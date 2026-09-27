«Зенит» и китайская цифровая платформа заключили соглашение о сотрудничестве

В рамках визита сине-бело-голубых в Шанхай соответствующий документ подписали председатель правления «Зенита» Константин Зырянов и представитель платформы Leisu Sports Ли Вэйци, сообщает официальный сайт чемпионов России. Соглашение закрепляет намерение сторон развивать медиасотрудничество и продвижение клуба из Петербурга на территории КНР.

— Мы видим большой интерес к футболу в Китае, не только к своему, но и к российскому. И, конечно, хотим, чтобы местные болельщики могли следить за нашим клубом в привычных соцсетях и на удобных платформах, — отметил Зырянов.

В воскресенье, 27 сентября, «Зенит» проведет товарищеский матч с «Шанхай Шэньхуа» на стадионе «Цзиньшань» в Шанхае. Начало — в 15:00 по московскому времени.