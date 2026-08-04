Гусев ответил взаимностью Овечкину, назвавшему его своим любимым футболистом «Динамо»

Бывший главный тренер «Динамо» Ролан Гусев в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, назвавшего его своим любимым футболистом в истории бело-голубых.

«Когда это говорит такой великий хоккеист, конечно, приятно. Не буду лукавить. Я и сам считаю Александра одним из сильнейших хоккеистов в мире. Думаю, даже сильнейшим. Поэтому мне было приятно услышать такое от него», — сказал Гусев «СЭ».

Гусев выступал за «Динамо» с 1996 по 2002 год. За это время на его счету 161 матч во всех турнирах, в которых забил 28 голов и отдал 28 результативных передач.