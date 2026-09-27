Бардачев из «Факела» вошел в топ-10 центральных защитников мира до 22 лет по версии CIES

Международный центр спортивных исследований в футболе (CIES) опубликовал десятку лучших центральных защитников до 22 лет на данный момент.

В топ-10 вошел защитник «Факела» Матвей Бардачев, который выступает за воронежский клуб на правах аренды из «Зенита». 20-летний футболист занял девятое место.

В этом сезоне Бардачев провел 9 матчей в РПЛ и FONBET Кубке России и не отметился результативными действиями.

Первым в рейтинге стал защитник «Барселоны» Пау Кубарси. Также в тройку лучших вошли Жереми Жаке («Ливерпуль») и Дин Хейсен («Реал»).

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