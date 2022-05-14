Лучший бомбардир чемпионата из «Зенита» сгорел в своей квартире

Рассказываем о судьбе талантливого форварда Александра Маркина.

«СЭ» рассказывает о карьере талантливого форварда «Зенита» Александра Маркина, который ярко, но, увы, недолго сиял на небосклоне советского футбола.

«Он подходил на роль кумира»

Александр Маркин родился 10 октября 1949 года в Магнитогорске, а профессиональную футбольную карьеру начал в хабаровском СКА. После двух сезонов в составе армейцев он перешел в пермскую «Звезду», где и проявился его бомбардирский талант. В сезоне-1974 Маркин вместе с Николаем Климовым из «Таврии» стал лучшим снайпером первой союзной лиги, забив 25 голов.

«Звезду» в то время тренировал Николай Самарин — защитник «Зенита» 1950-х годов. Он-то и сосватал форварда в ленинградский клуб.

В высшей лиге Маркин дебютировал в апреле 1975-го, выйдя с первых минут во встрече с «Пахтакором» (0:3). В перерыве его заменил Николай Ларионов. А во втором и третьем матчах за «Зенит» он отметился голами, по очереди огорчив тбилисское «Динамо» (1:0) и одесский «Черноморец» (3:1).

Всего в дебютном сезоне в элитном дивизионе Александр записал в свой актив шесть мячей (один с пенальти).

Чемпионат СССР-1976 был разделен на две самостоятельные части — весеннее и осеннее первенство.

Весной Маркин запомнился дублем в ворота «Торпедо» (2:1). Он также мог стать антигероем поединка с киевским «Динамо». При счете 0:1 Александр не реализовал пенальти, угодив в перекладину. Однако сумел реабилитироваться через 20 минут — 1:1.

Осень 1976-го — безусловно, звездный час Маркина. Вот что пишет о его игре питерский журналист и историк Дмитрий Догановский:

«Александр Маркин на роль кумира подходил во всех отношениях. Рослый атлет богатырского сложения — широкие плечи и широкие манеры, и футболист, и человек яркий, заметный. Играл мощно, с размахом, по воротам лупил смачно, гулко. Когда Маркин был в ударе, остановить его было очень трудно — это был таран, который танком пёр на ворота, даже не замечая отлетающих от него защитников. Стыков не боялся, с удовольствием сам ввязывался в плотную контактную игру. Свалить с ног его было непросто, в тесноте чужой штрафной он чувствовал себя вольготно и даже при сверхбдительной опеке защитников свой шанс не упускал.

Впечатляли его сокрушительные удары с левой, бил он по мячу из любого положения, с ходу и с лёта, резко и без подготовки, временами, когда в плотном окружении висящих на нём защитников он неимоверным образом мог обнаружить узенькую щель и зряче, точно воткнуть мяч в ворота, напоминая блиставшего в то же время, правда, на куда более высоком уровне, знаменитого Герда Мюллера".

Александр Маркин. Фото ФК «Зенит»

Как принято сейчас говорить, во второй части сезона 1976 года Маркин разрывал высшую лигу, в 15 матчах наколотив 13 голов. Особняком стоит покер в ворота «Арарата». Форвард также отметился дублями в играх с «Зарей» и ЦСКА, по одному разу огорчил московские «Локомотив», «Торпедо», «Динамо» и львовские «Карпаты». Как итог — статус лучшего бомбардира чемпионата СССР!

В опросе спортивных журналистов на звание лучшего футболиста страны Маркин занял четвертое место, пропустив вперед голкипера ЦСКА Александра Астаповского, полузащитника тбилисского «Динамо» Давида Кипиани и нападающего киевского «Динамо» Олега Блохина.

В «списке 33 лучших» Маркин стал вторым в своем амплуа, уступив только киевлянину Владимиру Онищенко.

Партнеры по «Зениту» называли Маркина Гердом с подачи комментатора и журналиста Геннадия Орлова.

— Саша Маркин — удивительный, талантливый центральный нападающий, — подчеркивает Орлов. — Он подражал Эдуарду Стрельцову. Росту него был где-то 180-182 сантиметра. Красавец! В каждой команде, за которую он играл, забивал. Везде! Недавно вспоминали его с Анатолием Давыдовым.

Саша был человеком необыкновенной доброты. Светлый. Никаких понтов с его стороны. Никакой гордыни. Простой такой парень, жизнерадостный... Над ним можно было подшутить — он адекватно все эти подколки воспринимал.

Осенью 1976 года Маркин покорил высшую лигу СССР, забил 13 мячей в 15 матчах. Конечно, он был очень популярен в народе. Между прочим, в команде его шутливо называли «Герд», потому что в одном репортаже я сказал, что он забил в стиле Мюллера. Протолкнул мяч через линию. А какой замечательный у него был удар! Кроме того, Саша умел и любил играть в «стенку». Юркий форвард, который никогда не продавливал центральных защитников, а брал хитростью. Какая координация, ловкость! Таких нападающих сейчас нет...

Так и не дождался вызова в сборную

Маркин после ударного сезона был вправе ожидать вызова в сборную. Но Валерий Лобановский, а затем и Никита Симонян делали ставку в нападении на других исполнителей. По свидетельству современников, это задевало самолюбие футболиста.

«Александр был слишком ранимым для спортсмена», — как-то заметил тренировавший «Зенит» Герман Зонин.

— Он был достоин вызова в сборную? Или все-таки это была звезда местного значения? — вопрос Геннадию Орлову.

— В 1976 году Маркин точно являлся звездой советского футбола. Попробуйте забейте 13 голов в 15 играх. Кроме того, он занял четвертое место в голосовании на звание лучшего игрока страны. Это же о чем-то говорит? Считаю, тренеры сборной могли дать ему шанс. Но почему-то не верили в него... Мол, из Магнитогорска, еще что-то такое. Не знаю, звал ли Лобановский его в киевское «Динамо». Не слышал. Вот Володю Голубева из «Зенита» он хотел видеть у себя в команде, но тот отказался.

— Как Маркин реагировал на то, что тренеры сборной его не замечали?

— Это как раз и стало одной из причин его пристрастия к нарушению спортивного режима. Он переживал, не понимал, почему в него не верили. Не получилось... Сколько раз я с ним говорил на эту тему: мол, подожди, еще представится возможность. Но он не дождался.

Защитники в союзном чемпионате неплохо изучили манеру его игры, научились нейтрализовать ленинградского бомбардира. В 1977 году его КПД стал значительно ниже — всего четыре мяча за сезон. На результативность, безусловно, накладывали свой отпечаток и проблемы с режимом.

Известный журналист Сергей Бавли лично знал Маркина. Вот что он писал про него в издании «Спорт день за днем» в 2014 году: «Уж очень веселым и компанейским парнем был Саша. Широкая душа, забив, он приглашал в ресторан отметить гол всех приятелей, включая и товарищей по команде, что не очень радовало тренеров. Талантливейший форвард любил застолье, веселую компанию. Обожал Эдуарда Стрельцова и сына назвал в его честь, есть что-то общее в судьбах бомбардиров. Красивый этот парень любил красивую жизнь, а она во все времена стоила денег».

— Саша же с Урала, магнитогорский парень. Там в ходу пельмени. А как пельмени и без рюмки? Так не бывает... — говорит Орлов. — Так что все шло параллельным ходом. Карьера и отдых. Понятно, что если бы тогда была контрактная система, он мог бы уехать в Европу. Я не шучу. Очень техничный форвард, который умел забивать. Навыки его были очевидны. Короткий рывок и удар! Это просто потрясающе — защитники не могли его поймать, не успевали за ним. Увы, сказался груз закусочной системы... Болельщики его обожали, шли на Маркина, как потом шли на Халка. Ему аплодировали на всех стадионах, признавали его мастерство. Можно ли его сравнить с Сашей Кержаковым? Мне кажется, Маркин был более разнообразным нападающим, более техничным. Это точно не звезда местного значения.

— Маркина не жаловала центральная пресса?

— Да. Москвичи всегда считали Ленинград провинцией. Ну что поделать... Играл бы он в столице, конечно, получал бы больше внимания. А какой парень был видный... Ровненький, стройненький, шустрый на поле. Яркая страница в истории нашего футбола.

«Папочка, простите. Вот она, дурная бестолковка...»

В какой-то момент терпение Германа Зонина лопнуло, и он отчислил Маркина из «Зенита».

— Да, талантливый был форвард... Кабы не тяга к рюмке, играл бы на самом высоком уровне, — рассказывал Зонин в интервью обозревателям «СЭ» Юрию Голышаку и Александру Кружкову. — Как-то спрашиваю на тренировке: ты почему упражнение не выполняешь? Он в ответ: «Маркин знает, как себя готовить». — «Вон отсюда!» — и выгнал с поля. Потом подсел к нему: «Саша, я к тебе со всей душой. А ты как себя ведешь? Да и что знать-то можешь — только когда тебе выпить надо да похмелиться. Сколько я с тобой возился? Только ради тебя поменял игру команды!» Маркин в таких случаях всегда отвечал: «Папочка, простите. Вот она, дурная бестолковка», — и стучал кулаком по башке. В итоге я его все же выгнал. Даже Аристов (Борис Аристов, первый секретарь Ленинградского горкома КПСС. - Прим. «СЭ») меня уговаривал — оставь его. А я решил — нельзя одного прощать, а других наказывать.

— Зонин Маркина просто обожал, очень любил, — добавляет Орлов. — При этом Герман Семенович его ругал, воспитывал, знал, что Сашка там может что-то где-то... Ну вы понимаете. Боролся с ним, но...

Маркин вновь отправился к тренеру Николаю Самарину в первую лигу, где не потерялся. Вместе с Сергеем Андреевым они составили мощнейший атакующий дуэт в ростовском СКА. Во многом благодаря их голам (на счету Маркина 16 мячей, Андреев забил 20) дончане пробились в высшую лигу.

— Саша на семь лет старше меня. Поэтому первые месяцы тесных отношений у нас не было, — рассказывает «СЭ» Сергей Андреев. — Просто «привет» — «привет». И все. А потом разыгрались. В СКА сложилась сильная тройка нападения Андреев — Маркин — Бобков. Сашка забил 16, я — 20, Юра — 10. То есть почти «полтинник» на троих. Мы вдвоем с Бобковым играли впереди, а Маркин поопытнее, он в оттяжке. Назвать его чистым разыгрывающим все-таки нельзя. Он был уже не очень быстрым футболистом, зато с очень прилично поставленным ударом. Мы дополняли друг друга. Я молодой, резкий, рвал, бил. А Маркин нередко играл на бесхозных мячах. Тюк — и забил. Его не назовешь жадным игроком. Когда надо было — пас отдавал. Добротный был футболист. Считаю, под предводительством Маркина я раскрылся в СКА. Вместе с Плошником стал лучшим бомбардиром первой лиги, в 1979 году второе место занял в списке лучших снайперов высшего дивизиона. Дальше — сборная.

Впрочем, реанимировать свою карьеру в элитном дивизионе Маркину не удалось — три гола в 15 играх.

— Наверное, для высшей лиги Саша был уже грузноват. Скорости не хватало. Но это было так давно, что подробностей я не вспомню, — говорит Андреев.

В 1980 году Маркин завершил свою карьеру в челябинском «Локомотиве», который выступал во второй лиге.

С футболом он жизнь дальше связывать не стал. Вернувшись в Ленинград, окончил Институт советской торговли. Долгое время работал директором вагона-ресторана. Жизнь его по-прежнему была полна «приключений».

— Я ему квартиру в Ленинграде пробил, помог торговый институт окончить. Стал работать директором вагона-ресторана, — рассказывал «СЭ» Зонин. — Опоили его, ключ сняли, все украли. Суд был. До сих пор жалею — зря я его выгнал. Надо было побороться. А погиб он в 46 лет (в сентябре 1996 года. -Прим. «СЭ»). Дома заснул пьяный с непогашенной сигаретой, вспыхнул пожар — и задохнулся в дыму...