не лучшее время, но если наберет форму, то для железнодорожников это будет отличная опция. А форму Баринов точно наберет, потому что с характером — полный порядок.

Во-вторых, Даниил Куликов. В свое время зажег в Лиге чемпионов против «Баварии» и сейчас продолжает удивлять своими умными действиями при построении атак и выходе из-под прессинга. Иногда Куликов даже не касается мяча, но помогает партнерам эффективно выйти из-под давления. На мой взгляд, он должен быть не только в стартовом составе «Локо», но и в обойме сборной, особенно если говорить про текущую форму конкурентов.

В-третьих, Марадишвили. Человек не самых понятных для меня качеств, а еще цены, но все-таки молодой и перспективный. У Марадишвили бывали сильные матчи за ЦСКА, поэтому и с этой стороны болельщикам «Локо» можно ждать игрового усиления, хотя с точки зрения экономики не до конца понятно, чем руководствовался клуб, покупая футболиста за такие деньги. Кому, например, можно продать Марадишвили в России за 5 миллионов? Тем более на фоне разговоров об отмене лимита? Пожалуй, никому. Впрочем, к игровым качествам это отношения никакого не имеет.

В-четвертых, Бека-Бека. Этот парень стал вторым по стоимости трансфером «Кана» в истории, привлекался в олимпийскую сборную Франции, но самое главное не это, а его качества: чувство пространства, координированность, скорость работы с мячом, непрерывное сканирование зон вокруг себя и дриблинг. Представьте себе, у этого парня все это есть. А еще он не задумываясь пуляет передачи на любые расстояния.

Если Бека-Бека не станет частью российской действительности в плохом смысле слова, то очень скоро у «Локо» появятся отличные предложения по его продаже. Даже не сомневаюсь.

Все перечисленные — опции в опорную зону, и это еще не говоря про Станислава Магкеева.

Самое важное в этой конфигурации игроков — молодость и перспективы. Самый старший среди них Баринов — ему 24 года, Бека-Бека — 20, Марадишвили — 21, Куликову — 23, Магкееву — 22. То есть эта бригада с правильным тренерским подходом может и результат прямо сейчас давать, и капитализироваться в очень выгодном формате.

Пожалуй, прямо сейчас в РПЛ похожего выбора в центре поля нет вообще ни у кого. И удивительно, что такой выбор появился у проблемного с точки зрения менеджмента «Локо».

Что ж, тем интереснее будет смотреть РПЛ. Тем более вот-вот нам покажут Тино Анджорина. У нас, конечно, уже в РПЛ бывал англичанин Бентли, но уже в состоянии повидавшей свет «шестерки», зато Анджорин только набирает мощь.