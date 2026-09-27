Гус Хиддинк: «Надеюсь, российские клубы как можно скорее вернутся к участию в еврокубках»

Бывший тренер сборной России Гус Хиддинк выразил надежду, что российские клубы вскоре снова смогут принимать участие в международных соревнованиях.

В 2008 году под руководством нидерландского специалиста сборная России завоевала бронзовые награды чемпионата Европы.

«Надеюсь, российские клубы как можно скорее вернутся к участию в еврокубках. Также надеюсь, что конфликт на Украине скоро закончится. И тогда мы снова начнем играть в международный футбол. Футбол способен нести мир по всему миру», — приводит слова Хиддинка Sport24.

Российские клубы и национальные сборные отстранены от участия в международных турнирах с 2022 года.

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