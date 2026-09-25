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Трансферы Спартака: сколько потратил и сколько заработал клуб за 5 лет, расходы и доходы с сезона 2022/23

Что не так с трансферами «Спартака»?

Иван Бровар
Корреспондент отдела футбола
Тео Бонгонда, Олег Рябчук, Ливай Гарсия, Даниил Хлусевич.
Фото Александр Федоров, Дарья Исаева, «СЭ»
Тренды, которые необходимо исправлять.

Летнее трансферное окно «Спартак» привычно завершил в тройке лидеров РПЛ по тратам — обычная для претендующего на высокие места клуба картина. Пока прошло слишком мало времени, чтобы детально оценивать выступления Виктора Парады и Мирлинда Даку, хотя последний мог бы играть больше. Поэтому обратим внимание на общую политику красно-белых на рынке в последние несколько лет.

Два важных уточнения. Ниже действительно несколько любопытных и создающих устойчивую тенденцию цифр с Transfermarkt. Трансферные провалы случаются у всех, но красно-белые выбраны именно из-за тренда. Так что не ищите антиспартаковский заговор — здесь его нет.

«Спартак» тратит и не зарабатывает

На отрезке в последние пять лет больше всех потратил «Зенит». Данные ожидаемые и лежащие на поверхности. Ресурсы позволяют петербуржцам чувствовать себя на рынке свободнее остальных, но результат очевиден — чемпионство не взято лишь в одном из этих сезонов. «Спартак» расположился следом, но есть пара нюансов. По затраченным средствам красно-белые заметно отстают от гегемона РПЛ 2020-х — и почти двукратно опережают ближайших преследователей.


Далее начинается более интересное и менее очевидное. С сезона-2022/23 спартаковцы заработали около 39 миллионов евро на трансферах. Анализируем цифры на фоне остальной лиги — это лишь шестой показатель в РПЛ, а тот же «Локомотив» только в недавнее летнее окно пополнил клубную казну практически на такую же сумму.

Высокие расходы и сравнительно невысокие доходы ведут к главной цифре — у «Спартака» с большим отрывом худший суммарный трансферный баланс за пять сезонов, включая нынешний.


При этом ближайшие преследователи в антирейтинге — «Зенит» и «Динамо» — за указанный период купили больше игроков, чем продали. А «Спартак» оказался в большом минусе, совершив одинаковое количество сделок на вход и выход.

Проблема «Спартака» — бесплатный уход игроков

Тренд на расставание с футболистами без или с минимальной компенсацией подтверждает последнее ТО. За Бонгонду, Рябчука, Хлусевича заплатили более 16 миллионов евро — все покинули Москву без выплат клубу. По слухам, Даниил еще и получил три месячных оклада за расторжение контракта. Схожая ситуация с ушедшим в аренду Ливаем Гарсией. Да, «Панатинаикос» заплатил за него 1,25 миллиона, но едва ли красно-белые рассчитывали на такое развитие событий, когда полтора года назад приобретали форварда за 18,7 миллиона в главной европейской валюте.

Итог таков — минус почти в 15 миллионов евро за одно только трансферное окно. За примерами аналогичных действий не нужно ходить далеко. Из взятых за деньги и покинувших клуб бесплатно футболистов только за последние годы можно собрать пару символических сборных. Их следует разделить на несколько групп: не оправдавшие ожидания россияне, не заигравшие на сумму покупки легионеры и те, кто оказался полезен, но на чьей продаже не удалось заработать. Важный момент — не забываем об ударившем по командам РПЛ правиле ФИФА о приостановке контрактов, где к «Спартаку» и другим клубам претензий быть не может.

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Так, в 2021-м красно-белые попрощались с Ташаевым и Гулиевым, год спустя — с Мирзовым, а теперь — с Хлусевичем. Никто из них не стал твердым игроком основы и тем, кто выступает много и полезно для команды.

Затраты на Педро Рошу, Виктора Мозеса, Шамара Николсона и Хесуса Медину варьировались от 5 до 12 миллионов. За исключением ставшего мемом бразильца, на коротких отрезках они играли неплохо. Однако в основном недолго и без сопутствующего выхлопа на выходе. Да, за их переходы в другие клубы «Спартак» тоже не получил ни копейки.

Более приятные воспоминания на «Лукойл Арене» оставили Джордан Ларссон, Георгий Джикия и Александр Селихов. Они внесли вклад в неплохие сезоны в исполнении красно-белых, но также покинули Тушино без компенсации.

К какой группе отнести Абену, Крала, Хендрикса и Урунова — не так важно. Факт в том, что их трансферная история по разным причинам идентична тем, о ком упомянуто выше. Соответственно, перефразируя классика, напрашиваются два вопроса. Кто виноват и почему так вообще получилось?

Даниил Хлусевич.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Почему так происходит?

Турбулентность и отсутствие единой структуры — наиболее подходящие термины для описания ситуации. С 2021-го в «Спартаке» сменилось шесть главных тренеров, работавших при пяти спортивных директорах. Это две ключевые должности в функционировании спортивного проекта. У нового специалиста свое видение, «хотелки» и желание проявить себя. Столь частая смена тренера и спортдира ведет к риску потери системности и долгосрочного планирования. Отсюда и трансферные качели с отрицательным балансом.

Нельзя сказать, что у других топов руководители сменяют друг друга сильно реже. За последние пять лет с ЦСКА, «Локо», «Динамо» и «Краснодаром» работали многие специалисты. Из списка выбивается только «Зенит» с построившим несколько чемпионских команд Семаком. Однако свои расхождения с красно-белыми прослеживаются у каждого.

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В структуре краснодарцев над трансферами давно работает сложившееся трио Галицкий — Хашиг — Бузникин. В Черкизово после «веселых» немецких времен уже четыре года трудится Дмитрий Ульянов, хотя с приходом Бориса Ротенберга на должность гендира очевидно влияние нового блока. Петербуржцы перестроились после эпохи Хавьера Рибалты и переформатировали управленческую вертикаль. «Динамо» с 2020-го сотрудничает с Желько Бувачем — в апреле со спортивным директором продлили контракт еще на три года. Болельщики ЦСКА публично высказывают недовольство Вадимом Шевелевым, однако и у армейцев нет такой ротации спортблока, как в «Спартаке».

Проблема красно-белых с заработком на футболистах — это не столько нежелание клуба продавать игроков, сколько системный сбой в оценке их стоимости и управлении карьерой. В итоге покупаемые активы теряют в цене и уходят бесплатно. Во многом это происходит из-за чехарды на ключевых должностях и приводит к эффекту оставшегося от предыдущего менеджмента «багажа». Каждый новый штаб вынужден разгребать последствия и искать у этого багажа ручку. Именно совокупность таких факторов и приводит клуб к почти 10 годам без чемпионства и отрицательному трансферному балансу.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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