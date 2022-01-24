Одна минута в АПЛ и всеобщее разочарование. Крал провалился в «Вест Хэме» и добавил головной боли «Спартаку»

Похоже, это еще один кейс для Каттани.

Новый спортивный директор «Спартака» Лука Каттани точно не из тех, кто в ближайшие полгода будет скучать без работы. Итальянец признался, что долго анализировал предложение от красно-белых перед тем, как его принять. А значит, точно в курсе всех проблем. Одна из них, пусть и не первоочередная, — что делать с Алексом Кралом, который летом вернется из аренды в Англии.

О возможном трансфере Крала в «Вест Хэм» говорилось еще с осени 2020 года. В августе 2021-го чех все же отправился в Лондон, пусть и не на самых выгодных для «Спартака» условиях — это был не полноценный трансфер, а аренда на сезон за пять миллионов евро.

«Был интерес со стороны «Аталанты», «Сассуоло» и клуба из Франции, но мы остановились на «Вест Хэме». Условия устраивают всех», — говорил в конце августа генеральный директор красно-белых Евгений Мележиков.

«Алекс был самым дешевым вариантом для усиления центра поля. Думаю, он обязательно пригодится команде. Это хороший вариант для «Вест Хэма», — заявил в октябре «СЭ» журналист The Guardian Джейкоб Стейнберг.

Сказался и тот фактор, что «Вест Хэм» не боится работать на чешском рынке: к моменту появления Крала в основе успешно играли Томаш Соучек, с которым Алекс когда-то вместе бегал за «Славию», составляя классную пару в центре поля, и правый защитник Владимир Цоуфал. У последнего и Крала один агент — Карол Кисел.

«Цоуфал здорово себя проявил, примерно того же ждали и от Крала», — рассказывал Стейнберг.

Пока ожидания не оправдываются. На счету Крала лишь пять матчей за полгода, причем в АПЛ он провел на поле всего одну минуту! Три раза чех выходил в Лиге Европы, где у «Вест Хэма» зачастую играл ближайший резерв, плюс одно появление в Кубке лиги.

Надо понимать, что «Вест Хэм» и не брал Крала как футболиста, который будет постоянно выходить на поле и делать разницу. В центре полузащиты у «молотков» есть отличная связка Соучека и Деклана Райса — капитана команды, который является основным и в сборной Англии. Во многом их игра позволила «Вест Хэму» в прошлом сезоне до последних туров претендовать на топ-4, занять в итоге 6-е место и попасть в еврокубки. Чех должен был стать футболистом ротации, но пока не получилось даже этого.

«Главный тренер Дэвид Мойес надеялся, что Крал сможет обеспечить достойную конкуренцию Соучеку и Райсу в центре поля и при необходимости их подменять. Но 34-летний Марк Нобл сыграл больше матчей, чем Алекс, и трудно представить, что «Вест Хэм» захочет подписать его на постоянной основе», — считает британский журналист Адефунмилойе Алани.

Поэтому совсем не удивляет информация, что «Вест Хэм» был бы не прочь сбросить Крала с баланса уже в январе. А речи о выкупе чеха уже не идет. Об этом сообщил близкий к клубу инсайдер Хью Сотон. Ситуацию усложняет лимит на легионеров в РПЛ. У «Спартака» и без Крала уже есть девять иностранцев на восемь легионерских слотов, поэтому возвращение полузащитника, по всей видимости, состоится уже летом. А «Вест Хэм» вовсю ищет игрока в центр поля. В частности, есть информация об интересе «молотков» к перуанцу Педро Акино.

Сам Крал неоднократно говорил о том, что ему нужно больше времени на адаптацию.

«И я, и тренер понимаем, что я должен постепенно привыкать к темпу и стилю игры команды. В «Спартаке» я чаще играл по схеме с тремя центральными защитниками, здесь же приходится в основном играть с четырьмя. Мне нужно привыкнуть к тренировкам, они тут более интенсивные. Это что-то новое для меня», — говорил Крал в октябре.

Вдобавок ко всем сложностям в конце октября чех переболел ковидом, что тоже выбило его из колеи.

Но даже эти обстоятельства не отменяют того факта, что Крал в «Вест Хэме» — это пока провал. Причем лондонский клуб ничего особенно не потерял — не получилось и не получилось. А вот для «Спартака» чех станет еще одной проблемой, которую придется решать будущим летом. И если Гуса Тила, который проводит хороший сезон в «Фейеноорде», хотя бы можно выгодно продать, то что делать с чехом — пока неясно.