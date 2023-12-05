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Сегодня, 15:15

Рейтинг игроков РПЛ: Кассьерра вернулся на первое место, в топ-15 — ни одного спартаковца

Гоша Чернов
Корреспондент
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Матео Кассьерра и Аббосбек Файзуллаев
Матео Кассьерра и Аббосбек Файзуллаев.
Фото «СЭ»
Лучшие футболисты премьер-лиги — в еженедельном материале «СЭ».

Уже больше 30 лет «СЭ» выставляет оценки футболистам за каждый сыгранный в чемпионате России матч и на их основе формирует символическую сборную тура. В этом сезоне мы решили развить идею и каждую неделю составлять рейтинг из игроков с наивысшим средним баллом в сезоне. Для справедливого расчета ввели нижний порог сыгранных встреч (2/3 от общего числа) — сейчас он составляет минимум 11 игр.

По итогам 17 туров чарт лучших футболистов РПЛ-2023/24 выглядит так:

1. Матео Кассьерра («Зенит») — 6,50 (средняя оценка «СЭ» за чемпионат)

Вернулся в строй после травмы и сразу же забил в ворота «Локомотива». Правда, набрать очки «Зениту» это не помогло.

2. Вендел («Зенит») — 6,43

Был заметен в Черкизове: дважды пробил по воротам и отдал три паса под удар (больше всех), но все это было впустую.

3. Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА) — 6,36

Даже на заснеженном поле сумел проявить себя: именно Аббос чаще всех бил по воротам в матче ЦСКА — «Ростов», он же заработал пенальти на первых минутах.

Аббосбек Файзуллаев, Никита Салтыков, Станислав Бессмертный. 10 открытий первого круга: от Файзуллаева и Салтыкова до Бессмертного и Рядно

4. Эдуард Сперцян («Краснодар») — 6,35

«Краснодар» вернулся на первое место, а его лидер вплотную приблизился к топ-3 нашего рейтинга. Заслуженно, ведь Сперцян реализовал 11-метровый в матче с «Оренбургом».

5. Бенхамин Гарре («Крылья Советов») — 6,32

Заметно, что вернул прежнюю форму. В матче с «Сочи» забил третий раз подряд и обеспечил «Крыльям Советов» победу.

6. Джон Кордоба («Краснодар») — 6,28

Пропускал тур из-за дисквалификации.

7. Клаудиньо («Зенит») — 6,24

Хорошо начал встречу с «Локомотивом», неплохо пробил по воротам Лантратова, но затем сник. Мог заработать на себе красную карточку, если бы она была показана Пиняеву.

8. Антон Заболотный (ЦСКА) — 6,23

В матче с «Ростовом» вышел на замену в концовке.

9. Фернандо Костанца («Крылья Советов») — 6,21

Провел прекрасный матч против «Сочи» и помог «Крыльям Советов» набрать три очка.

Гильермо Абаскаль. Абаскаль повел себя как пацан, но главное — результат и игра. Эпизод с Беришей может стать последней каплей для руководства

10. Дуглас Сантос («Зенит») — 6,18

Был старателен в игре с «Локомотивом», но, как и весь «Зенит», получил не лучшие оценки. Оказался на грани вылета из топ-10.

Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Матео Кассьерра
Футбол
РПЛ
Аббосбек Файзуллаев
5
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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28 тур
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30 тур
8.12 19:00
Локомотив – Урал
 - : -
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 13
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 14 1 4
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