«Спартак» разгромит «Химки», ЦСКА не выиграет в Туле. Прогнозы на 7-й тур РПЛ
«Локомотив» — «Крылья Советов»
Виктор Гусев — 1:1. Без дисквалифицированного Баринова и ряда других игроков основы «Локо» испытает проблемы с «Крыльями», которые до этого дважды подряд выиграли.
Александр Кутиков — 2:0. В данной паре явным фаворитом выглядят хозяева. У «Локомотива» по сравнению с «Крыльями» более сильный и квалифицированный состав.
Гусев — 2:0. В домашнем матче с не самым удобным соперником петербуржцы подтвердят свой более высокий класс.
Кутиков — 2:1. «Зенит» превосходит не только «Ахмат», но и практически все клубы РПЛ. Думаю, что здесь хозяева также должны выиграть.
Гусев — 3:0. Думаю, что спартаковцев прорвет в атаке, а «Химкам» будет сложно преодолеть оборону хозяев.
Кутиков — 3:0. Несмотря на все сложности, красно-белые должны выиграть. Им, наверное, уже надоело терять очки.
Гусев — 0:0. Туляки в дебютном матче для Божовича сыграют осторожно и не позволят армейцам развернуться в атаке.
Кутиков — 1:1. «Арсенал» практически всегда хорошо играет дома, с большим желанием и самоотдачей. В ЦСКА новый тренер, команда только начинает строиться. Поэтому, скорее всего, здесь будет ничья.
Гусев — 1:0. Сочинцы в последних пяти турах набрали 12 очков. Думаю, что дома они не упустят свой шанс, даже против традиционно столь неуступчивого соперника.
Кутиков — 2:0. Разница в уровне команд слишком велика. Выиграют сочинцы — у них в составе более классные футболисты.
Гусев — 2:0. У хозяев должна проявить себя вдохновленная вызовом в сборную молодежь, включая Фомина, который вернулся в строй.
Кутиков — 2:0. «Динамо» на ходу. В команде много молодых талантливых ребят. Если для бело-голубых все будет складываться хорошо, то они без проблем одержат победу.
Гусев — 0:0. Кадровые проблемы не позволят «Рубину» добиться успеха, а время «Урала» для побед на выезде еще не пришло.
Кутиков — 2:0. Казанцы показывают хорошую игру. Думаю, что «Рубин» выиграет дома со счетом 2:0.
Гусев — 2:2. Команды нередко играют между собой вничью. Гости будут атаковать, но и «Ростову» пора бы перестать проигрывать дома.
Кутиков — 1:1. Я очень уважаю Юрия Семина — и как человека, и как тренера, и как прекрасного в прошлом футболиста. Думаю, что его «Ростов» окажет серьезное сопротивление «Краснодару». Скорее всего, в этом матче будет ничья.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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