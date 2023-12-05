Рейтинг игроков РПЛ: Кассьерра вернулся на первое место, в топ-15 — ни одного спартаковца
Уже больше 30 лет «СЭ» выставляет оценки футболистам за каждый сыгранный в чемпионате России матч и на их основе формирует символическую сборную тура. В этом сезоне мы решили развить идею и каждую неделю составлять рейтинг из игроков с наивысшим средним баллом в сезоне. Для справедливого расчета ввели нижний порог сыгранных встреч (2/3 от общего числа) — сейчас он составляет минимум 11 игр.
По итогам 17 туров чарт лучших футболистов РПЛ-2023/24 выглядит так:
1. Матео Кассьерра («Зенит») — 6,50 (средняя оценка «СЭ» за чемпионат)
Вернулся в строй после травмы и сразу же забил в ворота «Локомотива». Правда, набрать очки «Зениту» это не помогло.
2. Вендел («Зенит») — 6,43
Был заметен в Черкизове: дважды пробил по воротам и отдал три паса под удар (больше всех), но все это было впустую.
3. Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА) — 6,36
Даже на заснеженном поле сумел проявить себя: именно Аббос чаще всех бил по воротам в матче ЦСКА — «Ростов», он же заработал пенальти на первых минутах.
4. Эдуард Сперцян («Краснодар») — 6,35
«Краснодар» вернулся на первое место, а его лидер вплотную приблизился к топ-3 нашего рейтинга. Заслуженно, ведь Сперцян реализовал 11-метровый в матче с «Оренбургом».
5. Бенхамин Гарре («Крылья Советов») — 6,32
Заметно, что вернул прежнюю форму. В матче с «Сочи» забил третий раз подряд и обеспечил «Крыльям Советов» победу.
6. Джон Кордоба («Краснодар») — 6,28
Пропускал тур из-за дисквалификации.
7. Клаудиньо («Зенит») — 6,24
Хорошо начал встречу с «Локомотивом», неплохо пробил по воротам Лантратова, но затем сник. Мог заработать на себе красную карточку, если бы она была показана Пиняеву.
8. Антон Заболотный (ЦСКА) — 6,23
В матче с «Ростовом» вышел на замену в концовке.
9. Фернандо Костанца («Крылья Советов») — 6,21
Провел прекрасный матч против «Сочи» и помог «Крыльям Советов» набрать три очка.
10. Дуглас Сантос («Зенит») — 6,18
Был старателен в игре с «Локомотивом», но, как и весь «Зенит», получил не лучшие оценки. Оказался на грани вылета из топ-10.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|17
|10
|5
|2
|27-14
|35
|
2
|Зенит
|17
|10
|3
|4
|34-17
|33
|
3
|Динамо
|17
|8
|7
|2
|28-21
|31
|
4
|Кр. Советов
|17
|8
|5
|4
|36-24
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|7
|7
|3
|31-23
|28
|
6
|Локомотив
|17
|7
|7
|3
|27-23
|28
|
7
|Спартак
|17
|8
|3
|6
|24-24
|27
|
8
|Рубин
|17
|7
|4
|6
|16-21
|25
|
9
|Пари НН
|17
|7
|3
|7
|15-15
|24
|
10
|Ростов
|17
|5
|5
|7
|24-29
|20
|
11
|Факел
|17
|5
|5
|7
|14-18
|20
|
12
|Урал
|17
|5
|4
|8
|18-26
|19
|
13
|Ахмат
|17
|4
|4
|9
|18-23
|16
|
14
|Оренбург
|17
|3
|5
|9
|18-27
|14
|
15
|Балтика
|17
|3
|4
|10
|12-23
|13
|
16
|Сочи
|17
|3
|1
|13
|16-30
|10
|8.12
|19:00
|
Локомотив – Урал
|- : -
|9.12
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|9.12
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|- : -
|9.12
|19:45
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|10.12
|14:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|10.12
|16:30
|
Сочи – Оренбург
|- : -
|10.12
|19:45
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|10.12
|19:45
|
Балтика – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|13
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|14
|1
|3
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|14
|1
|4