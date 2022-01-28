Футбол
Тинькофф РПЛ
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 20:00

«Есть вариант вернуться в «Спартак», остаться в «Вест Хэме» или уйти в другой клуб». Крал — о сложностях в АПЛ и общении с Ваноли

Алекс Крал рассказал о возможных вариантах продолжения карьеры
Артем Калинин
,  
Екатерина Звенигородская
,  
Артем Бухаев
Алекс Крал.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алекс Крал.
Фото Global Look Press
Паоло Ваноли.
Фото ФК «Спартак»
Джордан Ларссон и Алекс Крал.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
1/4
Полузащитник «Спартака», находящийся в аренде в Англии, побывал на товарищеском матче красно-белых в Дубае и пообщался с журналистами.

Я выбрал это место, потому что оно прекрасно совмещает в себе возможность тренироваться и отдыхать. У меня было несколько упражнений с тренером по физической подготовке. Дубай — отличное место.

Видим, что в «Вест Хеме» дела у тебя идут не очень. Как ты себя сам ощущаешь?

Конечно, это тяжело для меня. Я никогда не был в ситуации, когда не играю. В «Спартаке» я выходил на поле каждую игру. Подобное положение для меня в новинку. Но я знаю, что тренер хочет от меня, знаю его план. Мне нужно поработать над собой. Это очень важно. Я должен воспользоваться шансом, который у меня есть. Я должен играть так, как хочет тренер. Воспринимаю ситуацию позитивно. Жду шанса, к которому я готов.

&laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Слован&raquo;&nbsp;&mdash; 2:2. Зелимхан Бакаев и&nbsp;Михаил Игнатов. «Спартак» упустил победу в первом матче Ваноли. Зато у Бакаева — гол плюс пас

Насколько велика разница между АПЛ и РПЛ?

Конечно, это другой уровень. Думаю, что уровень АПЛ очень отличается от уровня вообще всех лиг, если мы говорим об интенсивности, мощности. Я счастлив, что имею такой опыт [выступления в АПЛ]. Для меня там много всего нового. Как я говорил ранее, я рад, что могу прогрессировать, находясь в лучшей лиге мира.

Алекс Крал. Фото Global Look Press
Алекс Крал.
Фото Global Look Press

Ты сказал «много нового». Можешь привести пример?

Обстановка, ментальность, новый город, новый клуб — все новое для меня. Я начинаю привыкать ко всему, так как нахожусь там уже четыре месяца. Думаю, что я хорошо адаптировался под темп, интенсивность. Но я все еще продолжаю учиться.

Ты знаешь уровень «Спартака», знаешь уровень АПЛ. Кто из этого состава красно-белых мог бы спокойно играть в Англии?

Сложно сказать. Но, к примеру, Роман Зобнин обладает хорошим мышлением, подготовлен физически. Имею в виду не мышцы, а бег и другие качества. Но в целом сложно сказать. Ты никогда не знаешь, как ты адаптируешься к новому городу или к ребятам из команды, к новому языку. И все-таки мое мнение — Зобнин.

&laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Слован&raquo;&nbsp;&mdash; 2:2. Паоло Ваноли. «Это готовая команда, но нужна концепция». Ваноли — о работе в «Спартаке», Промесе и будущем Крала

В арендном соглашении обязательный или опциональный выкуп?

Все зависит от меня. Летом будут принимать решения два клуба. Есть вариант вернуться в «Спартак». Но также есть возможность остаться в «Вест Хэме» или уйти в другой клуб. Это футбол. Никто не знает, что произойдет.

Разговаривали с Паоло Ваноли после матча?

Да, конечно. Он спросил меня о ситуации в «Вест Хэме». Мы не так много разговаривали о «Спартаке». Это была наша первая встреча, мы узнали друг друга получше. Был бы счастлив встретить его еще раз.

Общались со спортивным директором Лукой Каттани?

Еще не успел. Я не видел его. Завтра я улетаю в Лондон, потому что у нас тренировка в понедельник. Думаю, со спортивным директором я поговорю позже. Я приехал сюда на выходные, но мне нужно возвращаться. У меня очень хорошие отношения со «Спартаком», я был рад их всех увидеть. Но мне нужно уезжать.

Джордан Ларссон и Алекс Крал. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Джордан Ларссон и Алекс Крал.
Александр Федоров, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Швеция сыграет с Чехией в полуфинале плей-офф за выход на ЧМ-2022. Общался ли с Джорданом Ларссоном на эту тему?

Да, я написал ему. Посмотрим, я не так много играл за сборную. Увидим, буду ли играть за национальную команду в марте.

У него такая же ситуация. Тоже мало играл за сборную.

Да, все зависит от тренера. Но, конечно, я буду счастлив, если буду представлять свою страну. Было бы круто поиграть против Джордана.

Алекс Крал. Одна минута в АПЛ и всеобщее разочарование. Крал провалился в «Вест Хэме» и добавил головной боли «Спартаку»

А потом в финале за право поехать в Катар еще и против России?

Да. Было бы классно, но надо сначала сконцентрироваться на первой игре со Швецией.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Кубок Африки. 1/4 финала
Гамбия
Камерун

П2

28%

1.56

ТМ 2.5

18%

1.42

X

12%

3.40
⚽ Футбол. Кубок Африки. 1/4 финала
Сенегал
Экваториальная Гвинея

П1

24%

1.54

Ф1 (-1.0)

16%

2.13

ТБ 1.5

14%

1.74
⚽ Футбол. Кубок Франции
ПСЖ
Ницца

П1

26%

1.45

Обе забьют - да

20%

1.71

ТБ 2.5

10%

1.58
Алекс Крал
Футбол
РПЛ
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Спартак (Москва)
Паоло Ваноли
3
3
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Боится, что сломают нос». Подробности боя между Даной Борисовой и Машей Малиновской
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ: зимняя пауза 2021 / 2022 в чемпионате России, главные события, новости и материалы, сборы клубов премьер-лиги
«Бакаеву нужно бежать сломя голову из «Спартака». Червиченко — о возможном уходе игрока
Сандро Шварц: «Временами наш прессинг работал не очень хорошо»
«Зарема фонтанирует эмоциями, это нормально для нее». Червиченко — о словах Салиховой в адрес Газизова
«О том, что «Краснодар» расторг со мной контракт, прочитал на сайте». Виктор Гончаренко — о ЦСКА, Моуринью и Тедеско
«Все будет решаться руководством». Гаврилов сомневается в ценности Бакаева для «Спартака»
«Это готовая команда, но нужна концепция». Ваноли — о работе в «Спартаке», Промесе и будущем Крала
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«О том, что «Краснодар» расторг со мной контракт, прочитал на сайте». Виктор Гончаренко — о ЦСКА, Моуринью и Тедеско
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости