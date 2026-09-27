Рахимич считает, что ЦСКА необходимо усиление для борьбы за чемпионство

Экс-футболист ЦСКА босниец Элвир Рахимич в разговоре с «СЭ» поделился мнением об игре армейского клуба.

«ЦСКА играет нормально. Это сбалансированная команда. Наши ребята, которые были в академии, долго играют вместе, и определяют сейчас игру команды. Борьба за чемпионство? Должна быть большая обойма, если ставится такая задача. Нельзя выигрывать что-то без усиления. Сложно сказать, почему у команды нет трансферов. В этом году команда может биться за чемпионство, но будет очень тяжело. Думаю, если ЦСКА ставит такие задачи, то должен усилиться зимой», — сказал Рахимич «СЭ».

После 9 туров армейцы с 19 очками занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

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