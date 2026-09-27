Рахимич: «Не удивило решение ЦСКА назначить Игдисамова главным тренером. Это очень хороший ход»

Экс-футболист ЦСКА босниец Элвир Рахимич в разговоре с «СЭ» поделился мнением о назначении Дмитрия Игдисамова главным тренером армейского клуба.

«Меня не удивило решение ЦСКА назначить Игдисамова главным тренером. Это очень хороший ход в ситуации, которая есть сейчас. Нет еврокубков, так зачем назначать иностранца? Смысла нет, когда есть свой перспективный тренер, который развивается», — сказал Рахимич «СЭ».

Россиянин возглавил ЦСКА после ухода швейцарца Фабио Челестини. После 9 туров армейцы с 19 очками занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

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