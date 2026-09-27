Защитник ЦСКА Аззи получил повреждение в товарищеском матче с «Нижним Новгородом»
Защитник ЦСКА Мохамед Аззи получил ушиб мышц передней группы бедра в товарищеском матче с «Нижним Новгородом».
Игра состоялась 27 сентября на стадионе «Октябрь» в Москве.
На 10-й минуте алжирский футболист ускорился к мячу, схватился за бедро и попросил замену. Пресс-служба армейцев подтвердила информацию о том, что Аззи получил травму, и уточнила, что игроку понадобится на восстановление не более 5-7 дней.
Первый тайм завершился со счетом 2:0 в пользу «Нижнего Новгорода».
Аззи перешел в ЦСКА из махачкалинского «Динамо» в сентябре. Он принял участие в 9 матчах сезона-2026/27 и отдал две результативные передачи.
Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.
Источник: ЦСКА
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|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
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|9
|2
|6
|1
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|12
|
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|2
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|
9
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|5
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|11
|
10
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|9
|2
|4
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|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
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|
15
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|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
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30 тур
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
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