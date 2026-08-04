Соболев объявил о бойкоте СМИ из-за оскорблений семьи

Нападающий «Зенита» Александр Соболев опубликовал эмоциональный пост на фоне оскорблений в адрес его семьи.

29-летний футболист заявил, что больше не планирует общаться с журналистами и давать интервью.

«Вы можете говорить, писать, оскорблять меня! Но трогать мою семью я никому никогда не позволю. Все СМИ и недоблогеры, которые сейчас хайпуют, — хайпуйте! Больше в микст-зоне я не скажу ни слова! Больше ни одного интервью. Если вы не уважаете меня, я не уважаю вас. У меня все!» — написал Соболев в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что сын Соболева Сергей поступил в академию «Зенита». В соцсетях раскритиковали 9-летнего игрока за то, что он пришел на первую тренировку в красно-белых бутсах и вспомнили видео, на котором сын Соболева оскорблял «Зенит».

Соболев выступает за «Зенит» с 2024 года. Также он играл за «Спартак», «Крылья Советов», «Енисей» и «Томь».