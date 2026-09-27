Защитник ЦСКА Аззи получил повреждение в товарищеском матче с «Нижним Новгородом»

Защитник ЦСКА Мохамед Аззи получил ушиб мышц передней группы бедра в товарищеском матче с «Нижним Новгородом».

Игра состоялась 27 сентября на стадионе «Октябрь» в Москве.

На 10-й минуте алжирский футболист ускорился к мячу, схватился за бедро и попросил замену. Пресс-служба армейцев подтвердила информацию о том, что Аззи получил травму, и уточнила, что игроку понадобится на восстановление не более 5-7 дней.

Первый тайм завершился со счетом 2:0 в пользу «Нижнего Новгорода».

Аззи перешел в ЦСКА из махачкалинского «Динамо» в сентябре. Он принял участие в 9 матчах сезона-2026/27 и отдал две результативные передачи.

Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.

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