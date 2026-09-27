«Зенит» в серии пенальти обыграл «Шанхай Шэньхуа»

«Зенит» победил «Шанхай Шэньхуа» в матче Winline Суперсерии — 0:0, пенальти 4:3. Игра прошла на стадионе «Цзиньшань» в Шанхае.

В послематчевой серии пенальти у питерцев свои попытки реализовали Джон Джон, Кирилл Обонин, Никита Вершинин и Фелипе Аугусто.

По итогам девяти туров чемпионата России сезона-2026/27 «Зенит» с 18 очками занимает пятое место в турнирной таблице. «Шанхай Шэньхуа» после 26 матчей идет восьмым в китайской Суперлиге, на счету команды 31 очко. Ранее клубы подписали соглашение о сотрудничестве во время визита сине-бело-голубых в Китай.

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