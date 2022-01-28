Полузащитник «Спартака», находящийся в аренде в Англии, побывал на товарищеском матче красно-белых в Дубае и пообщался с журналистами.

— Я выбрал это место, потому что оно прекрасно совмещает в себе возможность тренироваться и отдыхать. У меня было несколько упражнений с тренером по физической подготовке. Дубай — отличное место.

— Видим, что в «Вест Хеме» дела у тебя идут не очень. Как ты себя сам ощущаешь?

— Конечно, это тяжело для меня. Я никогда не был в ситуации, когда не играю. В «Спартаке» я выходил на поле каждую игру. Подобное положение для меня в новинку. Но я знаю, что тренер хочет от меня, знаю его план. Мне нужно поработать над собой. Это очень важно. Я должен воспользоваться шансом, который у меня есть. Я должен играть так, как хочет тренер. Воспринимаю ситуацию позитивно. Жду шанса, к которому я готов.

— Насколько велика разница между АПЛ и РПЛ?

— Конечно, это другой уровень. Думаю, что уровень АПЛ очень отличается от уровня вообще всех лиг, если мы говорим об интенсивности, мощности. Я счастлив, что имею такой опыт [выступления в АПЛ]. Для меня там много всего нового. Как я говорил ранее, я рад, что могу прогрессировать, находясь в лучшей лиге мира.

Алекс Крал. Фото Global Look Press

— Ты сказал «много нового». Можешь привести пример?

— Обстановка, ментальность, новый город, новый клуб — все новое для меня. Я начинаю привыкать ко всему, так как нахожусь там уже четыре месяца. Думаю, что я хорошо адаптировался под темп, интенсивность. Но я все еще продолжаю учиться.

— Ты знаешь уровень «Спартака», знаешь уровень АПЛ. Кто из этого состава красно-белых мог бы спокойно играть в Англии?

— Сложно сказать. Но, к примеру, Роман Зобнин обладает хорошим мышлением, подготовлен физически. Имею в виду не мышцы, а бег и другие качества. Но в целом сложно сказать. Ты никогда не знаешь, как ты адаптируешься к новому городу или к ребятам из команды, к новому языку. И все-таки мое мнение — Зобнин.

— В арендном соглашении обязательный или опциональный выкуп?

— Все зависит от меня. Летом будут принимать решения два клуба. Есть вариант вернуться в «Спартак». Но также есть возможность остаться в «Вест Хэме» или уйти в другой клуб. Это футбол. Никто не знает, что произойдет.

— Разговаривали с Паоло Ваноли после матча?

— Да, конечно. Он спросил меня о ситуации в «Вест Хэме». Мы не так много разговаривали о «Спартаке». Это была наша первая встреча, мы узнали друг друга получше. Был бы счастлив встретить его еще раз.

— Общались со спортивным директором Лукой Каттани?

— Еще не успел. Я не видел его. Завтра я улетаю в Лондон, потому что у нас тренировка в понедельник. Думаю, со спортивным директором я поговорю позже. Я приехал сюда на выходные, но мне нужно возвращаться. У меня очень хорошие отношения со «Спартаком», я был рад их всех увидеть. Но мне нужно уезжать.

Джордан Ларссон и Алекс Крал. Александр Федоров, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

— Швеция сыграет с Чехией в полуфинале плей-офф за выход на ЧМ-2022. Общался ли с Джорданом Ларссоном на эту тему?

— Да, я написал ему. Посмотрим, я не так много играл за сборную. Увидим, буду ли играть за национальную команду в марте.

— У него такая же ситуация. Тоже мало играл за сборную.

— Да, все зависит от тренера. Но, конечно, я буду счастлив, если буду представлять свою страну. Было бы круто поиграть против Джордана.

— А потом в финале за право поехать в Катар еще и против России?

— Да. Было бы классно, но надо сначала сконцентрироваться на первой игре со Швецией.