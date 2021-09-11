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«Спартак» разгромит «Химки», ЦСКА не выиграет в Туле. Прогнозы на 7-й тур РПЛ

Николай Егорычев
Николай Егорычев
Корреспондент
Сегодня, 00:10

Статья опубликована в газете под заголовком: ««Спартак» разгромит «Химки», ЦСКА не выиграет в Туле. Прогнозы на 7-й тур РПЛ»

№ 8522, от 10.09.2021

«Спартак» — «Химки». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Спартак» — «Химки». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
Противостояние экспертов и болельщиков продолжают комментатор Виктор Гусев и музыкант, бас-гитарист группы «Машина Времени» Александр Кутиков.

«Локомотив» — «Крылья Советов»

Виктор Гусев — 1:1. Без дисквалифицированного Баринова и ряда других игроков основы «Локо» испытает проблемы с «Крыльями», которые до этого дважды подряд выиграли.

Александр Кутиков — 2:0. В данной паре явным фаворитом выглядят хозяева. У «Локомотива» по сравнению с «Крыльями» более сильный и квалифицированный состав.

Локомотив — Крылья Советов

«Зенит» — «Ахмат»

Гусев — 2:0. В домашнем матче с не самым удобным соперником петербуржцы подтвердят свой более высокий класс.

Кутиков — 2:1. «Зенит» превосходит не только «Ахмат», но и практически все клубы РПЛ. Думаю, что здесь хозяева также должны выиграть.

Зенит — Ахмат

«Спартак» — «Химки»

Гусев — 3:0. Думаю, что спартаковцев прорвет в атаке, а «Химкам» будет сложно преодолеть оборону хозяев.

Кутиков — 3:0. Несмотря на все сложности, красно-белые должны выиграть. Им, наверное, уже надоело терять очки.

Спартак — Химки

«Арсенал» — ЦСКА

Гусев — 0:0. Туляки в дебютном матче для Божовича сыграют осторожно и не позволят армейцам развернуться в атаке.

Кутиков — 1:1. «Арсенал» практически всегда хорошо играет дома, с большим желанием и самоотдачей. В ЦСКА новый тренер, команда только начинает строиться. Поэтому, скорее всего, здесь будет ничья.

Арсенал Т — ЦСКА

«Сочи» — «Уфа»

Гусев — 1:0. Сочинцы в последних пяти турах набрали 12 очков. Думаю, что дома они не упустят свой шанс, даже против традиционно столь неуступчивого соперника.

Кутиков — 2:0. Разница в уровне команд слишком велика. Выиграют сочинцы — у них в составе более классные футболисты.

Сочи — Уфа

«Динамо» — «Нижний Новгород»

Гусев — 2:0. У хозяев должна проявить себя вдохновленная вызовом в сборную молодежь, включая Фомина, который вернулся в строй.

Кутиков — 2:0. «Динамо» на ходу. В команде много молодых талантливых ребят. Если для бело-голубых все будет складываться хорошо, то они без проблем одержат победу.

Динамо — Нижний Новгород

«Рубин» — «Урал»

Гусев — 0:0. Кадровые проблемы не позволят «Рубину» добиться успеха, а время «Урала» для побед на выезде еще не пришло.

Кутиков — 2:0. Казанцы показывают хорошую игру. Думаю, что «Рубин» выиграет дома со счетом 2:0.

Рубин — Урал

«Ростов» — «Краснодар»

Гусев — 2:2. Команды нередко играют между собой вничью. Гости будут атаковать, но и «Ростову» пора бы перестать проигрывать дома.

Кутиков — 1:1. Я очень уважаю Юрия Семина — и как человека, и как тренера, и как прекрасного в прошлом футболиста. Думаю, что его «Ростов» окажет серьезное сопротивление «Краснодару». Скорее всего, в этом матче будет ничья.

Ростов — Краснодар

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Ахмат

Ф1 (-1)

30%

1.61

Обе забьют - да

22%

1.83

ТБ 2.5

17%

1.63
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Химки

П1

34%

1.53

ИТБ1 (1.5)

20%

1.71

X2

15%

2.60
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Нижний Новгород

Ф1 (-1,5)

32%

2.08

ТБ 2.5

25%

1.93

Обе забьют - да

16%

2.36

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