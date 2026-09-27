Акинфеев о прощальном матче Вагнера Лав: «Красиво проводили легенду ЦСКА и одного из лучших партнеров»

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев поделился эмоциями после прощального матча бывшего нападающего армейского клуба Вагнера Лав.

Прощальный матч в честь бразильца состоялся 26 сентября на «ВЭБ Арене» в Москве. В игре приняли участие команды «Легенды ЦСКА» и «Друзья Вагнера». Встреча завершилась со счетом 3:3.

«Красиво проводили легенду ЦСКА и одного из лучших партнеров, с кем я когда-либо играл. Вагнер, спасибо, что собрал нас всех этим вечером! Столько ностальгии... Успехов, мой друг! Не прощаемся», — написал Акинфеев в соцсетях.

В прощальном матче 42-летний бразилец сыграл первый тайм за «Друзей Вагнера», а второй — за «Легенд ЦСКА», и забил за обе команды.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2011 год и в 2013-м. Вместе с армейцами он завоевал 15 трофеев.

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