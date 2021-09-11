«Спартак» разгромит «Химки», ЦСКА не выиграет в Туле. Прогнозы на 7-й тур РПЛ

Противостояние экспертов и болельщиков продолжают комментатор Виктор Гусев и музыкант, бас-гитарист группы «Машина Времени» Александр Кутиков.

«Локомотив» — «Крылья Советов»

Виктор Гусев — 1:1. Без дисквалифицированного Баринова и ряда других игроков основы «Локо» испытает проблемы с «Крыльями», которые до этого дважды подряд выиграли.

Александр Кутиков — 2:0. В данной паре явным фаворитом выглядят хозяева. У «Локомотива» по сравнению с «Крыльями» более сильный и квалифицированный состав.

«Зенит» — «Ахмат»

Гусев — 2:0. В домашнем матче с не самым удобным соперником петербуржцы подтвердят свой более высокий класс.

Кутиков — 2:1. «Зенит» превосходит не только «Ахмат», но и практически все клубы РПЛ. Думаю, что здесь хозяева также должны выиграть.

«Спартак» — «Химки»

Гусев — 3:0. Думаю, что спартаковцев прорвет в атаке, а «Химкам» будет сложно преодолеть оборону хозяев.

Кутиков — 3:0. Несмотря на все сложности, красно-белые должны выиграть. Им, наверное, уже надоело терять очки.

«Арсенал» — ЦСКА

Гусев — 0:0. Туляки в дебютном матче для Божовича сыграют осторожно и не позволят армейцам развернуться в атаке.

Кутиков — 1:1. «Арсенал» практически всегда хорошо играет дома, с большим желанием и самоотдачей. В ЦСКА новый тренер, команда только начинает строиться. Поэтому, скорее всего, здесь будет ничья.

«Сочи» — «Уфа»

Гусев — 1:0. Сочинцы в последних пяти турах набрали 12 очков. Думаю, что дома они не упустят свой шанс, даже против традиционно столь неуступчивого соперника.

Кутиков — 2:0. Разница в уровне команд слишком велика. Выиграют сочинцы — у них в составе более классные футболисты.

«Динамо» — «Нижний Новгород»

Гусев — 2:0. У хозяев должна проявить себя вдохновленная вызовом в сборную молодежь, включая Фомина, который вернулся в строй.

Кутиков — 2:0. «Динамо» на ходу. В команде много молодых талантливых ребят. Если для бело-голубых все будет складываться хорошо, то они без проблем одержат победу.

«Рубин» — «Урал»

Гусев — 0:0. Кадровые проблемы не позволят «Рубину» добиться успеха, а время «Урала» для побед на выезде еще не пришло.

Кутиков — 2:0. Казанцы показывают хорошую игру. Думаю, что «Рубин» выиграет дома со счетом 2:0.

«Ростов» — «Краснодар»

Гусев — 2:2. Команды нередко играют между собой вничью. Гости будут атаковать, но и «Ростову» пора бы перестать проигрывать дома.

Кутиков — 1:1. Я очень уважаю Юрия Семина — и как человека, и как тренера, и как прекрасного в прошлом футболиста. Думаю, что его «Ростов» окажет серьезное сопротивление «Краснодару». Скорее всего, в этом матче будет ничья.