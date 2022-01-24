Одна минута в АПЛ и всеобщее разочарование. Крал провалился в «Вест Хэме» и добавил головной боли «Спартаку»
Новый спортивный директор «Спартака» Лука Каттани точно не из тех, кто в ближайшие полгода будет скучать без работы. Итальянец признался, что долго анализировал предложение от красно-белых перед тем, как его принять. А значит, точно в курсе всех проблем. Одна из них, пусть и не первоочередная, — что делать с Алексом Кралом, который летом вернется из аренды в Англии.
О возможном трансфере Крала в «Вест Хэм» говорилось еще с осени 2020 года. В августе 2021-го чех все же отправился в Лондон, пусть и не на самых выгодных для «Спартака» условиях — это был не полноценный трансфер, а аренда на сезон за пять миллионов евро.
«Был интерес со стороны «Аталанты», «Сассуоло» и клуба из Франции, но мы остановились на «Вест Хэме». Условия устраивают всех», — говорил в конце августа генеральный директор красно-белых Евгений Мележиков.
«Алекс был самым дешевым вариантом для усиления центра поля. Думаю, он обязательно пригодится команде. Это хороший вариант для «Вест Хэма», — заявил в октябре «СЭ» журналист The Guardian Джейкоб Стейнберг.
Сказался и тот фактор, что «Вест Хэм» не боится работать на чешском рынке: к моменту появления Крала в основе успешно играли Томаш Соучек, с которым Алекс когда-то вместе бегал за «Славию», составляя классную пару в центре поля, и правый защитник Владимир Цоуфал. У последнего и Крала один агент — Карол Кисел.
«Цоуфал здорово себя проявил, примерно того же ждали и от Крала», — рассказывал Стейнберг.
Пока ожидания не оправдываются. На счету Крала лишь пять матчей за полгода, причем в АПЛ он провел на поле всего одну минуту! Три раза чех выходил в Лиге Европы, где у «Вест Хэма» зачастую играл ближайший резерв, плюс одно появление в Кубке лиги.
Надо понимать, что «Вест Хэм» и не брал Крала как футболиста, который будет постоянно выходить на поле и делать разницу. В центре полузащиты у «молотков» есть отличная связка Соучека и Деклана Райса — капитана команды, который является основным и в сборной Англии. Во многом их игра позволила «Вест Хэму» в прошлом сезоне до последних туров претендовать на топ-4, занять в итоге 6-е место и попасть в еврокубки. Чех должен был стать футболистом ротации, но пока не получилось даже этого.
«Главный тренер Дэвид Мойес надеялся, что Крал сможет обеспечить достойную конкуренцию Соучеку и Райсу в центре поля и при необходимости их подменять. Но 34-летний Марк Нобл сыграл больше матчей, чем Алекс, и трудно представить, что «Вест Хэм» захочет подписать его на постоянной основе», — считает британский журналист Адефунмилойе Алани.
Поэтому совсем не удивляет информация, что «Вест Хэм» был бы не прочь сбросить Крала с баланса уже в январе. А речи о выкупе чеха уже не идет. Об этом сообщил близкий к клубу инсайдер Хью Сотон. Ситуацию усложняет лимит на легионеров в РПЛ. У «Спартака» и без Крала уже есть девять иностранцев на восемь легионерских слотов, поэтому возвращение полузащитника, по всей видимости, состоится уже летом. А «Вест Хэм» вовсю ищет игрока в центр поля. В частности, есть информация об интересе «молотков» к перуанцу Педро Акино.
Сам Крал неоднократно говорил о том, что ему нужно больше времени на адаптацию.
«И я, и тренер понимаем, что я должен постепенно привыкать к темпу и стилю игры команды. В «Спартаке» я чаще играл по схеме с тремя центральными защитниками, здесь же приходится в основном играть с четырьмя. Мне нужно привыкнуть к тренировкам, они тут более интенсивные. Это что-то новое для меня», — говорил Крал в октябре.
Вдобавок ко всем сложностям в конце октября чех переболел ковидом, что тоже выбило его из колеи.
Но даже эти обстоятельства не отменяют того факта, что Крал в «Вест Хэме» — это пока провал. Причем лондонский клуб ничего особенно не потерял — не получилось и не получилось. А вот для «Спартака» чех станет еще одной проблемой, которую придется решать будущим летом. И если Гуса Тила, который проводит хороший сезон в «Фейеноорде», хотя бы можно выгодно продать, то что делать с чехом — пока неясно.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|23
|18
|3
|2
|55-14
|57
|
2
|Ливерпуль
|22
|14
|6
|2
|58-19
|48
|
3
|Челси
|24
|13
|8
|3
|48-18
|47
|
4
|МЮ
|22
|11
|5
|6
|36-30
|38
|
5
|Вест Хэм
|23
|11
|4
|8
|41-31
|37
|
6
|Арсенал
|21
|11
|3
|7
|33-25
|36
|
7
|Тоттенхэм
|20
|11
|3
|6
|26-24
|36
|
8
|Вулверхэмптон
|21
|10
|4
|7
|19-16
|34
|
9
|Брайтон
|22
|6
|12
|4
|23-23
|30
|
10
|Астон Вилла
|21
|8
|2
|11
|28-32
|26
|
11
|Лестер
|20
|7
|5
|8
|34-37
|26
|
12
|Саутгемптон
|22
|5
|10
|7
|26-34
|25
|
13
|Кр. Пэлас
|22
|5
|9
|8
|31-34
|24
|
14
|Брентфорд
|23
|6
|5
|12
|26-38
|23
|
15
|Лидс
|21
|5
|7
|9
|24-40
|22
|
16
|Эвертон
|20
|5
|4
|11
|24-35
|19
|
17
|Норвич
|22
|4
|4
|14
|13-45
|16
|
18
|Ньюкасл
|21
|2
|9
|10
|21-43
|15
|
19
|Уотфорд
|20
|4
|2
|14
|23-40
|14
|
20
|Бернли
|18
|1
|9
|8
|16-27
|12
|14.12
|22:45
|
Норвич – Астон Вилла
|0 : 2
|14.12
|23:00
|
Ман. Сити – Лидс
|7 : 0
|15.12
|22:30
|
Брайтон – Вулверхэмптон
|0 : 1
|15.12
|22:30
|
Кр. Пэлас – Саутгемптон
|2 : 2
|15.12
|23:00
|
Арсенал – Вест Хэм
|2 : 0
|16.12
|22:45
|
Челси – Эвертон
|1 : 1
|16.12
|23:00
|
Ливерпуль – Ньюкасл
|3 : 1
|19.01
|22:30
|
Лестер – Тоттенхэм
|2 : 3
|19.01
|23:00
|
Брентфорд – МЮ
|1 : 3
|5.02
|21:00
|
Бернли – Уотфорд
|- : -
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|16
|
|
Диогу Жота
Ливерпуль
|10
|
|
Джейми Варди
Лестер
|9
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|7
|
|
Габриэл Жезус
Манчестер Сити
|6
|
|
Трент Александр-Арнолд
Ливерпуль
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Эмерик Ляпорт
Манчестер Сити
|19
|1
|5
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|9
|1
|4
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|10
|1
|4