Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:00

Революционное предложение для РФС и РПЛ: давайте играть летом, а не зимой!

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Трактор убирает поле от снега, Федор Чалов в борьбе за мяч.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Константин Алексеев — о футболе на снегу.

В Калининграде неделю назад зрители ломали глаза, пытаясь найти на поле футболистов «Спартака» и белый мяч. В Москве перед матчем ЦСКА — «Ростов» интернет заполонили фотографии сугробов на «ВЭБ Арене», по полю катался трактор, а дончане требовали переноса встречи. Все это занимательно и добавляет, конечно, красок нашему спорту номер один, однако никто, наверное, не спорит — зимний футбол куда печальнее летнего. Мерзлый мяч трудно обрабатывать, он дробит на снегу, зрители на трибунах мерзнут. Посмотрите на газон в Воронеже — это грусть, но через неделю «Факел» проведет дома еще одну встречу. Которая будет больше похожа на мучения, чем на праздник для болельщиков. А в Тушине и Самаре с интересом изучают прогноз погоды, который обещает 9 декабря (день игры «Спартак» — «Крылья Советов») минус 25 градусов.

Подготовка поля на &laquo;ВЭБ-Арене&raquo; в&nbsp;Москве перед матчем ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Ростов&raquo;.

А все ради чего? Почему 1-й тур РПЛ прошел только 21 июля? Что мешало стартовать в июне и уйти на перерыв в ноябре?

Так ведь происходило всю скоро уже вековую историю отечественного чемпионата — зимние месяцы отдавались хоккею, а футбол уходил на каникулы. Это максимально логично. Но потом попытались обмануть природу. Мол, вот-вот построим манежи, стадионы с крышами, инфраструктура догонит календарь. Догнала в итоге только в Санкт-Петербурге. В остальном имеем то, что вы видите. В том числе на самых современных аренах, которыми располагают ЦСКА и «Балтика».

Главный аргумент тех, кто лоббировал расширение календаря на декабрь, — подстройка под еврокубки. Мол, соперники получают серьезное преимущество, когда у них сезон в разгаре, а в России уже уходят на перерыв. Хорошо, но сейчас-то нас это вообще не касается. И пока рассуждать о возвращении на евроарену явно преждевременно. Так ради чего мы тогда отказываемся от летних туров в пользу зимних?

РФС и РПЛ, ход за вами.

Футбол
ФК Балтика
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
3
10
Читайте также
«Хорошо, что наши мужики в почете в США». Реакция на мнение босса UFC о «трусливых американцах» и менталитете россиян
Российский биатлонист Поршнев объявил о завершении карьеры в 27 лет
Пленный ВСУ заявил о малопригодности немецких БМП Marder на фронте
В США заявили об освобождении Одессы военными ВС РФ для защиты Крыма
Кличко задался вопросом о дальнейшем существовании Украины
В центре Парижа прошел митинг в поддержку жителей Донбасса
Популярное видео
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Материалы сюжета: РПЛ, 17-й тур: «Локомотив» — «Зенит», ЦСКА — «Ростов» и другие матчи
«Локомотив» — «Зенит»: матч отложен на полчаса из-за снегопада. Онлайн-трансляция
Дзюба приехал с «Локомотивом» на матч против «Зенита»
Экс-арбитр ФИФА Николаев — о снежном матче ЦСКА — «Ростов»: «После Калининграда сделали правильные выводы»
ЦСКА и «Ростов» играют в снегопад: Чалов забил с пенальти на 3-й минуте! Онлайн-трансляция матча
Акинфеев слепил подставку под мяч в матче с «Ростовом»
«Локомотив» — «Зенит»: смотреть трансляцию матча РПЛ в прямом эфире
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Автор первого гола в играх «Локомотив» — «Зенит», конкурент Старостина. Погиб в блокадном Ленинграде
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
4
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
5
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
15
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.12 14:00
Факел – Балтика
 0 : 0
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 0 : 2
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 1 : 0
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 13 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 12 1 3
Вся статистика

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости