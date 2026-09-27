Семак — о матче «Зенита» с «Шанхай Шэньхуа»: «Больше положительных моментов, но подвела реализация»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в комментарии для «СЭ» оценил содержание матча Winline Суперсерии против «Шанхай Шэньхуа».

Игра прошла 27 сентября на стадионе «Цзиньшань» в Шанхае и завершилась победой сине-бело-голубых в серии пенальти — 0:0, 4:3.

— С одной стороны, победа по пенальти. С другой стороны, вам не удалось забить. С точки зрения содержания матча больше позитивного или негативного?

— Больше положительных моментов. Не понравилось, что в первом тайме пассивно вступали в отбор, держали дистанцию. Это если говорить об обороне. В атаке не хватало остроты. Во втором тайме лучше смотрелись и в защите, и быстрее доставляли мяч. Но подвела реализация, так что в целом больше положительных моментов, — сказал Семак «СЭ».

По итогам девяти туров чемпионата России сезона-2026/27 «Зенит» с 18 очками занимает пятое место в турнирной таблице.

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