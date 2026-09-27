«Родина» объявила о переходе экс-защитника «Лорьяна» Игора Силвы

Бразильский защитник Игор Силва стал игроком «Родины», сообщает пресс-служба московского клуба.

30-летний футболист перешел в российский клуб на правах свободного агента.

Последним клубом Силвы был «Лорьян», который бразилец покинул летом. Он провел за французский клуб 90 матчей, забил один гол и сделал 3 результативные передачи.

До этого правый защитник играл за хорватский «Осиек», греческие «Олимпиакос» и «Астерас» и кипрский АЕК. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.

«Родина» после 9 туров с 5 очками занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ.

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